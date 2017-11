DRAMATIČNO UPOZORENJE STEPHENA HAWKINGA: ‘Čovječanstvo je stiglo do točke s koje nema povratka, sami ćemo se uništiti’

Izgledno je kako će jednog dana roboti “izgurati”, odnosno zamijeniti ljude i postati novi oblik života koji će se moći i samostalno replicirati, novo je dramatično upozorenje o ne tako svijetloj budućnosti čovječanstva koje je dao slavni teoretski fizičar Stephen Hawking.

“Bojim se da bi roboti umjetne inteligencije mogli u potpunosti zamijeniti ljude”, rekao je Hawking za ugledni časopis Wired. “Ako ljudi mogu stvarati kompjutorske viruse, netko će u budućnosti kreirati poboljšanu verziju ovih robotal koji će biti u stanju samostalno se replicirati”, dodao je slavni znanstvenik, prenosi RT.

No, 75-godišnji Hawking dao je još jedno upozorenje o prilično mračnoj budućnosti čovječanstva. On naime, vjeruje kako je ljudska rasa već sada došla do “točke bez povratka” te je vjerojatnije da će se sama uništiti.

“Planet Zemlja postaje premalena za nas, globalno se stanovništvo povećava alarmantnom brzinom i mi smo u opasnosti od samouništenja”, rekao je Hawking.



Kako bi se izbjegnulo najcrnje scenarije, Hawking predlaže da u bliskoj budućnosti čovječanstvo poradi na svemirskom programu kojim bi se eventualno “koloniziralo planete pogodne za život”.

Ovo nije prvi put da Hawking govori o opasnostima robota i općenito umjetne inteligencije koja bi u konačnici zamijenila ljude.

Prošle godine je tako govorio kako bi “umjetna inteligencija mogao razviti vlastitu volju koja se protivi ljudskoj”, dodavši kako bi “razvoj umjetne inteligencije mogla biti najbolja ili najgora stvar koja se ikad dogodila čovječanstvu”.