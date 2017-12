NAJSTRAŠNIJI MORSKI PREDATOR POSTAO LAKA LOVINA: Razotkriveno tko sustavno ubija velike bijele psine, istraživači u šoku

Zbog svoje ogromne veličine, redova oštrih zubi i pogleda bez ikakvih emocija, mnogi smatraju velike bijele psine savršenim grabežljivcima.

No i ove nevjerojatne životinje moraju čuvati leđa, što pokazuje i sve veći broj njihovih lešina koje more izbaci na plaže Južne Afrike, piše IFLScience.

Identične ozlijede

Ove je godine na ovalu izbačeno pet lešina ovih veličanstvenih lovaca, a ostaci su duljine od 2.7 do 4.9 metara. Svi imaju slične brutalne rane, s rupom koja se proteže od prsnih peraja do jetre. Pokazalo se kako psine lovi tim kitova ubojica, nedavno primjećenih u istom području u kojem su ubijeni kitovi.

Nije neobično za orke da izabiru morske pse kao žrtve. Različite populacije ovih morskih sisavaca specijaliziraju se za različitu hranu, tako da se oni koji nastanjuju sjeverozapadnu obalu Sjeverne Amerike fokusiraju na ribu, dok su se grupe kod Antarktike specijalizirale za minke kitove. Orke uz južnoafričku obalu već su i prije napadale morske pse i raže te su im vadile jetru, a ostatak lešine ostavljale da otpluta.



Glad za jetrom

Smatra se da posebno ciljaju jetru jer je ona kod morskih pasa i raža izuzetno energetski bogata.

Za razliku od većine riba morski psi nemaju riblji mjehur koji bi im pomagao u plutanju. Umjesto toga, razvili su jetru bogatu uljima koja ima dvostruku ulogu u pomaganju da se kreću gore-dolje u vodi, dok im istovremeno pruža energiju. No izgleda da su i orke to primijetile. Ono što je impresivno je da kitovi ubojice uspijevaju nadvladati velike bijele psine duljine gotovo 5 metara. Smatra se da ovi sisavci iskorištavaju neobičnu fiziološku osobinu morskih pasa zvanu tonična nepokretnost.

Namjerno ih paraliziraju

Radi se o tome da, kada ih se okrene naopačke, psine i raže padnu u neku vrstu transa. Ljudi koji proučavaju morske pse već dugo znaju za to, te iskorištavaju ovu prirodnu paralizu kako bi izmjerili i označili grabežljivce. No izgleda da su i kitovi ubojice nekako došli do ove informacije.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Morski pas ugrizao ronioca za trbuh, pogledajte kroz kakve je muke prolazio

Tako su promatrači uz zapadnu obalu SAD-a vidjeli skupinu kitova ubojica koji su se zabili u stranu velike bijele psine, preokrenuli ju te ju držali naopačke. Neke vrste morskih pasa, ako prestanu plivati prestanu i disati, te kitovi praktički mogu ugušiti grabežljivca prije nego što u miru izaberu dio koji će pojesti.