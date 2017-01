JUŽNI POL VIŠE NEĆE IZGLEDATI ISTO: Santa leda veličine Delawarea uskoro će se odvojiti od Antarktike

Golema santa leda, jedna od najvećih ikad zabilježenih i velika kao američka savezna država Delaware ili karpiska država Trinidad i Tobago, odvojit će se od Antarktike, objavili su znanstvenici.

Pukotina na ledenom grebenu Larsenu C, koja se proteklih godina postupno širila, prošlog se mjeseca dramatično povećala, za 18 kilometara. Sada je dugačka više od 80 kilometara i da bi se santa posve odvojila ostalo je još samo 20 kilometara, upozoravaju stručnjaci.

Iz temelja će promijeniti izgled Južnog pola

“Ledeni greben Larsen C ostat će bez više od 5000 kvadratnih kilometara ako se rasjed nastavi širiti”, kažu znanstvenici sa svučilišta Swansea u Walesu. Santa leda će “iz temelja promijeniti izgled Antarktike” i nakon nje moglo bi doći do daljenjg pucanja Larsena C, dodaju.



Ledeni grebeni su područja na krajevima ledenjaka, plutaju na moru i debeli su nekoliko stotina metara. Znanstvenici strahuju da bi njihovo odvajanje od zamrznutog kontinenta moglo ubrzati klizanje ledenjaka prema moru s obzirom na globalno zatopljenje, što bi u konačnici rezultiralo porastom razine svjetskih mora.

Proteklih je godina došlo do pucanja nekoliko ledenih grebena u sjevernim dijelovima Antarktike, uključujući Larsen B koji je nestao 2002.

