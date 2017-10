DODIJELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU: ‘Bilo je to otvaranje neviđenih svjetova i otkriće koje je uzdrmalo svijet’

Američki znanstvenici Rainer Weiss, Barry Barish i Kip Thorne nagrađeni su u utorak Nobelovom nagradu za fiziku za doprinos otkriću gravitacijskih valova na kojem je radio i jedan Hrvat koji je već prije godinu dana najavio da će to dostignuće biti nagrađeno Nobelom.

“To je bilo nešto potpuno novo i drugačije, to je otvaranje neviđenih svjetova. Otkriće koje je uzdrmalo svijet”, priopćila je Švedska akademija znanosti koja dodjeljuje Nobela za fiziku.

Trojac znanstvenika najzaslužnijih za otkriće gravitacijskih valova bio je veliki favorit za ovogodišnju nagradu. Među sobom će podijeliti devet milijuna švedskih kruna (sedam milijuna kuna).

Potvrdili teoriju relativnosti





Američki znanstvenici su u veljači prošle godine bili prvi koji su nedvojbeno izravno opazili gravitacijske valove, čije je postojanje na temelju svoje opće teorije relativnosti prije točno stotinu godina predvidio Albert Einstein. A zatim su to još jednom ponovili u listopadu.

Otkriće je rezultat rada gotovo tisuću znanstvenika iz čitavog svijeta okupljenih u LIGO-u (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), milijardu dolara vrijednom eksperimentu pokrenutom 1992. godine koji uključuje dva golema detektora gravitacijskih valova smještena u američkim saveznim državama Louisiani i Washingtonu, međusobno udaljena 3000 kilometara.

Dr. sc. Buškulić: ‘Ne bi me iznenadio Nobel’

Na istom otkriću, ali u timu VIRGO u Italiji, (s kojim su fizičari iz LIGO-a surađivali) radio je i dr. sc. Damir Buškulić, jedini Hrvat koji je “ulovio” gravitacijske valove. “To je neopisivo” rekao je za Slobodnu Dalmaciju, opisujući kako je biti jedan od malobrojnih koji je vidio gravitacijske valove. i nastavio “Ali ja sam ipak bio dio jednog većeg tima jer današnja fizika se ne može raditi u nekom manjem laboratoriju s jednim čovjekom, pogotovo ne za ovako velike pothvate”.

On je već prošle godine predvidio da će to otkriće zaslužiti Nobelovu nagradu, dodajući kako bi volio da se podijeli s barem 2000 ljudi koji su na tome radili. No i sam zna da je to nemoguće, jer se prema pravilima nagradu smiju dijeliti najviše tri osobe.

“Ako netko dobije Nobelovu nagradu, to će biti Rainer Weiss, ali to zapravo nitko ne zna. Bilo bi lijepo kad bi čitav tim dobio Nobelovu nagradu, ne radi novca, već zbog toga što je tu bio čitav niz raznih otkrića” rekao je Buškulić, koji je rođen u Viru kod Zadra, ali je kao trogodišnjak s roditeljima odselio u Francusku

Tri velike prekretnice u fizici

Znanstvenici su pomoću sofisticiranih uređaja detektirali sudar dviju gigantskih crnih rupa udaljenih 1,3 milijardu svjetlosnih godina – nalazile su se negdje iza Velikoga Magellanova oblaka na nebu južne hemisfere.

U strahovitom sudaru crnih rupa od kojih je jedna bila mase 35 puta veće od Sunca a druga tek nešto manja, koji je trajao samo 20 milisekundi, nastala je nova crna rupa i stvoreno je gravitacijsko polje koje je iskrivilo prostor-vrijeme valovima koji su se proširili diljem svemira.

Otkriće predstavlja tri prekretnice za fiziku: prvu izravnu detekciju gravitacijskih valova, prvu detekciju binarne crne rupe, te dosad najuvjerljiviji dokaz da su crne rupe objekti predviđeni Einsteinovom teorijom. Potvrda postojanja gravitacijskih valova posve je u skladu s teorijskim predviđanjima i stoga predstavlja još jednu potvrdu “standardnog modela” svemira, ali bi moglo označiti i početak nove ere astrofizike.

Nobelova nagrada za fiziku druga je iz ovogodišnjeg niza. Priznanje za medicinu u ponedjeljak su dobili američki znanstvenici Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young za otkriće kompleksnih molekularnih mehanizama čovjekova biološkog sata.