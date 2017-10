FASCINANTAN PROJEKT POZNATOG MILIJARDERA: Na brodu koji je preživio Pearl Harbor izgradili mitolološko čudovište

@iamshook lead sculpture/sculpture designer on our first dive on the Kodiak Queen AKA the USS YO-44. #britishvirginislands #bvi #britishvirginis #neckerisland #virgin #dive #scuba #diving #shipwreck #padi #virgingorda #ExtraordinaryExplorer #underwaterphotography #ikelite #nikon #nikonusa @richardbranson #kodiakqueen #dive #unitebvifoundation #artreef

A post shared by Lifestyle•Travel•Sport•CG (@owen_buggy_photography) on Jul 3, 2017 at 6:20am PDT