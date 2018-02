ČOVJEČANSTVU PRIJETI KATAKLIZMA: ‘Magnetni polovi uskoro bi mogli zamijeniti mjesta, dijelovi Zemlje postali bi nenastanjivi!’

Magnetni polovi na Zemlji svakih par stotina tisuća godina zamijene mjesta. No posljednja zamjena bila je prije gotovo 800.000 godina. Kada do nje ipak dođe, prvo će biti poremećena električna mreža širom svijeta, a zatim će Zemlja par tisuća godina biti izložena opasnom svemirskom zračenju.

Zemlja ima užarenu rastopljenu jezgru koja generira magnetno polje sposobno za obranu našeg planeta od opasnih solarnih vjetrova. To se zaštitno polje širi tisuće kilometara u svemir, a njegov magnetizam utječe na brojne stvari, od polarne svjetlosti do električnih mreža, piše Daily Mail.

Slabljenje magnetnog polja znak nadolazeće zamjene polova

Ovo polje, toliko važno za život na Zemlji, oslabilo je za oko 15 posto tijekom zadnjih 200 godina. Znanstvenici tvrde kako bi to mogao biti znak da će Zemljini polovi zamijeniti mjesta.

U novom izvješću direktor Laboratorija za atmosfersku i svemirsku fiziku na Sveučilištu u Koloradu, u gradu Boulderu, Daniel Baker tvrdi kako su to znakovi zamjene mjesta. Kaže i kako, u slučaju da dođe do zamjene, to će vjerojatno učiniti neke dijelove planeta “nenastanjivima”, jer će isključiti električnu mrežu. Zemljini sjeverni i južni magnetni pol ranije su se manje više redovito zamijenjivali svakih 200.00 do 300.000 godina. No najnovija zamjena mjesta već dosta kasni, jer se posljednja dogodila prije oko 780.000 godina.



Najnoviji podaci s tri Swarm satelita Europske svemirske agencije navode na zaključak da bi se preokret mogao vrlo skoro dogoditi. Sateliti omogućuju proučavanje izmjena koje nastaju u Zemljinoj jezgri. Studije pokazuju kako rastopljeno željezo i nikal izvlače energiju iz jezgre u blizini lokacija gdje se generira magnetno polje. Dok znanstvenici nisu sigurni zašto se to točno događa, opisuju vrstu “nemirnih aktivnosti” koje bi mogle sugerirati da će se magnetno polje preokrenuti.

Kraj civilizacije

Ako dođe do zamjene mjesta, bili bismo izloženi solarnim vjetrovima koji bi bili u stanju probiti ozonski omotač. Događaj bi mogao biti katastrofalan za čovječanstvo, jer bi ne samo potpuno izbacio iz uporabe električnu mrežu, već bi radikalno promijenio klimu Zemlje te znatno povećao broj oboljelih od raka. “Radi se o ozbiljnoj stvari”, kaže Richard Holme, profesor Zemljinih, oceanskih i ekoloških znanosti na Sveučilištu u Liverpoolu. “Zamislite na trenutak da na nekoliko mjeseci vaša električna mreže bude potpuno van funkcije, a malo toga radi bez struje danas”, kaže.

I klima bi se znatno promijenila. Ustvari, i jedna Danska studija smatra kako je globalno zatopljenje direktno vezano s magnetnim poljem, a ne emisijama CO2. Studija tvrdi kako Zemlja prolazi kroz prirodni period niske naoblake jer manje svemirskih zraka ulazi u atmosferu.

Povećat će se i radijacija na tlu, te neke procjene govore kako će se ukupno izlaganje svemirskom zračenju udvostručiti, što bi prouzročilo i povećanu smrtnost od raka. “Radijacija bi mogla biti tri do pet puta veća od one nastale zbog ozonskih rupa. Nadalje, i same ozonske rupe postale bi veće i dugotrajnije”, izjavio je dr. Colin Forsyth iz Laboratorije za svemirske znanosti Mullard iz UCL-a.

Novi Mars

Magnetosfera je veliko područje oko Zemlje koe stvara magnetno polje planeta. Njegova prisutnost znači da čestice pod nabojem koje se nalaze u solarnom vjetru ne mogu prijeći na drugu stranu i pogoditi Zemlju.

Znanstvenici su otkrili da drevni grnčarski predmeti mogu poslužiti kao magnetne vremenske kapsule. To je zato što sadrže minerale magnetita koji se nalaze u željeznoj rudi. Kada se oblikuje lonac ili posuda, minerali magnetita poslože se u skladu sa zemljinim magnetnim poljem, poput igle u kompasu. Istražujući grnčarske predmete od pretpovijesnih vremena do danas, znanstvenici su otkrili kako se dramatično magnetno polje mijenjalo posljednjih nekoliko stoljeća. Otkrili su i da je magnetno polje u trajnom stanju neprekidnog mijenjanja.

Magnetni pol konstantno se ‘šeće’, a svakih nekoliko stotina tisuća godina polovi zamijene strane, tako da bi kompas pokazivao na jug umjesto sjevera. Ako magnetno polje nastavi slabiti, za nekoliko milijardi godina Zemlja bi mogla završiti poput Marsa, nekoć oceanskog svijeta koji je postao suh, ogoljeli planet nesposoban za podržavanje života.

Zamjena polova bila bi kobna

No znanstvenici tvrde kako je brzina slabljena prebrza da bi uzrok bio izgaranje magnetne sile. Umjesto toga, vjerojatnije je da bi Zemljini polovi mogli ponovo zamijeniti mjesta. Britansko geološko društvo tvrdi kako Zemljino magnetno polje promijeni strane u prosjeku četiri do pet puta svakih milijun godina te da novi takav događaj već uvelike kasni.

“Trenutačno ne možemo sa sigurnošću reći hoće li se Zemljino polje preokrenuti”, kaže dr. Forsyth. “Snimamo magnetno polje tek zadnjih 170 godina, što je premali vremenski razmak da bi se išta moglo točno odrediti.”

Ako dođe do preokreta, Zemljin bi magnetski štit bio oslabljen više tisuća godina, što bi omogućilo prolaz većim količinama svemirskog zračenja. “Trenutno imamo dvostruki sloj obrane”, kaže Jim Wild, svemirski znanstvenik u Sveučilištu u Lancasteru. “Svemir je pun stvari koje nisu dobre za biološko tkivo. Ako ne bismo imali atmosferu, te bi nas stvari pogađale. A magnetno polje štiti atmosferu od solarnog vjetra”.