NEZAUSTAVLJIVA STVORENJA: Legendarni David Attenborough objašnjava kako ove čudne hobotnice love po kopnu

Hobotnice su totalno čudna stvorenja. Prave su majstorice u bijegu iz zatvorenih prostora, imaju tri srca, a mogu i regenerirati udove ako im zatrebaju.

No do sada smo barem bili uvjereni kako su ove životinje čvrsto vezane za vodu. Ali kako pokazuje BBC-ev dokumentarac The Hunt to baš i nije tako, piše Science Alert.

Originalna prilagodba

Glavnu ulogu ima Abdopus aculeatus, malena hobotnica koju se može naći u Indoneziji, Filipinima i sjevernoj Australiji.

Iako bi većina vrsta hobotnica ostala zarobljena u lokvi vode koja bi ostala kada bi oseka povukla more, to isto ne važi i za ovog glavonošca.

Zašto? Zato što je ovo jedina vrsta hobotnica koja se prolagodila hodanju po suhom tlu.

Dalje neka nastavi David Attenborough. Reći ćemo samo da oni rakovi nisu imali šanse.