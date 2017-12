PLANET CERES MOŽDA NIJE MRTAV SVIJET: NASA otkrila uzrok misterioznih ‘svjetlih točkica’

Otkriven je uzrok zagonetnih svjetlih točaka na patuljastom planetu Ceresu, koji je izgleda još uvijek aktivan.

Misteriozne svjetle točke koje prekrivaju površinu patuljastog planeta Ceresa zbunjuju znanstvenike još od kada su prvi put primjećene prije dvije godine. NASA-ina letjelica Dawn snimila je prve fotografije dvije očito reflektivne površine 2015., a u međuvremenu znanstvenici su otkrili još na stotine drugih. Nova studija otkrila je da se ove svjetle točke mogu podijeliti u četiri različite kategorije, što nudi dokaze kako ovaj planet uopće nije ‘mrtvi svijet’, već da na njemu i dalje dolazi do geoloških aktivnosti, piše Daily Mail.

Ocean ispod površine planeta

NASA tvrdi da su znanstvenici primjetili preko 300 svjetlih točaka na Ceresu. Dodatne su analize otkrile dodatne detalje o procesima koji se događaju u unutrašnosti ovog patuljastog planeta, a koji dokazuju da se ovaj svijet još uvijek razvija.

“Misteriozne svjetle točke na Ceresu, koje su zapanjile znanstveni tim Dawn, kao i javnost, otkrile su dokaze da je Ceres nekoć imao ocean ispod površine, te ukazuju na to kako ovaj planet ne da nije mrtav, već je iznenađujuće aktivan”, rekla je Carol Raymond, zamjenica direktora misije Dawn. “Geološki procesi stvorili su ova svjetla područja te možda još i danas mijenjaju lice Ceresa”, dodaje.



Četiri grupe svjetlih točaka

Prva grupa svjetlih područja odnosi se na najreflektivniji materijal na patuljastom planetu. Nalaze se u dnu kratera, poput sada poznatog kratera Occator, u kojem se nalaze dva svjetla područja. U središtu kratera nalazi se 10 kilometara široka točka Cerealia Faculta. U drugoj grupi, svjetli materijal okuplja se po rubovima kratera, i usmjeren je prema njegovom dnu. NASA tvrdi kako su najvjerojatnije udari meteora izložili materijal koji se nalazio ispod površine, ili se formirao nakon prijašnjeg udara. Treća se grupa odnosi na materijale koji su izbačeni na površinu kada su formirani krateri.

Četvrta je pak grupa rezervirana za planinu Ahuna Mons, jer je to jedini slučaj da svijetli materijal na Ceresu nije povezan s udarnim kraterom. Smatra se da se radi o kriovulkanu, koji se možda formirao polaganom akumulacijom ledenog materijala. Smatra se kako je Ceres jednom, prije više milijardi godina, iskusio brojne udare. U to je vrijeme ovaj patuljasti planet možda imao tisuće sjajnih područja. No tijekom stotina milijuna godina sjajni se materijal vjerojatno miješao s tamnim, koji sačinjava ostatak površine Ceresa.

Sol uzrok sjaja

“Prijašnja su istraživanja pokazala da je svijetli materijal napravljen od soli, a mislimo da ga je aktivnost ispod površinske tekućine prebacila na površinu kako bi formirao neke od sjajnih točki”, izjavio je Nathan Stein, doktorant na Caltechu u Pasadeni.

U kreteru Occtaor, gdje su dvije svjetle točke toliko različite jedna od druge znanstvenici za onu usred kratera ‘okrivljuju’ rezeorvar slane vode u nedavnoj prošlosti. Tekućinu je na površinu mogla istisnuti malena količina plina, slično efektu šampanjca koji juri iz boce. Plin je mogao biti vodena pera, ugljikov dioksid, metan ili amonijak, kažu iz NASA-e. Svijetla točka bliže rubu kratera je sjajnija i na većoj visini, što ukazuje da ju je formirao drugačiji proces. Moglo se raditi o ledenoj lavi, gurnutoj kroz napukline površine. No obje su iskusile periode isprekidanog ključanja, koje je rezultiralo ledom i česticama soli na površini.