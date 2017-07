KAKO PRONAĆI PORUKU VANZEMALJACA: Znanstvenici otkrivanju kako će odlučiti da li su misteriozni signali stvarno od vanzemaljaca

Astronomi s radio teleskopa Arecibo u Puerto Ricu otkrili su neobičan radio signal, koji je primjećen kada su uperili svoj teleskop na obližnju zvijezdu Ross 128.

No još se previše ne uzbuđuju zbog mogućnosti da se radi o vanzemaljskoj civilizaciji.

“Ako vas zanima, hipoteza o vanzemaljcima je na samom dnu, ispod brojnih drugih boljih objašnjenja”, rekao je Abel Mendez, znanstvenik koji vodi kampanju.

Naravno, to ne spriječava druge ljude da spekuliraju kako se upravo radi o tome, piše Daily Mail.



Eliminiranje nemogućeg

I to otvara pitanje, kako znate da li je neobični signal iz svemira stvarno poruka od vanzemaljaca. Kao što Sherlock Holmes kaže – ‘Kada eliminirate sve što je nemoguće, što god preostane, ma koliko god navjerojatno, mora biti istina’.

No eliminacija svih drugih mogućnosti nije baš laka.

Kada su radio pulsari prvi put otkriveni 1967., ‘male zelene’ su barem razmotrili kao vjerojatnost, prije nego što se otkrilo da se radi o brzo rotirajućoj neutronskoj zvijezdi. To je otkriće otvorilo vrata cijelom novom području astrofizike, te se zato nemamo što ljutiti na njega.

Signal sa zvijezde Ross 128, udaljene 11 svjetlosnih godina od Zemlje’, sastojao se od kvaziperodičnih radio-pulseva koji su prelazili brojne frekvencije. Promatranja su objavljena 12. svibnja i trajala su desetak minuta.

Periodični signal prirodno privlači pažnju na sebe i mogao bi ukazivati na umjetno porijeklo.

No, i neki prirodni procesi mogu stvoriti periodične signale. Pulsevi možda imaju veze sa solarnim bakljama koje dolaze s crvenog patuljka (male i relativno hladne zvijezde). Takve su zvijezde sklone ovim aktivnostima, no znanstvenici kažu kako se ovi radio pulsevi razlikuju od svega što su do sada vidjeli na drugim sličnim zvijezdama.

A može se raditi i o puno bližem uzroku, poput umjetnog satelita u zemljinoj visokoj orbiti koji slučajno prođe kroz vidno polje teleskopa tijekom promatranja. No ovakav signal još nije zabilježen ni sa jednog satelita.

Tim s Areciba planiraju daljnja promatranja, kako bi provjerili sve mogućnosti.

Gdje su ti alieni

A kolike su šanse da su signal stvarno poslali vanzemaljci?

U proteklih 20 godina doživjeli smo pravu eksploziju broja planeta otkrivenih kako orbitiraju oko drugih zvijezda. Vjerojatno je da postoji veliki broj zvijezda u našoj galaktici koje imaju nastanjive planete, no još uvijek nismo pronašli tragove života nigdje drugdje.

Nepostojanje dokaza o vanzemaljskom životu leži u samom srcu Fermijevog paradoksa. Jednostavno rečeno, ako su planeti i život česti u galaktici, zašto još nismo naišli na ventemaljci.

Jedan od mogućih odgovora je da je jednostavan život relativno čest, ali inteligentan život sposoban za međuzvjezdanu kounikaciju nije. Ili zato niti ne uspije razviti do te točke, ili zato što, ako i uspije, uskoro bude uništen.

Radi se o teoriji velikog filtera.

Što kad stvarno dobijemo poruku

No što ako astrolozi u Arecibu dokažu da se ne radi o solarnim bakljama, kao ni o satelitu? Problem je u tome što mogu odbaciti samo one stvari za koje znaju. Tako da, ako su sve mogućnosti osim vanzemaljaca dokazani krive, ne možemo u potpunosti odbaciti teoriju da se radi o nekim drugim, potpuno nepoznatim prirodnim uzorcima.

No to ne znači da jednoga dana nećemo dobiti signal koji je bez sumnje vanzemaljskog porijekla. U tome slučaju SETI posjeduje vrlo jasne protokole o daljnjem pomašanju.

Oni specificiraju kako otkrivač mora obavijestiti ostale potpsnike protokola, druge astronome širom svijeta, i Ujedinjene narode. Svi podaci u vezi otkrića moraju se javno objaviti.

Ono što je bitno je da ne smije biti nikakvog ofgovora prije međunarodnih konzultacija.