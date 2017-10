OTKRILI NAJSTARIJI ‘GPS’ NA SVIJETU: ‘Nismo vidjeli ništa slično, odmah smo znali smo da je to važno’

Astrolab izvađen iz olupine kod obale Omana je najstariji navigacijski instrument na svijetu.

Arheolozi kažu da mali disk zapravo astrolab, insrument kojim su mornari nekada mjerili visinu Sunca, Mjeseca i zvijezda, određujući tako i geografsku širinu. Vjeruje se kako je napravljen između 1945 i 1500. Predmet je pronađen na olupini portugalskog istraživačkog broda Esmeralda koji je potonuo u oluji u Indijskom oceanu 1503. Brod je bio dio flote portugalskog istraživača Vasca da Game, prve osobe koja je otplovila iz Europe izravno do Indije.

“Velika je čast naći nešto toliko rijetko, toliko povijesno važno, nešto što će arheloška struka izučavati kako bi popunila rube našeg poznavanja” rekao je za BBC David Mearns koji je vodio istraživanje. Astrolab je Mears iskopao 2014., zajedno s još 3000 artefakata.

Brončani disk promjera je 17.5 centimetara i tanji od dva milimetra.



“Ništa što smo do tada vidjeli nije bilo slično i odmah sam znao da je nešto vrlo važno posrijedi jer je na sebi imao dva grba – jedan Portugala, drugi, kako se kasnije ispostavila, Manuela I, tadašnjeg kralja” kaže Mearns. Pretpostavljali su da bi mogao biti astrolab, no nisu na njemu vidjeli nikakve oznake. Tek nakon detaljne laserske analize na vidjelo su izašle crte, svaka s pet stupnjeva razmaka, koje su omogućavale mornarima mjerenje visine sunca u podne kako bi odredili zemljopisnu širinu.

Astrolab se koristi još od antike, no samo na kopnu, obzirom da ga je zbog ljuljanja brodova bilo nemoguće primijeniti i na moru. Morski astrolab, pretpostavljaju neki, razvijen je negdje u 13. ili 14. stoljeću no za to nema nikakve potvrde. Do sada, najstariji datirani astrolab bio je onaj 1554. sa olupine San Estebana. No ovaj je pola stoljeća stariji.

“Znamo da je morao biti napravljen prije 1502. kada je Esmeralda isplovila iz Lisabona, ali poslije 1495. kada je Manuel postao kralj, obzirom na to da nosi njegov grb” kaže Mearns. Do sada je pronađemo i svega 108 morskih astrolaba.