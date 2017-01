ZBOG VISINE PLAĆE GLASNOGOVORNICE PALE TEŠKE RIJEČI U SDP-U: ‘Ušla si u sindikat jer ne trpiš vrh stranke, a posao ne radiš’

Burna rasprava oko plaće glasnogovornice SDP-a Danice Juričić Spasović, koja se učlanila u Novi sindikat osnovan u SDP-u Hrvatska, odvijala se među članovima SDP-a i to na društvenim mrežama.

‘Lijepo je da se osniva sindikat koji bi trebao štititi plaće od 10.000 do 17.000 kuna neto. Samo mi je žao što u Hrvatskoj možda pet posto aktivnog stanovništva raspolaže mjesečno tim iznosom’, napisao je Marko Mataja, SDP-ovac iz Primorsko-goranske županije čime je potaknuo salvu reakcija u koju se uključila i Željka Antunović.

Juričić Spasović objasnila je kolegama iz stranke kako je bila jednako plaćena kao članica Sindikata novinara Hrvatske.

‘Bilo nas je tamo i s bitno većim plaćama, ali nije bilo riječi o tome da onaj s većom plaćom ima manja zakonska prava i slične gluposti’, napisala je Juričić Spasović.



Još kritika

Na to joj je Mataja odgovorio kritikom: ‘Kod Josipovića ti je bilo najbolje, ali pustimo to… Šteta što nije bilo sindikalnog organiziranja kada se dijelilo Alexu Braunu pet milijuna…’.

Glasnogovornica Juričić Spasović nastojala mu je objasniti kako kampanje uvijek koštaju te da je mogao ‘usporediti cijene nekih drugih kampanja iz 2013., pa bi došao na isto po lovi, a po rezultatima na bitno lošije. Kampanje jednostavno koštaju kao i stranka, i država itd.’ na što je Mataja napisao: ‘Sorry, što si ti radila ako smo na PR-ovca morali potrošiti 5,000.000 kn? Kužiš moju zabrinutost? Muka mi je.’

Potom se u raspravu uključila SDP-ovka Željka Antunović s komentarom: ‘Danice Juričić, ti si glasnogovornica stranke. Tvoji postovi izražavaju otvorenu netrpeljivost prema vodstvu stranke. Time pokazuješ da posao za koji si plaćena ne radiš i očito ne želiš raditi. To je politički problem i nema nikakve veze sa zaštitom radničkih prava!’.

Na to joj je Juričić odgovorila pitanjem: ‘Draga Željka, koji postovi to pokazuju? Koji postovi o vodstvu stranke? A o tome može li u stranci postojati sindikat imam svoje mišljenje koje doista ne vidim kako bi ikoga vrijeđalo.” Antunović joj odgovara: “Danice, ne zanimaju me igrice, već politička budućnost stranke. A ovo što ste otvorili je političko pitanje, nema dvojbe. A kad je riječ o politici, glasnogovornica stranke mora birati riječi kojima se obraća u javnosti… i stranačkoj. I tu završava moja rasprava na ovom mjestu. Na nekom drugom mogla bi biti šira i konkretnija.’

Glasnogovornica Juričić Spasović dodaje da posao koji obavlja ne može biti prepreka na zakonsko pravo da se učlani u sindikat i kaže da je ok razgovarati s poslodavcem o novoj sistematizaciji, a potom se u raspravu ponovno uključuje Mataja koji piše: ‘Tajnice koje rade za petaka su duša SDP-a. I to je teren. To su ljudi koji na posao idu svakog dana i krvavo zarađuju plaću’.

Na što mu Juričić odgovara: ‘Eto, ima ih u sindikatu’, a on je pita je li se i ona učlanila.

‘Normalno. Što bi tu bilo nenormalno sudjelovati u novoj sistematizaciji?’, odgovorila mu je Juričić, na što Mataja postavlja pitanje o visini plaće. Glasnogovornica SDP-a taj podatak ne otkriva već uzvraća: ‘Znam kolika su mi prava. I tražit ću da se ispoštuju’. Tada joj Mataja odgovara: ‘Ako su ti prava kao plaća, ne treba ti zaštita’.