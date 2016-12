POPUT SIJENA: Što se dogodi kada pijete tešku vodu?

Voda je sama po sebi dosta fascinantna. A još je zanimljiviji njen malo teži brat, deuterijev oksid.

Za razliku od standardnog divodikovog monoksida, tj. obične, ili ‘lake’ vode, deuterijev oksid sadrži atome vodika s atomskom masom 2, što znači da se protonu u jezgri pridružio i jedan neutron. Zbog toga je deuterijev oksid 10% teži od vode. Tako kada se zaledi tone, umjesto da pluta potput obične kocke leda, piše Interesting Engeenering.

I okus se razlikuje

Cody iz Cody’s Laba odlučio je na sebi testirati tešku vodu. Rekao je da ima slatkast okus, lagano poput sjena ili trave (vjerovati ćemo mu na riječ).



Konzumiranje prevelike količine teške vode može biti opasno za zdravlje, jer dolazi do usporavanja kemijskih reakcija u tijelu. No Cody nije popio ni blizu dovoljno da bi došlo do ozbiljnije štete.

U tjedan dana, video je već pokupio milijun pregleda.