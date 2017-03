OVO JE I DALJE POTPUNI MISTERIJ: Znanstvenici još ne znaju zašto je krzno velikog pande crno-bijele boje

Veliki panda jedna je od najprepoznatljivijih životinja, a ono što ih čini drugačijim njihova je boja.

Poznati crno-bijeli uzorak ovog obožavatelja bambusa definitivno privlači pozornost, što opet dovodi do pitanja zašto bi ovaj uglavnom biljojed to uopće i želio.

Nova studija tvrdi da ima novu teoriju do koje je došla analizom boja krzna drugih životinja te načina na koji one korespondiraju s aspektima njihovog prirodnog okoliša, prenosi IFLScience.

Brojne teorije o neobičnim šarama

Postoje brojni prijedlozi zašto velike pande imaju kontrastno crno-bijelo krzno. S takvim uzorkom teško se može uspješno stopiti s pozadinom, posebno kada je u pitanju životinja koja teži 160 kg. Jedna od pretpostavki kaže kako se radi o pomoći pri regulrianju temperature.

Ima i drugih životinja s monokromatskim uzorkom. Mogu li one pomoći objasniti ozorak kakav nose pande? O zebrinim se prugama puno raspravljalo među biolozima, a objašnjenja idu od zaštite od ce-ce muha do zbunjivanja grabežljivaca, dok je u slučaju pingvina razlog dosta očitiji, radi se o vrsti maskiranja, u kojem dmna boja glumi sjenu. No ništa se od toga ne može primjeniti na velikog pandu.

Kompromis i sporazumijevanje

Znanstvenici su stoga krenuli drugim putem. Koristili su komparativni filogenetski pristup, te su promatrali boje krzna kod 195 mesojednih vrsta, kao i kod 39 podvrsta medvjeda u odnosu na okoliš u kojem žive i njihovo društveno ponašanje. Otkrili su povezanost između svjetlijih boja i snijega, kao i između tanbujih pigmenata i šume, što sugerira da su se pande odlučile na kompromis.

Ali njihove specifične oznake na licu ne idu uz to objašnjenje. Izgleda da vrste s kontrastnim ušima i naglašenim očima djeluju opasnije, te su sutori istraživanja zaključili da ovi medvjedi koriste uši da bi upozorili grbežljivce, kao i da međusobno komuniciraju.