NAJBRŽI SISAVAC NESTAJE VELIKOM BRZINOM: Veličanstvena životinja stigla je do ruba istrebljenja…

Gepardi bi uskoro mogli biti istrebljeni, pokazuje nova sudija koja govori o ubrzanom smanjivanju broja ovih životinja.

Znanstvenici procjenjuju da u divljinama Afrike i na malom dijelu teritorija Irana živi tek oko 7100 geparda, a širenje ljudskih naselja potisnulo je ovog grabežljivca iz njegovih prirodnih staništa.

Autori studije zato pozivaju da se gepard označi kao ugrožena vrsta, a ne kao “osjetljiva vrsta”, što je sada slučaj, jer je izgubila više od 90 posto svog prirodnog staništa, piše Independent.

“Ovo je zaista presudno razdoblje za vrste kao što je gepard kojima su potrebna velika područja”, rekla je Sarah Durant, specijalistica za ove životinje u Zoološkom društvu iz Londona i voditeljica studije objavljene u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.



Oko 77 posto staništa geparda nalazi se izvan rezervata i drugih zaštićenh zona, navodi se u studiji, zbog čega je potrebno da vlade i lokalne vlasti promoviraju toleranciju za ovog grabežljivca koji nekad lovi i stoku.

Gubitak staništa, napadi…

Osim gubitka staništa, gepardi su izloženi napadima lokalnog stanovništva i gubitku svog plijena, antilopa i drugih životinja koje ljudi ubijaju zbog mesa, kao i ilegalnoj trgovini mladuncima, trgovini njihovom kožom i prijetnji od udara vozila.

U Zimbabveu je tijekom 16 godina populacija geparda pala s oko 1200 na samo 170 životinja. A mladunci na crnom tržištu mogu donijeti do 10.000 dolara. Prema Zakladi za očuvanje geparda, u posljednjih 10 godina iz Afrike je prokrijumčareno oko 1200 mladunaca ovih životnija, a njih oko 85 posto je uginulo na tom putu.

Da bi ova životinjska vrsta dugoročno opstala potrebno je poduzeti hitne mjere da se riješi najveći problem, a to su zaštićene zone i područje kretanja, navodi se u istraživanju.

Gepard je najbrži sisavac na svijetu i može trčati brzinom od 29 metara u sekundi. On se kreće sporije kad lovi i može održati najveću brzinu samo nekoliko stotina metara.

Prema navodima istraživanja, više od polovice geparda na svijetu živi na području šest zemalja u južnoj Africi. Manje je poznato, međutim, da su ove životinje najvjerojatnije nastale u Aziji, a jedna skupina njih (svega oko 50 jedinki) i dalje živi u Iranu.