NIJE ZA NERVOZNE LETAČE: Boeing se sprema testirati avion bez posade

Boeing se sprema hrabro zakoračiti u svijet gdje putnički mlažnjaci lete bez pilota te namjerava testirati novu tehnologiju već slijedeće godine.

Današnji putnički zrakoplovi već mogu uzletiti, krstariti i sletiti koristeći svoja ugrađena letna računala a broj pilota na standardnim letovima pao je s tri na dva tijekom godina, piše Daily Mail.

Prva testiranja ovog ljeta

Ovo možda zvuči kao nešto iz ne tako bliske budućnosti, no već je sada moguće kupiti samoleteće dronove za oko 5.000 kuna. To znači da su “osnovni elementi ove tehnologije očito već dostupni”, rekao je Mike Sinnet, Boeingov dopredsjednik razvoja proizvoda.



Sinnett, koji je i sam pilot, planira testirati novu tehnologiju u simulatoru kokpita ovoga ljeta.

Rekao je kako će “slijedeće godine letjeti u avionu u kojem će neke od odluka koje inače donose piloti donositi umjetna inteligencija”.

Samoleteći zrakoplovi morati će poštovati sigurnosne standarde zračnog prometa. No prije toga će morati uvjeriti regulatore koji još ne znaju kako bi certificirali letjelice bez pilota.

“Ne znam kako ćemo to napraviti”, priznaje Sinnet. “Ali upravo to proučavamo.”

Spremni i na najteže okolnosti

Avioprijevoznici podržavaju ovu zamisao, dijelom zato što bi im trebala pomoći s predviđenom potrebom za 1.5 milijuna novih pilota u slijedećih 20 godina dok globalna potreba za zračnim prometom nastavlja rasti.

No samoleteći zrakoplov morao bi biti u stanju sletjeti sigurno čak i u najtežim uvjetima, poput kapetana Chesleya Sullenbergera u ‘čudu na Hudsonu’.

Avion U.S. Airwaysa 2009. godine uletio je u jato gusaka tik nakon polijetanja iz New Yorka te su mu svi motori prestali raditi, no Sullenberger je ipak uspio sigurno prizemljiti Airbus A320 na rijeku Hudson, te spasiti svih 150 putnika.