BILO BI LIJEPO DA JE BIO U PRAVU: Pročitajte kako je Nikola Tesla zamišljao 21. stoljeće

U veljači 1935. Nikola Tesla je za danas nepostojeći magazin Liberty dao poduži intervju o svojoj viziji budućnosti u 21. stoljeću. Uvjereni pacifist i humanist, Tesla se nadao da će današnje novine na naslovnicma objavljivati nove znanstvene teze, a ne izvještavati o ratovima ili kriminalu te da će životom u cjelini upravljati znanost.

Razgovor prenosimo u cijelosti:

“UREDNIČKA OPASKA: Nikola Tesla, danas 78-godišnjak, naziva se ocem radija, televizije, prijenosa energije, indukcijskog motora, robota i otkrivačem kozmičkih zraka. Nedavno je objavio postojanje nepoznatog izvora energije, prisutnog posvuda oko nas i u neograničenim količinama, i trenutno radi na razvoju uređaja za koji je uvjeren da će buduće ratove učiniti nepraktičnima.

Tesla i Edison često su bili predstavljeni kao suparnici. Oni su bili rivali, u određenoj mjeri, u borbi između izmjenične i istosmjerne struje u kojoj je Tesla odnio pobjedu. Velike elektrane na Niagari i drugdje temelje se na Tesliniom sustavu. Inače njih dvojica bili čista suprotnost. Edison je bio genij praktičnih izuma koji su se mogli odmah primjenjivati. Tesla, čiji su pronalasci bili daleko ispred vremena, izazvao je antagonizme zbog kojih su njegove ideje godinama čekale na ostvarenje.



Veliki fizičari, kao što su Kelvin i Crooks, govore o njegovim pronalascima kao o čudima.

“Tesla je”, govorio je profesor A. E. Kennelly, sa Sveučilišta Harvard, prilikom dodjele Edisonove medalje Tesli, “postavio temelje za nova dostignuća širom svijeta… Ono što je on prikazao, predstavljalo je otkriće za znanost i umjetnost svih vremena”.

“Kada bi se”, primijećuje B. A. Behrend, slavni pisac i inženjer, “trebali odreći rezultata rada gospodina Tesle, kotači industrije prestali bi se okretati, stali bi električni automobili i vlakovi, naši gradovi bi se našli u mraku, mlinovi bi utihnuli i zamrli”.

Teslina budućnost

“Predviđanje je nezahvalno. Nijedan čovjek ne može vidjeti predaleko u budućnost. Napredak i pronalasci razvijaju se u drugačijim smjerovima od onih koje smo predviđali. Takvo je bilo moje iskustvo, iako sebi laskam da su događaji potvrdili mnoge razvojne pravce koje sam predviđao u prvoj trećini 20. stoljeća.

Izgleda da sam uvijek bio ispred svog vremena. Čekao sam devetnaest godina da proradi elektrana na Niagari utemeljena na mojem sustavu, prošlo je petnaest godina prije nego što je moj patent za bežični prijenos signala, objavljen još 1893. godijne, našao univerzalnu primjenu. Najavio sam kozmičke zrake i moju teoriju radioaktivnosti 1896. Jedno od najznačajnijih otkrića – rezonantnost Zemlje – kao temelj bežičnog prijenosa energije, koje sam objavio 1899., mnogi ne razumiju ni danas. Gotovo dvije godine nakon što sam obavio prijenos električne energije oko čitavog planeta, Edison, Steinmetz, Marconi i drugi tvrdili su da je nemoguće bežičnim putem prenijeti preko Atlantika čak i obični signal. S obzirom na to da sam nagovijestio toliko mnogo značajnih otkrića, mislim da neću puno pogriješiti ako pokušam predvidjeti kako će izgledati život u 21. stoljeću.

Život je i uvijek će biti jednadžba čije je rješenje neuhvatljivo, ali ona ipak sadrži određene poznate činjenice. Sa sigurnošću možemo reći da je život kretanje, iako nedovoljno poznajemo njegovu prirodu. Za kretanje je neophodno tijelo koje se pomiče i sila koja ga potiskuje i pomaže savladati otpor. Čovjek je, općenito, masa koju potiskuje sila. Tako se i opći zakoni u carstvu mehanike, koji važu za kretanje, mogu primijeniti i na čovječanstvo.

Postoje tri načina kako se može povećati energija koja određuje ljudski progres: prvo, možemo povećati masu. To bi, u slučaju čovječanstva, značilo poboljšanje uvjeta života, zdravlja, razvoja vrste i slično. Drugo, možemo smanjiti sile otpora koje usporavaju napredak, kao što su neznanje, glupost i religiozni fanatizam. Treće, možemo umnožiti energiju ljudske mase ovladavanjem silama svemira, kao što je sila sunca, oceana, vjetrova i plime i oseke.

Buda, Isus i mehanika

Prvom metodom ostvarujemo više hrane i opće blagostanje. Drugim se stvaraju uvjeti za mir. Trećim se povećava naša sposobnost rada i stvaranja. Napredak, bilo kakav, nemoguć je ukoliko naši napori nisu usmjereni prema povećanju blagostanja, miru i stvaralaštvu. Po tome je mehaničko shvaćanje života jedinstveno s učenjima Bude i Isusa.

Iako nisam vjernik u ortodoksnom smislu, oslanjam se na religiju. Prvo, jer svaki čovjek mora ima neki ideal – religiozni, umjetnički, znanstveni ili humanitarni – da bi njegov život imao nekog smisla. Drugo, jer sve velike religije sadrže mudre preporuke za dobar život koje vrijede danas kao i u doba kada su nastale.

Ne postoji sukob između ideala znanosti i ideala religije, ali je znanost suprotstavljena teološkim dogmama, jer se znanost temelji na činjenicama. Za mene, svemir je jednostavno veliki stroj, koji nikada nije nastao i nikada neće nestati. Ljudsko biće nije izuzetak u prirodnom poretku stvari. Čovjek je, kao i svemir, stroj. Ništa ne dopire do našeg uma niti utječe na naše djelovanje, posredno ili neposredno, a da nije odgovor na poruke koje osjteilima primamo iz okoline. Zbog sličnosti naše konstrukcije i naše okoline, svi slično odgovaramo na slične utjecaje, a kao rezultat naših reakcija, dolazimo do razumijevanja. Tijekom svih ovih stoljeća, razvijali su se beskonačno složeni mehanizmi. Međutim, ono što mi zovemo “duša” ili “duh”, nije ništa više od zbroja svih funkcija tijela. Kada ove funkcije nestanu, nestaju i “duša” ili “duh”.

Ja sam ove ideje iznio daleko prije nego što su bihevioristi, predvođeni Pavlovom u Rusiji i Votsonom u Sjedinjenim Državama, objavili koncept svoje nove psihologije. Ovo, očigledno mehaničko shvaćanje nije u suprotnosti s etičkim shvaćanjima života. Opće prihvaćanje ovih postavki ne bi razorilo religiozne ideale. Danas su budizam i kršćanstvo najveće religije, i po broju vjernika i po značaju. Vjerujem da će njihova suštinska shvaćanja izgraditi novu religiju ljudske rase u 21. stoljeću.

Život pod kontrolom znanosti

Godine 2100. razvoj života bit će pod potpunom kontrolom znanosti. U prošlosti, zakonom borbe za opstanak, uglavnom su nestale manje podobne osobine. Čovjekov novi osećaj sažaljenja suprotstavlja se neumoljivom djelovanju prirode. Kao rezultat, nastavit će se očuvanje života, ali i razvoj nedovoljno prilagođenih pripadnika ljudske vrste. Jedina metoda koja bi odgovarala našem osjećaju civiliziranog ponašanja je sterilizacija i potiskivanje seksualnog instinkta kod neprilagođenih jedinki.

Nekoliko europskih i neke članice unije Sjedinjenih Država odlučuju sterilizirati kriminalce i mentalno poremećene osobe. To nije dovoljno. Znanstvenici stalno vrše pritisak da se osnivanje bračne zajednice učini što težim. Svakome tko nije pouzdan roditelj neće biti dopušteno da stvara potomstvo. Za jedno stoljeće od danas, normalnoj osobi bit će jednako neprihvatljivo općiti s neprilagođenim pripadnicima društva kao i s običnim kriminalcima.

Higijena i tjelesna kultura bit će priznati dijelovi obrazovnog sustava i državnog aparata. Ministar za higijenu i tjelesnu kulturu, 2035. godine, u vladi tadašnjeg predsjednika SAD, bit će značajniji od ministra obrane.

Zagađenost naših obala, kao što je danas oko New Yorka, za našu djecu i unuke bit će nezamislivi kao što je nama nezamisliv život bez vodovoda i kanalizacije. Opskrba vodom će se strogo nadzirati, a samo će lud čovjek koristiti vodu koja nije sterilizirana.

Više ljudi umire ili oboljeva od zagađene vode nego od kave, čaja, duhana i drugih stimulansa. Osobno sam se odrekao svih stimulansa. Također, praktički ne jedem meso. Uvjeren sam da za sto godina kava, čaj i duhan neće biti toliko primamljivi. Alkohol će se, ipak, i dalje koristiti, jer on nije stimulans već provjereni eliksir života. Stimulansi neće nestajati pod prisilom. Jednostavno više neće biti u modi trovanje organizma štetnim sastojcima. Prirodna hrana, kao što su mlijeko, med, žitarice bit će osnova epikurejskih večera i u vrhunskim restoranima 21. veka.

Bit će dovoljno žita i proizvoda od žita da se prehrani čitav svijet, uključujući i milijune gladnih u Kini i Indiji. Naš planet je prebogat, a tamo gdje nešto bude nedostajalo, dušik dobiven iz zraka obnovit će tkivo Zemlje. Ja sam 1900. razvio proces za ovu namjenu. Kasnije, nakon četrnaest godina, pred ratnim potrebama, usavršili su ga njemački kemičari.

Ratovi protiv neznanja

Znatno prije kraja sljedećeg stoljeća, sustavno pošumljavanje i znanstveno upravljanje prirodnim resursima učinit će kraj sušama, šumskim požarima i poplavama. Univerzalna primjena vodene energije i njen prijenos na velike daljine, omogućit će da svatko domaćinstvo dođe do jeftine energije pa će prestati potreba za sagorijevanjem tekućine. Smanjenjem napora za goli opstanak, čovječanstvo će više biti usmjereno prema razvoju ideala nego materijalnih vrijednosti.

Danas i najciviliziranije zemlje svijeta maksimum svojih prihoda troše na ratove, a minimum na obrazovanje. U 21. stoljeću taj odnos će se izmijeniti. Postat će slavniji oni koji dobijaju bitke protiv neznanja nego oni koji umiru na bojnim poljima. Otkrit će nove znanstvene istine, privlačit će veću pažnju od diplomatskih događaja. Čak su i novine naših dana počele prihvaćati znanstvena otkrića ili novo filozofsko shvaćanje kao i svaku drugu vijest. Novine 21. stoljeća još će pisati o kriminalnim i političkim kontroverzama, ali će glavni naslovi na naslovnicama biti objave novih znanstvenih hipoteza.

Napredak će biti nemoguć ukoliko ljudi nastave s divljačkom praksom međusobnog ubijanja. Od svog oca, erudita i upornog borca za mir, naslijedio sam duboku mržnju prema ratu. Kao i drugi izumitelji, neko vrijeme vjerovao sam da se ratovi mogu zaustaviti ukoliko se učine još razornijim. Ali shvatio sam da je to pogrešno. Podcijenio sam čovjekov borbeni instinkt za koji će biti potrebno više od jednog stoljeća da bi sasvim izblijedio. Rat se ne može ukinuti tako što ćemo ga staviti izvan zakona. Nećemo ga spriječiti ako razoružamo najmoćnije. Ratovi će se spriječiti ne tako što ćemo oslabiti jake, već tako što će svaki narod, slab ili jak, biti u stanju sam sebe obraniti.

Otuda, svako sredstvo koje se koristi za obranu može služiti i agresivnim namjerama. Time se obezvređuju dobre namjere za ostvarenje mira. Ja sam, međutim, uspio doći do ideje kako usavršiti sredstva koja bi poslužila uglavnom za obranu. Ako bi se prihvatila, to bi potpuno izmijenilo odnose među narodima. Time bi se svaka zemlja, velika ili mala, učinila sposobnom pružiti otpor neprijateljskim vojskama, avionima ili drugim sredstvima napada. Moj pronalazak zahtijeva izgradnju velikog generatora koji bi, kada se stavi u pogon, bio u stanju uništiti sve, od neprijateljske vojske do ratnih strojeva, u krugu od oko 400 kilometara. On bi, da tako kažem, predstavljao snažni zid i nepremostivu prepreku pred bilo kakvim oblikom agresije.

Uređaj koji će dokinuti ratove

Ako nijednu zemlju ne možete uspešno napasti, tada prestaje svaki smisao za ratnu opciju. Moje otkriće razoružava zlokobnu snagu aviona ili podmornica, ali ostaje nadmoć bojnih brodova, jer se brodovi mogu opremiti nekim od neophodnih uređaja. Možda će i dalje biti ratova na moru, ali nijedan ratni brod neće moći prodrijeti kroz kopnenu liniju obrane jer će uređaji na obali biti nadmoćniji od bilo kojeg naoružanja bojnih brodova.

Želim izričito naglasiti da se ovaj moj pronalazak ne oslanja na tzv. zrake smrti. Zrake nisu primijenjive jer se ne mogu proizvesti u potrebnoj količini i zato što na većim udaljenostima gube neophodnu snagu. Sva energija New Yorka (približno dva milijuna konjskih snaga) pretvorena u zrake i projektirana na udaljenost od četrdeset kilometara, ne bi mogla ubiti čovjeka jer bi se, prema poznatim zakonima fizike, toliko raspršila da ne bi imala nikakvog učinka.

Moj uređaj projicira čestice koje mogu biti relativno velike ili mikroskopskih dimenzija, i omogućava da se na mali prostor i na veliku udaljenost prenese trilijun puta više energije nego što je moguće sa zrakama bilo koje vrste. Tisuće konjskih snaga mogu se prenijeti snopom tanjim od dlake u kosi, a da ih, pritom, ništa ne može zaustaviti. Ova izuzetna osobina zraka omogućit će, između ostalih stvari, nezamislive rezultate u televiziji, jer gotovo da neće biti ograničenja za intenzitet osvjetljavanja, veličinu slike ili udaljenosti na kojoj je moguća projekcija slike.

Ne kažem da neće biti još razarajućih ratova prije nego što svijet prihvati moj izum. Ja vjerojatno neću doživjeti njegovu primjenu. Ali, uvjeren sam da će za jedno stoljeće od danas sve zemlje osigurati da ovim ili nekim sličnim sredstvom postanu imune od napada.

Bezbrojne poslove koji se danas još uvek obavljaju ljudskom rukom zamijenit će “ruke” automata. Baš u ovom trenutku, znanstvenici u laboratorijima američkih sveučilišta nastoje stvoriti nešto što se opisuje kao ‘stroj koji misli’. Takav sam razvoj ranije predviđao”, rekao je naučnik.

Zapravo sam konstruirao “robote”. Danas je robot prihvaćena činjenica, ali princip jop nije dovoljno razvijen. U dvadeset i prvom stoljeću robot će zauzeti mjesto koje je robovski rad zauzimao u drevnoj civilizaciji. Nema uopće razloga zašto se većina toga ne bi trebala dogoditi za manje od jednog stoljeća, oslobađajući time čovječanstvo da slijede veće težnje.

Osim ako pažnja čovječanstva ne bude previše nasilno skrenuta vanjskim ratova i unutarnjim revolucijama, ne postoji razlog zašto električni milenij ne bi počeo za nekoliko desetljeća”, napisao je Nikola Tesla.