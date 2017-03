NAJKONTROVERZNIJI EKSPERIMENT IKAD: I nakon 50 godina, Milgramov psiho-test daje iste jezive rezultate

Ako ste studirali društvene znanosti, sigurno ste čuli za Milgramove eksperimente – ozloglašenu seriju eksperimenata koji su zaključili kako bi većina dobrovoljaca ozlijedila drugu osobu ako bi im osoba s autoritetom rekla da to učine.

Radi se o jednom od najkontroverznijih, ali i najpoznatijih eksperimenata ih psihologije, a sada je tim znanstvenika iz Poljske napravio modernu verziju i otkrio kako ondašnji rezultati još uvijek vrijede, piše Science Alert.

U IME ZNANOSTI: Ovo su neki od najstrašnijih medicinskih eksperimenata ikad izvedenih

Spremnost na činjenje stvari kojima se protivimo

“Nakon što su čuli za Milgramove eksperimente, ogromna je većina ljudi tvrdila kako se oni nikada ne bi ponašali na taj način”, rekao je jedan od psihologa, Tomasz Grzyb, sa Sveučilišta društvenih i humanih znanosti SWPS u Poljskoj.



“Naša je studija iznova ilustrirala nevjerojatnu snagu situacije s kojom su subjekti suočeni te kako se lako pristaju složiti sa stvarima koje su im inače neprijatne.”

‘Samo izvršavali naređenja’

Ako niste upoznati s Milgramovim eksperimenatima, njih je provodio psiholog sa Sveučilišta Yale Stanley Milgram, a počeli su u srpnju 19612., tri mjeseca nakon početka suđenja nacističkom ratnom zločincu Adolfu Eichmannu.

Milgram je želio znati: “Da li je moguće da su Eichmann i milijuni njegovih suučesnika tijekom holokausta samo izvršavali naređenja?”

Kako bi to istražio, postavio je eksperiment u kojem se od dobrovoljaca, koji su bili pod autoritetom vršitelja eksperimenta,tražilo da pošalju električni šok osobi u susjednoj sobi, koju su mogli čuti ali ne i vidjeti, svaki put kada bi ovi krivo odgovorili na pitanje.

Mogli su pritisnuti 30 različitih tipki, a na svakoj je bila označena voltaža. Šokovi su počinjali s relativno laganih 15 volti, te rasli sve do opasnih 450 volti, za koje su dobrovoljci unaprijed bili upozoreni da bi mogli ozbiljno ozlijediti žrtvu.

Ono što nisu znali je da stroj nije činio ništa osim što bi stvorio par strašnih zvukova i svjetlosnih efekata, dok je osoba u susjednoj sobi u stvari bila profesionalni glumac koji je bio plaćen da bolno zajauče u skladu s ‘primljenom’ voltažom.

No to je bilo nepoznato dobrovoljcima, koji su vjerovali da stvarno ozlijeđuju osobu koja im nije učinila ništa nažao, zato što im je vršitelj eksperimenta rekao da moraju nastaviti jer da je to ključno za eksperiment.

Dvije trećine poslušnih

Najpoznatija varijanta Miligramovog eksperimenta pokazala je da je 65% od 40 dobrovoljaca slijedilo naređenja i otišlo sve do kraja te pustilo ‘žrtvi’ punih 450 volti, unatoč bolnim krikovima i molbama da prestanu.

Neki su se ljudi jednostavno ustali i otišli, a brojni su usmeno protestirali protiv nastavljanja eksperimenta, ali dvije je trećine ipak poslušalo naređenja i nastavilo pritiskati tipke.

U godinama nakon objave rezultata eksperimenata, neki su znanstvenici tvrdili kako je Milgramova metodologija bila dosta neuredna, te da je on manipulirao podacima, ali varijacije na ove eksperimente ponovljene su širom svijeta, i rezultati su bili dosta konzistentni.

Srednjoeuropska verzija

No postoji i dio svijeta gdje se ova studija nikada nije vršila – središnja Europa.

“Naš cilj bio je provjeriti koliko visok stupanj poslušnosti ćemo izmjeriti među građanima Poljske”, izjavli su Grzyb i njegov tim.

“Potrebno je naglasiti kako testovi u Milgramovoj paradigmi nikada nisu bili izvođeni u središnjoj Europi. Jedinstvena povijest zemalja u tome području učinila nam je problematiku poslušnosti prema autoritetu izuzetno zanimljivom.”

U ovoj modernoj verziji eksperimenta znanstvenici su koristili 80 sudionika (40 muškaraca i 40 žena), u dobi između 18 i 69 godina.

Kao i u Milgramovim eksperimentima, ispitivač je potsticao dobrovoljce da osobi u drugoj sobi šalju elektrošokove sve jačeg intenziteta svaki put kada ova krivo odgovori. Isto im se govorilo kako je važno da nastave iako je voltaža svaki put rasla.

Ali u ovoj novijoj verziji bilo je samo 10 tipki s nižim vrijednostima voltaže, umjesto 30 kao u originalnim eksperimentima, kako bi studija bila više etična.

Na kraju su znanstvenici otkrili kako je čak 90% dobrovoljaca slušalo naređenja do kraja te poslalo osobama u drugoj sobi najjači elektrošok, što je rezultat sličan onome u Milgramovim eksperimentima po postotku ljudi koji su došli do 10. tipke.

“Pola stoljeća nakon Milgramovih originalnih istraživanja o poslušnosti autoritetu, zastrašujuća većina sudionka još je uvijek spremna strujom nauditi bespomoćnoj osobi”, zaključio je Grzyb.

No prije nego što postanemo previše depresivni, trebamo imati na umu da se radi da se radi o malom uzorku, kao što je bio slučaj i s večinom Milgramovih eksperimenata, tako da je teško odrediti što ovi rezultati pokazuju za čovječanstvo u cjelini.

Nove kontroverze

Posljednjih se godina pojavila i kontroverza o načinu interpretiranja Milgramovih rezultata.

Tako su 2014. znanstvenici ponovo pregledali arhive u Yaleu i otkrili da dobrovoljci ne samo da se nisu protivili eksperimenatima, već su se osjećali stvarno dobro zbog toga što doprinose znanosti.

“Ovo daje novi uvid u psihologiju zlostavljanja i pristaje uz dokazima općenito motivirani ne željom da čine zlo, već osjećajem da rade nešto što je vrijedno i plemenito”, objasnio je jedan od znanstvenika.