ZBOG UBOJSTVA IZ ’90.: U Splitu uhićen kriminalac, povezavali ga i s Arkanom i Jocom Amsterdamom

Dok su mu pregledavali putovnicu u ponedjeljak je u zračnoj luci Resnik policija uhitila 51-godišnjeg beogradskog biznismena Andriju Draškovića, i to nakon što su utvrdili da je Belgija za njim prije godinu dana raspisala europski uhidbeni nalog zbog sumnje da je jedan od supočinitelja ubojstva albanskog aktivista za ljudska prava Envera Hadrija prije punih 25 godina u Bruxellesu.

Drašković je došao s obitelji na odmor sletjevši na brački aerodrom privatnim zrakoplovom i tada ga nitko ništa nije pitao. No kad je krenuo natrag zrakoplovom s Resnika, uhićen je.

Njegov odvjetnik Vinko Gulišija sucu za istrage ponudio je jamčevinu od 50 tisuća eura kako Drašković ne bi odmah završio u ekstradicijskom pritvoru na Bilicama. Sudac istrage odlučio je, zasad nepravomoćno, da je iznos jamstva 100 tisuća eura, te da mu se mora oduzeti putovnica i da mora sve vrijeme do konačne odluke biti u jednom te istom hotelu. Druga opcija je da u roku od 10 dana po njega dođu belgijske vlasti i odvedu ga.

Drašković je u listopadu 2013. godine izišao iz zatvora nakon odsluženja desetogodišnje kazne za ubojstvo Zvonka Plećića Pleće (38), no s ubojstvom Envera Hadrija do sada ga se nije povezivalo, ističe Slobodna Dalmacija.

Enver Hadri se 25. veljače 1990. godine zaustavio u automobilu na semaforu u glavnom gradu Belgije, do njega je je stao automobil te je Hadri izrešetan u pola bijela dana. Njegovo ubojstvo navodno je naručila Služba državne bezbednosti, a navodno je u trenutku kad je ubijen kod sebe imao dokumente koji su povezivali srpski politički vrh s ubojstvima većeg broja Albanaca na Kosovu.

Za Hadrijevo ubojstvo bili su osumnjičeni Veselin Vukotić, Andrija Lakonić i Darko Ašanin.

Svojedobno su srbijanski mediji spekulirali i da je Luka Bojović, ‘nasljednik’ Željka Ražnatovića Arkana, planirao atentate na Draškovića i Sretena Jocića, poznatijeg kao Joca Amsterdam.

Beogradski su novinari tada zaključili da je Bojović imao nekoliko motiva da ubije Draškovića, a jedan od njih bio je i taj što Arkanovi sljedbenici nisu nikad prestali vjerovati da je Drašković kriv za organizaciju Arkanova ubojstva 2000. godine.

