IVG OPLODNJA: Gay parovi mogli bi imati vlastitu djecu s osobinama oba roditelja

Novo istraživanje je pokazalo kako bi jednoga dana i gay parovi mogli imati vlastitu djecu koja bi naslij eđivala svojstva oba roditelja, poput heteroseksualnih parova.

Reproduktivna tehnika koju tek treba isprobati na ljudima koristi spermu od dva oca, ili jajašca od dvije majke, kako bi stvorila potomstvo koje je u rodu s oboje.

Ovaj medicinsko-znanstveni proboj mogao bi dovesti i do višestrukog roditeljstva, kada bi djete imalo više od dva, ili opet samo jednog, roditelja.

IVG (in vitro gametogeneza) stvara spolne stanice ili gamete, bilo spermije ili jajašca, iz matičnih stanica. Za sada je metoda najrazvijenija kod oplodnje miševa, ali stučnjaci su uvjereni kako će jednoga dana biti moguće i IVG razmnožavanje ljudi.



Trenutačno donacija jajašca i surogatske majke omogućuju dvojici gay muškaraca da imaju djecu koja su genetski povezana s jednim partnerom i donoricom jajašca, a ne s oba partnera. Slična je stvar i s lezbijskim parovima i donorima sperme.

Ali profesorica Sonia Suter, s američkog Sveučilišta George Washington, kaže da ono što razlikuje IVG od današnje potpomognute oplodnje je to da bi omogućila istospolnim parovima da zaobiđu donore.

Na primjer, sperma ili jajašce mogli bi potjecati od drugih stanica iste osobe. Oni bi se u kombinaciji s prirodno proizvedenom spolnom stanicom drugoga partnera mogli koristiti za stvaranje embrija.

“Uz pomoć IVG-a, istospolni parovi mogli bi imati djecu koja su biološki u rodu s oba partnera”, kaže Suter. “Uz to, IVG bi mogao osigurati višestruko roditeljstvo, u kojem bi grupe s više od dvije osobe (bilo sve muške, sve ženske, ili bilo koja kombinacija), mogle zajedno razmnožavati, stvarajući djecu koja bi bila genetski potomci svih njih. I na kraju i pojedinačne osobe bi se mogle razmnožavati bez genetskog doprinosa druge osobe, što ja nazivam ‘solo IVG’.”

“IVG predstavlja i mogućnost ‘usavršenog razmnožavanja’, tako što uvelike poboljšava mogućnost blokiranja neželjenih bolesti, pa čak i nekih drugih svojstava.”

Brojna su još tehnološka otkrića potrebna kako bi se IVG mogao bez problema primjenjivati na ljudima, a kako sama Suter dodaje “etičke dilema o tome kada i kako bi se potrebna istraživanja mogla napraviti biti će jako izazovna”.

Osim istospolnih parova postoji još nekoliko grupa mogle bi imati koristi od IVG-a, uključujući osobe koje su zbog fizičkih razloga neplodne, te žene koje su već prošle menopauzu.

A u vezi implikacija koje sa sobom nosi ‘usavršena oplodnja’, Suter objašnjava “IVG bi se mogao koristiti da se dobije zdravo ili poboljšano dijete”, čime bi prenatalna selekcija bila “lakša i robusnija”. Mogao bi se koristiti i za stvaranje daleko više embrija za pre-implantacijsku genetsku dijagnozu nego što ih možemo imati sada, što bi znatno poboljšalo mogućnost selekcije.

Ali možda najbitnija stvar u budućem korištenju IVG-a su potencijalni rizici koje procedura predstavlja.

“Trenutačno imamo minimalna saznanja o mogućim implikacijama”, priznaje Suter. “Jedini način da demonstriramo učinkovitost i sigurnost ovih tehnika na ljudima je da koristimo in vitro gamete (spolne stanice) kako bi proizveli potomstvo sposobno za život, i to u kontroliranom okolišu – kada i ako budemo smatrali da je to dovoljno sigurno.”

Mirror/Danas.hr