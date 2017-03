GRADOVI POD VODOM, VELIKA GLAD I RATOVI: Evo kako će planet Zemlja izgledati ne tako daleke 2050.

Stručnjaci za računalnu sigurnost iz ruske tvrtke Kaspersky Lab pokrenuli su projekt Earth-2050, te zajedno s futurolozima predviđaju kakav će biti svijet za 10, 20 i 30 godina.

Predodžbe o budućnosti dosta variraju: od pobuna zbog sveopće gladi do uživanja u idealnom naslonjaču, piše Russia Beyond the Headlines.

Interaktivni projekt predviđanja budućnosti

“Razmišljanje o budućnosti je naš posao”, kažu tvorci stranice Earth-2050, suradnici ruske tvrtke Kaspersky Lab, najveće firme u sferi informacijske sigurnosti. “Mi ćemo moći predvidjeti opasnosti koje nam donosi sutrašnji dan i način na kojih ćemo ih izbjeći”. U svojoj jubilarnoj 20. godini postojanja ova tvrtka je pokrenula multimedijalni projekt posvećen mogućim varijantama budućnosti.

Radi se o interaktivnom projektu. Svatko tko želi može ponuditi svoje varijante onoga što će se događati do 2030., 2040. i 2050. godine. Čim prođu predmoderaciju, te ideje će se pojaviti na elektronskom globusu. Prve prognoze su iznijeli sami stručnjaci tvrtke Kaspersky Lab, kao i futurolog Ian Pearson, ali na stranicu su već postavljena i ‘proročanstva’ korisnika.

Nitko još jasno ne zna koja će se proročanstva, i koliko, ostvariti, i jedino nam preostaje da čekamo još 33 godine.

Podvodni gradovi i topli Sibir

Ono što je sigurno je da se globalno zatopljenje neće zaustaviti, barem tako tvrde autori stranice. Tako bi se do sredine ovog stoljeća Sjeverni pol trebao toliko otopiti da tijekom ljeta na Arktiku gotovo da i neće biti leda. To će otvoriti mogućnosti plovidbe ratnih i trgovačkih brodova, pa čak i stvaranja arktičkih odmarališta.

Sjeverne bi zemlje trebale imati koristi od zatopljenja, jer će se povući vječno smrznuto tlo i bit će daleko lakše razvijati ogromne teritorije Sibira i Kanade. Ali ima i loših vijesti. Jedinstvena sjeverna priroda će biti oštećena, a mnogi gradovi uz obalu, kao Dhaka u Bangladešu, naći će se pod vodom zbog porasta razine mora. Na stranici se može vidjeti panorama grada koji je potonuo kao ‘Titanic’.

Glad ili izobilje?

Posebno zloslutno djeluje prognoza o ekologiji – zbog stalnog rasta broja stanovnika, nestašice vode i globalnog zatopljenja planet će biti zahvaćen pobunama zbog sveopće gladi, kao i ratovima za prirodna bogatstva. Ali ima i pozitivnijih verzija.

Tako neki tvrde kako će znanstvenici stvoriti pristupačan mehanizam za desalinizaciju morske vode pomoću nanotehnologija. To bi trebalo spasiti Afriku i Latinsku Ameriku od suše, i omogućiti da se tamo razvija zemljoradnja, a zemljama koje su okružene morima to bi bio dodatni izvor prihoda. Drugi lijek za Zemlju je obnavljanje šumskih masiva koji bi očistiti zrak.

Sofisticiran život za one koji si ga mogu priuštiti

Život u razvijenim zemljama, po verziji koju iznosi Kaspersky Lab, biti će sve komforniji. Stolice, kaučevi i kreveti prilagođavati će teksturu željama vlasnika, u svakom će stanu biti 3D printer za ispis svega što je potrebno. Umjesto televizije će postojati superbrzi stream kanali čiji sadržaj vi sami određujete i možete ga programirati i regulirati po želji. Kontakti s prijateljima će se održavati pomoću holograma.

Prognostičari, doduše, upozoravaju da će vam sve ove pogodnosti dostupne samo ako imate puno novca. Možda će se ljudi umjesto kupnje stvari ‘pretplatiti’ na odgovarajući paket životnih usluga, onaj koji si mogu priuštiti. To će, po mišljenju tvoraca stranice, izazvati još veće raslojavanje društva.

Carstvo umjetne inteligencije

U Kaspersky Labu smatraju da je automatizacija neizbježna. Što dalje vrijeme bude odmicalo, sve će više procesa kontrolirati savršeni strojevi. To je dobro, jer će manje prljavih poslova obavljati ljudi, ali je i opasno. Na primjer, ako se u potpunosti automatiziraju rudnici, hakeri jednog dana mogu provaliti u sustav robota koji ih opslužuju i programirati ih tako da ovi neprimjetno kradu dio ruda.

U svakom slučaju, umjetna inteligencija će se razvijati, i roboti će u nekim slučajevima zamjenjivati ljude. Ian Pearson pretpostavlja da će 2050. godine ljudi češće imati intimne odnose s robotima nego jedni s drugima, jer će tehnologije toliko napredovati da neće biti razlike u osjećaju. Iznesena je i jedna još ekstremnija prognoza: umjetna inteligencija će postati toliko pametna da će najprije pomagati vlastima u upravljanju državom, a zatim će ih moći u potpunosti zamijeniti.