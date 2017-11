PRVA LJUDSKA MISIJA NA MARS: Popis svih svemirskih misija u sljedećih 20 godina i neke su totalno spektakularne

Izgleda kao da se svakog tjedna najavi neka nova svemirska misija, od samo zamišljenih putovanja na Mars, pa do ozbiljnih znanstvenih ekspedicija, piše IFLScience.

Ali kako da ih sve pratimo? Ispod ćete naći popis svih lansiranja raketa, susreta u svemiru, misija s posadom, i još puno više od toga.

Jasno, svi ovi datumi podložni su naknadnim promjenama.

SPACE-X PROGRAM: Slavni vizionar otkrio detalje svemirskog broda koji će prevesti milijun ljudi na Crveni planet



2017.

Ožujak – The Planetary Society lansirati će u orbitu Lightsail 2, njihov drugi demonstrator tehnologije solarnog jedra

15. rujna – NASA-ina misija Cassini oko Saturna biti će gotova

Jesen – Privatna tvrtka Asgardia, koja želi stvoriti prvu ‘svemirsku naciju’ lansirati će svoj prvi satelit bez posade

Studeni – SpaceX će izvršiti test svoje letjelice Crew Dragon bez posade. Let s posadom planiran je za svibanj 2018.

19. prosinac – Novi europski teleskop za lov na planete, Characterising Exoplanets Satellite (CHEOPS), biti će spreman za lansiranje

Prosinac – Ruski dugo očekivani modul Nauka, zvan i Višenamjenski laboratorijski modul, trebao bi se lansirati na Međunarodnu svemirsku postaju tijekom ove godine, a zadnja odgoda lansiranje prebacila je u prosinac

Prosinac – do kraja godine očekuje se da će Blue Origin početi s lansiranjem u svemir letjelica s posadom, nakon čega bi trebali uslijediti i plaćeni svemirski turistički letovi

Prosinac – Novi NASA-in teleskop za lov na planete, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), trebao bi biti lansiran do kraja ove godine

Tijekom godine – XCOR-ov svemirski avion Lynx trebao bi početi s probnim letovima. Avion bi trebao prevoziti po dvoje ljudi u kratke skokove u svemir

Tijekom godine – privatna tvrka World View Enterprises početi će slati mušterije na let balonom u velike visine, te će za 35.000 dolara provestio dva sata na visinu od 30.500 metara

Tijekom godine – Kina će pokušati donijeti uzorke s Mjeseca u sklopu svoje misije Chang’e 5. To bi bio prvi mjesečev uzorak na Zemlji još od 1976.

Tijekom godine – očekuje se da će dva konkurenta u Googleovoj Lunar XPRIZE ‘utrci’ – Moon Express i SpaceIL, lansirati svaki svoju letjelicu na Mjesec te pokušati tamo spustiti sondu, što bi bilo prvo privatno slijetanje na Mjesec

Tijekom godine – Nova raketa SpaceXa za teški teret, Falcon Heavy, trebala bi imati svoje prvo lansiranje

2018.

Siječanj – predviđeni datum lansiranja za Inspiration Mars, privatnu misiju u sklopu koje bi se poslalo dvoje ljudi na prelet oko Marsa. No malo je vjerojatno da će se ova misija ikada ostvariti

Veljača – NASA-ina misija Juno, koja trenutačno proučava Jupiter, trebala bi završiti. No nedavni problemi s letjelicom mogli bi značiti da će se misija produljiti i do poslije 2019.

Travanj – Europska svemirska agencija (ESA) lansirati će BepiColombo, prvu europsku misiju na Markur

5. svibnja – NASA će lansirati svoj odgođeni lander InSight na Mars. Slijetanje se očekuje 26. studenog. Sonda bi trebala istraživati unutrašnjost Crvenog Planeta

Svibanj – SpaceX planira lansirati svoju prvu misiju bez ljudske posade na Mars, što bi ujedno trebala biti i prva privatna misija na Mars

Lipanj – prva testiranja Boeingove kapsule za posadu Crewliner. Let s posadom trebao bi uslijediti u kolovozu 2018.

31. srpanj – lansiranje NASA-ine misije Solar Probe Plus. Radi se o prvoj misiji koja će letjeti u gornju atmosferu Sunca, te će se približiti sunčevoj površini na samo 8.5 solarnih promjera

Srpanj – japanska svemirska letjelica Hayabusa 2 doći će na svoju metu, asteroid Rygu. Letjelica je lansirana 3. prosinca 2014. i pokušati će vratiti uzorak na Zemlju u prosincu 2020.

Kolovoz – NASA-ina svemirska letjelica OSIRIS-REx stići će na asteroid Bennu. Vratiti će se na Zemlju u rujnu 2023. s uzorkom težine između 60 grama i 2 kilograma

Listopad – NASA-ina ogromna nova raketa, Space Launch System (SLS), trebala bi biti lansirana po prvi puta. Ponijeti će svemirsku letjelicu Orion na trotjednu misiju oko Mjeseca, iako postoje glasine da bi jedna od ove dvije letjelice, ako ne i obje, mogle biti otkazane

Listopad – NASA-in svemirski teleskop James Webb (JWST), dugo najavljivani nasljednik Hubblea koji je imao brojna prekoračenja troškova i odgode, napokon će biti lansiran

Prosinac – Indija će lansirati svoju sljedeću misiju na Mjesec, Chandrayaan-2, koja će uključivati orbiter, lander i rover

Tijekom godine – Japan će lansirati novu misiju na Mjesec po imenu SELENE-2. Poput indijske misije, i ova će se sastojati od orbitera, landera i rovera

Tijekom godine – Kina namjerava postati prva nacija koja će spustiti sondu na daleku stranu Mjeseca sa svojim Chang’e 4 lunarnim landerom

2019.

1. siječnja – New Horizons će proletjeti pored objekta u vanjskom Sunčevom sustavu. Objekt se nalazi u Kuiperovom oblaku a nazvan je 2014 MU69

Listopad – Letjelica bez posade Dream Chaser tvrtke Sierra Nevada Corporation biti će lansirana po prvi puta s vrha rakete Atlas V

Krajem 2019. – očekuje se lansiranje japanskog landera Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Biti će u stanju izvesti precizno slijetanje tako što će analizirati tlo za vrijeme spuštanja

Tijekom godine – 2019. možda napokon postane godina kada Virgin Galactic napokon počne slati ljude koji su lupili kartu u svemir

Tijekom godine – tvrtka za rudarenje po asteroidima Deep Space Industries možda lansira svoju prvu svemirsku letjelicu bez posade na asteroid nazvan Prospector 1

2020.

Srpanj – NASA-in slijedeći marsovski rover, jednostavno nazvan Mars 2020 rover, biti će lansiran na Crveni Planet. Cilj će mu biti potraga za tragovima prošlog života na Marsu te, kao i ostale misije za Mars, neće stići tamo prije rane 2021. godine

Srpanj – ESA-in rover Exomars biti će lansiran na Mars, kako bi tražio znakove prošlog ili sadašnjeg života

Srpanj – Ujedinjeni Arapski Emirati pokušati će lansirati svoju prvu misiju na Mars, orbiter po imenu Hope

Srpanj – Indija će lansirati svoju drugu misiju na Mars, orbiter po imenu Mangalyaan 2. Možda pošalje i lander i rover

Srpanj – SpaceX će možda poslati svoju slijedeću misiju bez posade na Mars

Srpanj/kolovoz – Kina planira poslati orbiter, lander i rover na Mars, u sklopu svoje prve misije na Crvenom Planetu

Listopad – lansirati će se Asteroid Impact Mission (AIM), zajednička misija NASA-e i ESA-e da bi se vidjelo kako zabijanje svemirske letjelice u asteroid mijenja njegovu putanju. Status misije trenutno je ugrožen, nakon što je ESA povukla svoje financiranje

Tijekom godine – biti će lansirana Chang’e 6, još jedna kineska misija na Mjesec. Nije jasno što bi ta misija trebala raditi

Tijekom godine – Najveći radio teleskop Square Kilometer Array (SKA) površine jednog kvadratnog kilometra, po prvi će se put uključiti

Tijekom godine – Bigelow Aerospace nada se da će početi s izgradnjom prvog svemirskog hotela s modulom B330

Tijekom godine – lansirati će se ESA-ina misija Euclid. Zadatak će joj biti proučavanje ubrzanja svemira mjerenjem crvenog pomaka udaljenih galaktika, što bi nam trebalo pružiti bolje tamne energije i tamne tvari

2021.

Listopad – NASA će lansirati svemirsku letjelicu Lucy kako bi proučavala Trojanske asteroide u asteroidskom pojasu i iza njega od kolovoza 2027 do ožujka 2033.

Tijekom godine – Najraniji datum lansiranja NASA-ine svemirske letjelice Orion s posadom na misiju do lunarne orbite i natrag.

Tijekom godine – Indija planira svoju prvu misiju s ljudskom posadom

2022.

Tijekom godine – ESA će lansirati svoj Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), svemirsku letjelicu koja će proučavati jupiterove mjesece Ganimed, Kalisto i Europu. Ući će u orbitu oko Jupitera 2030. a Ganimeda 2033. godine

Tijekom godine – Kina će lansirati prvi dio nove velike svemirske postaje. Prvi će se modul zvati Tiangong-3

Tijekom godine – Thirty Meter Telescope (TMT), izuzetno veliki teleskop koji će se graditi na Havajima ili Kanarskim otocima postati će operativan

Tijekom godine – NASA će započeti s misijom višestrukih oblijetanja Europe, kako bi se proučio njen ispodpovršinski ocean i procijenila nastanjivost, a možda bude imala i lander

Tijekom godine – Japan možda bude lansirao misiju za nabavljanje uzoraka s marsovog mjeseca Fobosa

2023.

Listopad – NASA će lansirati misiju Psyche kako bi proučavala istoimeni asteroid bogat metalom 2030. godine

2024.

Tijekom godine – SpaceX planira prvu misiju na Mars s posadom, što bi trebao biti dio projekta Interplanetary Transport System (ITS)

Tijekom godine – ESA možda lansira misiju za prikupljanje uzorka tla s Marsovog mjeseca Fobosa, po imenu Phootprint

Tijekom godine – Najveći optički teleskop na svijetu, European Extremely Large Telescope (E-ELT), postati će operativan

Tijekom godine – Međunarodna svemirska postaja će se zatvoriti i kasnije ukloniti iz orbite. No to bi se moglo i odgoditi do 2028. ili čak kasnije

Tijekom godine – trebao bi se lansirati ESA-in satelit Planetary Transits and Oscillations of Stars (PLATO) koji će tražiti planetarne sustave oko drugih zvijezda, s naglaskom na planete poput Zemlje oko zvijezda poput Sunca

2025.

Tijekom godine – negdje tijekom 2020-tih NASA bi mogla lansirati misiju koja bi na Zemlju donijela uzorke tla s Marsa

Tijekom godine – NASA će lansirati svoj Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) sredinom 2020-tih, koji će proučavati tamnu energiju i tražiti planetarne sustave poput našega

2026.

Tijekom godine – Predložena godina za lansiranje NASA-ine misije Asteroid Redirect Mission (ARM), u sklopu koje bi posada kapsule Orion posjetila zarobljeni asteroid u lunarnoj orbiti

Tijekom godine – Predložen datum lansiranja prve misije s posadom Mars One. No od prve objave 2012., šanse da se ovo uopće dogodi znatno su se smanjile

2028.

Tijekom godine – ESA će lansirati svoju misiju Athena, svemirski teleskop koji će mapirati vrući plin u svemiru, te proučavati supermasivne crne rupe

Rane 2030-te

Tijekom godina – NASA bi mogla lansirati ljude u orbitu oko planeta Marsa, moguće sletjeti na njegov mjesec Fobos, te upravljati roverima na površini Marsa. Namjeravaju poslati ljude na površinu Marsa do kraja 2030-tih

Tijekom godina – negdje u isto vrijeme Kina i Rusija isto su tako predložile spuštanje ljudi na Mars

2031.

Tijekom godine – predloženo lansiranje ruske svemirske letjelice Merkur-P, koja bi trebala izvesti prvo spuštanje na Merkur ikada

Tijekom godine – Rusije bi trebala izvesti svoje prvo spuštanje na Mjesec s ljudskom posadom

2036.

Tijekom godine – očekuje se lansiranje svemirskog broda Breakthrough Starshot prema našoj najbližoj zvijezdi, Proximi Centauri