MOŽDA ĆE VAM POKVARITI DAN: 10 načina na koje se svakodnevno koristi ljudski i životinjski izmet, a to vjerojatno niste ni znali

Jedemo, a zatim naše tijelo razgradi ono što smo pojeli, apsorbira željene hranjive tvari, a neželjenog se ostatka riješi u obliku znoja, urina i fekalija.

Ništa posebno, rekli bismo. Većina nas uopće se ne zamara razmišljanjem o našim fekalijama, ali postoje ljudi kojima je stalo do toga, piše Listverse.

Upozorenje, moglo bi vam biti zlo od nekih stvari koje ćete ovdje pročitati.

10. Tradicionalna medicina





U prošlosti su naši preci ovisili isključivo o tradicionalnim lijekovima, koji su se sastojali od biljaka, životinja, minerala i čarolija. Neki i danas koriste te satojke. Tako su u Kini dijelovi tigra neki od najvažnijih sastojaka tradicionalne medicine. No koriste i ljudske fekalije, posebno sa slatkim korjenom u sklopu tradicionalne medicine.

Oko 80% ljudi u Africi koristi tradicionalnu medicinu. U takvim se tretmanima koristi dosta životinjskih fekalija, koje se primjenjuju za razne vrste bolesti i druge probleme.

9. Moderna medicina

I određeni moderni tretmani uključuju ljudske fekalije. Recimo u slučaju zaraze baketrijom Clostridium difficile, potrebno je obnoviti crijevnu floru drugim, dobrim, bakterijama, a to se radi pomoću fekalija zdrave osobe.

Najveći je problem unos potrebnih fekalija u crijeva. Koristi se nekoliko metoda, poput kolonoskopije, endoskopije, ili klistira, a sve se one svode na unos fekalija pomoću cijevi kroz pacijentov anus i rektalni otovr. Možete to raditi i udobnosti svoga doma, ali morate imati nekoga tko će vam pomoći.

A moguć je i unos pomoću nasogastrične cijevi, u kojem vam slučaju ispaljuju fekalne tvari ravno kroz nos, pa kroz cijeli probavni trakt do crijeva.

Vjerojatno je ipak najugodniji način uzimanje tableta sa zamrznutom fekalnom tvari.

8. Rudarenje zlata

Ljudi vole zlato, a jedan od manje očekivanih izvora su i naša vlastita crijeva. To barem tvrdi tim znanstvenika iz Američkog kemijskog društva, koji su otkrili kako naše fekalije mogu biti vrlo dobar izvor zlata, kao i drugih vrijednih metala, poput vanadija, srebra i pakla,

Izračunato je kako fekalne tvari jednog milijuna Amerikanaca mogu sadržavati metala vrijednih i do 13 milijuna dolara (91 milijun kuna). To zlato nije u našem tijelu samo tako, već igra važnu ulogu u zdravlju i održavanju naših zglobova, kao i u prijenosu električnih signala u tijelu.

7. Gnojivo

Iako ljudski izmet, zajedno s drugim otpadom, predstavlja problem u zagađivanju pitkih voda, posebno u zemljama u razvoju, postojalo je vrijeme i mjesto kada izmet nije predstavljao takav problem. Konkretno radilo se o Japanu u vrijeme Tokugava šogunata u 17. stoljeću. Svaki oblik međunarodne trgovine bio je zabranjen, što je dodatno pojačalo izolaciju Japana, i prisililo ga na samodovoljnost i recikliranje svega.

Gotovo se sve moglo reciklirati, uključujući i ljudski izmet, koji je dobio naziv noćno tlo. Izmet se prikupljao te prodavao seljacima koji su ga koristili kao gnjivo za usjeve. Usjeve su jeli ljudi, koji su zatim stvarali nove fekalije i tako u krug.

6. Seksualni fetiš

Kako smo mi ‘više’ životinje, seks nam nije potreban samo za razmnožavanje. Uvijek želimo da nam seks bude što zanimljiviji. I tako dolazimo do fetiša. Svatko ima nešto što ga posebno uzbuđuje, poput škakljanja, stopala, pčela, hladnoće, a neke ljude posebno uzbuđuju fekalije. Službeni je naziv ‘korpofilija’.

5. Arheološka istraživanja

Jedna od tehnologija korišćenih u arheologiji je proučavanje fosiliziranih fekalija naših predaka. Fino ime za takve ostatke je ‘koprolit’.

Za otkriće i razvoj analie koprolita zaslužan je dr. Eric Callen. Bio je botaničar prije nego što se počeo interesirati za daleku prošlost. Ljudi nisu uvijek bili oduševljeni njegovom tehnikom, no njega to nije smetalo.

Koprolit se proučava izvlačenjem uzorka DNK iz njega nakon što se smekša u posebnoj otopini. Nažalost, to ponovo vraća i svježi smrad.

4. Rješavanje zločina

Postoji nekoliko slučaja u kojima su na sudu kao dokaz korištene pseće fekalije. U jednom su tako slučaju provalnika primjetili radnici, koje je ovaj zatim ubio. Na mjestu zločina stao je u pseći izmet. Kasnije su pronađene njegove tenisice, i tragovi izmeta pronađenog na njima bili su identični onima s mjesta zločina.

3. Hrana i piće

Ovo je dosta gadan primjer. Termin ‘koprofagija’ koristi se za opis jedenja izmeta, a iznenenađujuće puno životinja to čini. No one imaju svoje razloge. U većini slučajeva bebe jedu fekalije svoje majke.

Tako bebe konja jedu majčin izmet kako bi poboljšale svoj probavni i imunološki sustav, dok bebe koala to čine kako bi dobile mikrobe potrebne za probavljanje toksina u svojoj hrani.

I naši voljeni ljubimci to rade, samo suprotno. Tako majke pasa i mačaka jedu fekalije svojih mladih kako bi sakrile njihov miris.

Zečevi, s druge strane, prakticiraju cekotrofiju, tj. jedu svoje vlastiti izmet. Zečevi imaju dvije vrste izmeta – mekani i tvrdi. Mekani ima male vlaknaste čestice koje su fermentirale kako bi sintesizirale vitamine i proteine, a zečevi ih konzumiraju direktno iz anusa svakoga jutra. Zvuči odvratno, ali je u stvari dosta hranjivo, i osigurava im oko 20% dnevnih proteine.

I neki ljudi isto tako prakticiraju koprofgiju, ali najčešće se radi o ljudima s problemima u razvoju ili sličnim problemima.

2. Pretvaranje u oružje

Ljudi koriste razne stvari kako bi ozljedili ili gađali druge. Jedna od njih je i izmet, i to i ljudski i životinjski. Izmet se koristio kao oružje i u prošlosti i u sadašnjosti.

Tako Herodot piše kako su Skiti miješali ljudski izmet i krv, kao i raspadnuta tijela nekoliko otrovnica te sve stavili u posudu koju bi zatim zatvorili i zakopali dok mješavina ne bi dovoljno istrunila. Posuda bi se zatim iskopala a miješavinom bi se namazali vrhovi strijelica.

I Viet Cong je koristio fekalije kako dodatan ‘začin’ na svojim najpopularnijim zamkama – punyi štapovima.

No fekalije se ne moraju staviti samo na oštre vrhove oružja. Tako je 2009. ruski izumitelj Aleksandr Georgievič Semeno patentirao oružani sustav koji je omogućavao tenkistima da doslovno ispaljuju svoj izmet na neprijatelja. Vojnici bi se ispraznili u praznu granatu, u koju bi se zatim dodao eksploziv, i sve bi bilo ispaljeno na neprijatelja. Korist je dvostruka, ne samo što ste se riješili smrada u vozilu, već sada vaš neprijatelj smrdi. Uz materijalnu, nanijeli bi i moralnu štetu.

1. NASA-ina opsesija

Mislimo kako se može reći kako je NASA pomalo opsjednuta ljudskim izmetom. Žele ga koristiti kao gorivo, kao hranu, i kao štit od zračenja. S obzirom da astronauti imaju malo korisnih resursa u svamiru, moraju biti kreativni s onime što imaju, pa je NASA-ina opsjednutost razumljiva.

Jedna od ideja je da se izmet astronauta na Mjesecu prikupi i iskoristi kao gorivo pri putovanju natrag na Zemlju. To bi uštedjelo puno novca i smanjilo veličinu raketa.

Astronauti već neko vrijeme recikliraju urin za piće, te je pretvaranje fekalija u hranu samo logičan korak naprijed. NASA je platila 200.000 dolara za istraživanje kako pretvoriti izmet u sintetičku hranu, Tako niti jedan astronaut ne bi trebao brinuti o nedostatku hrane i vode.

U vezi zračenja, NASA planira prikupiti izmet u vrećice , zajedno s hranom i vodom. Sve bi se one držale u zidovima oko svemirske letjelice te bi na taj način pružale zaštitu od zračenja na putovanjima u dubokom svemiru.