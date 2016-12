ZBOG ‘AFERE NEĆAK’ USKOK OTVORIO ISTRAGU: Bivšeg direktora HEP Toplinarstva sumnjiče za trgovinu vlastitim utjecajem

‘Afera nećak’ koja je fotelje stajala Ivicu Martineka, direktora HEP Toplinarstva, dobit će i svoj službeni epilog.

Nakon serije medijskih objava USKOK je, naime, otvorio istragu protiv Martineka, sada već bivšeg direktora HEP Toplinarstva, koji je pokušao na radno mjesto u tvrtki unatoč pravilima natječaja progurati svog kandidata.

Upozorili ga na kršenje zakona

Riječ je o famoznoj ‘aferi nećak’ što se počela rasplitati početkom ovog mjeseca kada je Mario Marjanović, predsjednik natječajne komisije HEP Toplinarstva, progovorio o Martinekovim pritiscima. Naime, u jednom od razgovora Martinek je za tog kandidata tvrdio da je nećak predsjednika Uprave HEP-a Perice Jukića.

KRŠIMO ZAKON? NEMA VEZE!’ Poslušajte šokantnu audio snimku na kojoj direktor u HEP-u traži zapošljavanje preko veze



U slučaj se odmah uključila policija, a USKOK je sada ocijenio da ima dovoljno dokaza da protiv Martineka otvori istragu zbog sumnje da je trgovao vlastitim utjecajem.

Naime, prema onome što se do sada zna, Martinek je iskoristio svoj položaj i od članova natječajne komisije tražio da zaposle upravo njegova kandidata. No, Marjanović ga je upozorio da bi to predstavljalo kršenje zakona, jer prednost na natječaju treba dati nezaposlenim hrvatskim braniteljima.

Lažni nećak

Bez obzira na to Martinek nije odustajao. Čak je tražio da se za njegova kandidata pripreme pitanja kako bi znao sve točne odgovore na razgovoru za posao. Međutim, Marjanović ga je odbio i nastavio provoditi natječaj prema zakonu. Na razgovor su pozvani svi koji su ušli u uži izbor, a Martinek je tada ponovno pokušao pogurati svog kandidata. Za to je iskoristo i lažni argument, odnosno rekao je Marjanoviću da se radi o nećaku Perice Jukića. Još je dodao, kako se moglo već i čuti iz snimke tog razgovora što ju je Marjanović proslijedio medijima, da njegov kandidat mora biti zaposlen bez obzira što to predstavlja kršenje zakona.