10 ZNANSTVENIH MITOVA KOJI NEMAJU VEZE S ISTINOM: Godinama su vas uvjeravali u potpune gluposti

Vrijeme je da stanemo na kraj najzanimljivijim mitovima u koje čovječanstvo slijepo vjeruje već stoljećima. Ovo su samo neki od njih…

1. Hranu koja je pala na pod sigurno je pojesti unutar 5 sekundi

Koliko vam se puta u životu dogodilo da vam je omiljeni kolačić pao na pod. Priznajte, uhvatili ste se u razmišljanju da ga svejedno podignete, malo puhnete i strpate u usta. Prema nekim, navodno znanstvenim istraživanjima, hranu koja je pala na pod sigurno je pojesti unutar pet sekundi. No to je ustvari obična glupost, ili da budemo malo blaži – mit. Bakterije mogu zaraziti hranu koja je pala na pod unutar nekoliko milisekundi. Istraživanja pokazuju da vlažna hrana privlači više bakterija od suhe, no ne postoji nikakva “vremenska blokada” koja je štiti. Umjesto toga, sigurnost hrane ovisi jedino o tome koliko vam je pod čist. No ukoliko je pod na koji je pao isti onaj gdje hodaju stotine ljudi, pogotovo ako se radi o pločniku gradske ulice, svakako preporučujemo da kolačić bacite u smeće.

2. Od čokolade dobijete akne

Krivo. Znanstvenici su mjesec dana davali desecima ispitanika čokoladice u kojima je bilo 10 puta više čokolade nego u običnima, a drugima su pak davali lažne čokaladice. Kad su izbrojali prištiće, nikakvih razlika nije bilo između dvije skupine. Kako je pokazalo istraživanje, čokolada nije utjecala na razvijanje akni kod ispitanika.

3. Jabuka dnevno drži doktora podalje

Jabuke su krcate vitaminom C i vlaknima, supstance koje su vitalne za dugoročno zdravlje, ali daleko od toga da su jedino što trebate. Ukoliko u vaš organizam uđe virus ili bakterija, jabuka neće ništa učiniti da vas zaštiti.

4. Mlijeko vam čini dobro

Američko ministarstvo poljoprivrede uvjerava američke građane da odrastao čovjek treba piti tri šalice mlijeka dnevno, većinom zbog kalcija i vitamina D. No, višestruke studije pokazale su da ne postoji nikakva veza između konzumacije veće količine mlijeka (ili uzimanja suplemenata kalcija i vitamina D) i smanjenog broja prijeloma kostiju. Štoviše, neke studije su pokazale povezanost s većim brojem ukupne smrtnosti. Iako to ne znači da je izravno odgovorna povećana potrošnja mlijeka, znanstvenici korelaciju ne odbacuju u potpunosti.

5. Sladoled će vam pogoršati prehladu

Koliko su vas puta u djetinjstvu roditelji uvjeravali da ne smijete jesti sladoled dok ste prehlađeni jer će vam se bolest dodatno pogoršati? Eto, znanstvenici iz poznate klinike Mayo dokazali su da su vas vlastiti majka i otac godinama varali. Ako ste prehlađeni, slobodno možete pojesti sladoled, baš ništa se neće dogoditi. Štoviše, doktori tvrde da smrznuti mliječni proizvodi mogu ublažiti bol u grlu, a sam sladoled organizmu osigurati kalorije koje zbog sveopće slabosti bolesnik možda ne bi unio zbog nedostatka apetita.

6. Psi i mačke ne razlikuju boje

Istina je ustvari potpuno drugačija. Psi i mačke razlikuju boje daleko bolje nego što to mislimo. I psi i mačke vide svijet u plavoj i zelenoj boji. Također, njihove oči imaju daleko više stanica osjetljivih na svjetlost od ljudi, stoga bolje vide u mraku. Ovaj mit je nastao jer svaka životinja vidi boje drugačije nego čovjek. Nijanse crvene i roze boje mačke vide u zelenom spektru, dok ljubičasta boja više nalikuje nijansi plave. S druge strane, psi imaju manje stanica u očima osjetljivih na boje od čovjeka, stoga znanstvenici smatraju da vide tek sedminu boja kao mi.

7. Morski psi osjete krv kilometrima daleko

Tipičan primjer pretjerivanja. Ako se raskrvarite u moru, ne brinite, Ralje vas neće nanjušiti kilometrima daleko. Istraživanja su pokazala da morski psi mogu osjetiti kap krvi u količini vode jednakoj olimpijskom bazenu. Ali ocean je daleko, daleko veći od olimpijskog bazena. Ako spomenuti omjer primijenimo na ocean, jasno je da je realna udaljenost daleko manja.

8. Šišmiši su potpuno slijepi

Nije istina, izraz “slijep kao šišmiš” ne odgovara stvarnosti. Iako mnogi od njih koriste eholokaciju za navigaciju, a ne vid, svi imaju potpuno funkcionalne oči.

9. Kineski zid je jedina građevina vidljiva iz svemira

Kineski zid nije jedina ljudska tvorevina vidljiva iz svemira. Sve ovisi o tome gdje mislite da svemir počinje. Iz Međunarodne svemirske postaje (ISS) na visini od četiristotinjak kilometara, jasno je vidljiv Zid, ali i brojne druge građevine. S Mjeseca se ne vidi niti jedna struktura, osim prigušene svjetlosti velikih gradova.

10. Mount Everest nije najviša planina na Zemlji

Ako gledamo samo nadmorsku visinu, onda Mount Everest svakako jest najviši. Ali ako gledamo koja je planina najviša počevši od njezinog podnožja pa sve do vrha, bez obzira nalazi li se na tlu ili u moru – onda je najviša planina na svijetu havajsko otočje i njezin vulkan Mauna Kea. Dok je Mount Everest visok 8848 metara, Mauna Kea uzdiže se preko 10.000 metara s dna Tihog oceana.