MISTERIJ POSTAJE SVE VEĆI: Najveću ikad zabilježenu eksploziju, onu u Tunguski, nije prouzročio meteorit?!

Najveća zabilježena eksplozija na svijetu, ona u Sibiru jačine oko 185 bombi iz Hirošime, ostaje misterij nakon što su znanstvenici dokazali kako su ‘dokazi’ o tome da se radilo o meteoritu krivi.

Ogromna vatrena lopta viđena je kako prelazi preko sibirskog neba 20. lipnja 1908., prije nego što je eksplodirala desetak kilometara iznad zemlje i sravnila sa zemljom 80 milijuna stabala.

Talijanski su znanstvenici proveli 21 godinu proučavajući tzv. eksploziju u Tunguski, tvrdeći kako je jezero Čeko ispunilo ‘krater’ nastao udarom, što je rezultiralo teorijom da je fenomen prouzročio meteorit, piše Daily Mail.



Ali nova studija ruskih geologa tvrdi kako je ta ideja kriva, što bi značilo da je velika eksplozija, koja je osvjetlila nebo nad cijelom Europom, pa čak i Amerikom, još uvijek misterija.

Brojne teorije o uzorku eksplozije

Brojne su teorije nastale o tome što bi sve moglo biti uzrok te goleme eksplozije, osim meteorita. Od ogromne vulkanske erupcije, do kometa koji se uglavnom sastojao od leda, do male crne rupe koja se sudarila sa Zemljom, pa sve do vanzemaljaca koji su u NLO-u uništili meteor kako bi spasili Zemlju.

Lokalni narod Evanki vjerovao je kako je to bio posjet ljutitog boga Ogdija.

“Na nebu se čuo jak udar. Udar je slijedila buka poput kamenja koje pada s neba, ili oružja koje puca. Zemlja se tresla”, isptričao je jedan sibirac koji je bio nekih 65 kilometara od epicentra.

Djelovalo je kao da je došao sudnji dan. “Postalo mi je toliko vruće da nisam mogao izdržati, kao da mi se košulja zapalila”, ispričao je drugi svjedok. “Poželio sam si strgnuti košulčju i baciti ju, a zatim se nebo odjednom zatvorilo. Začuo se jak udar a ja sam odbačen nekoliko metara”.

Podrhtavanja su doprijela sve do Britanije, a eksplozija je osvjetlilo nebo sve do Amerike.

Nema tragova udara

Još od prve sovjetske ekspedicije u ovo daleko područje Sibira, zbunjujući aspekt bio je nepostojanje tragova, poput kratera koje bi napravili komadi ili krhotine meteorita na tlu.

Talijanski znanstvenik Luca Gasperini sa Sveučilišta u Bologni dugo je vjerovao kako je upravo jezero Čeko, udaljeno nekih 8 kilometara od epicentra, ta karika koja nedostaje u cijeloj misteriji Tunguske.

Jezero se ne nalazi niti na jednoj karti Sibira iz doba carske Rusije, a seizmička mjerenja koja je proveo njegov tim pokazalo je kako su se u jezeru sedimenti nakupljali oko jedno stoljeće.

Zaključili su kako ispod dna jezera leži gusti kameni materijal te da je upravo to ostatak eksplodirajućeg meteorita.

Teorija Talijana temeljena na načinu kako je uništeno drveće tvrdi kako su u atmosferu ušla dva tijela. Jedno je eksplodiralo na visini od nekih 8 kilometara, dok je drugo udarilo u Zemlju i stvorilo jezero Čeko.

Jezero ipak starije od eksplozije

Ruski su znanstvenici istražili sedimente s najdubljeg dijela jezera, oko 50 metara ispod površine, te proveli geokemijsku i biokemijsku analizu.

Studija je pokazala kako je najdublji uzorak star oko 280 godina, što znači da je jezero vjerojatno i starije, jer znanstvenici nisu uspjeli nabaviti uzorke sa samog dna sedimentnog sloja.

“Uostalom ima i drugih dubokih, praktički okruglih jezera u rezervatu Tunguska, koja izgledaju poput jezera Čeko i vjerojatno su istog geološkog porijekla” stoji u izjavi sjedišta ekspedicije u Ruskom zemljopisnom društvu u Sibirskoj saveznoj oblasti.

“Geološko jezero djeluje mlado. Ali ne dovoljno mlado da bi se moglo raditi o krateru kojeg je prouzročila eksplozija u Tunguski”, navode lokalni mediji, koji dodaju kako je razlog formiranja ovih jezera misterija.

I tako Tunguska i dalje ostaje nepoznanica, ali odgovor bi mogao biti da se radilo o meteoritu koji je eksplodirao u zraku.

Tako su 2013. u tom dijelu Sibira pronađeni uzorci meteoritskog porjekla s tragovima ugljikovog minerala lonsdaleita. Poznato je da se oni formiraju kada meteoriti udare u Zemlju ali mogli bi isto tako biti rezultat neke druge kiše meteora.