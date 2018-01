GRBAVI KIT SPASIO RONIOCE OD NAPADA MORSKOG PSA: Ponašanje prvi put snimila kamera, pogledajte video

Kitovi su spasili ronioce od iznenadnog napada morskog psa.

Videosnimka koja prikazuje ogromnog grbavog kita kako štiti pomorske biologe od morskog psa koji im se veoma približio privukla je veliku pozornost, piše Daily Mail. Video je snimljen u vodama uz Cookovo otočje u južnom Tihom oceanu.

Stavio ju pod peraju, a zatim odgurivao glavom

Biologinja Nan Hauser (63) rekla je kako je grbavi kit štitio nju i njen tim od tigrastog morskog psa koji je kružio oko njih tako što ih je stavio pod svoju peraju dok je oko njih plivao 5-metarski tigrasti morski pas, a zatim ih je glavom i ustima odgurivao što dalje. Sisavac težine 25 tona i duljine 14 metara može se vidjeti kako stavlja ženu pod svoju prsnu peraju, a u jednom trenu čak i podigne biologinju izvan vode.

Nan je rekla kako ovaj incident, koji se dogodio u listopadu, dokazuje kako je intuitivna priroda kita da spašava druga živa bića, uključujući i ljude, samo što to do sada još nije bilo i snimljeno. Usporedila je to s vatrogascem koji spremno uskače u zapaljeni dom kako bi spasio živote stranaca.



Mislila je da se radi o još jednom kitu

Snimka prikazuje kita kako navodi ronioce da plivaju u određenom smjeru, a Nan ubrzo ispliva na površinu i javi svom timu u čamcu kako je u blizini morski pas. Nan kaže kako je u međuvremenu drugi kit udarao repom po vodi kako bi otjerao psinu. U prvom trenutku biologinja je pomislila kako je morski pas samo još jedan kit, no kada je primjetila da mu se rep kreće lijevo-desno, a ne gore-dolje, shvatila je kako se prema njoj kreće puno opasnija životinja.

“Nisam bila sigurna što kit namjerava kada mi je prišao, i nije me prestajao odgurivati punih desetak minuta”, priča Nan, koja živi na Coockovom otočju. “Provela sam 28 godina pod vodom s kitovima, i nikada još nisam imala kita koji je bio toliko brižan i koji je inzistirao da me smjesti pod svoju prsnu peraju.”

Znanstvenici su već vidjeli primjere kada su kitovi spašavali druge vrste, ali ovo je prvi dokumentirani slučaj da su stvarno štitili čovjeka od morskog psa. “Zanimljivo je kako su se stvari preokrenule. Provela sam 28 godina štiteći kitove, a tog trenutka nisam ni shvatila da su oni štitili mene”, kaže.