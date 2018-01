ZAVIRITE U ZLOGLASNI ZATVOR U KOJEM KAZNE SLUŽE UBOJICE, TERORISTI, KANIBALI…: ‘Smrtna kazna bolja je od ovog pakla’

Zatvorenici su ukupno uzeli 4000 života. Kad nisu u ćeliji moraju hodati pognute glave, a ponekad i s povezom no ni to nije ono najgore. Mnogi kažu da im je zatvor gori od smrtne kazne. No kontrola je takva da se ne mogu ni ubiti…

Ruski zatvor s najvišom razinom sigurnosti – “Crni dupin” u Orenburškoj oblasti, na granici s Kazahstanom, je dom za 700 najozloglašenijih kriminalaca Rusije: serijski ubojice, pedofili, silovatelji, kanibali, teroristi… svi su oni zajedno oduzeli oko 4000 života. Zatvor je dobio ime po skuplturi ispred zgrade koja osuđenicima tjera strah u kosti – do sada su svi čuli što ih čeka, prenosi Russia Beyond.

Na zidu ispred svake ćelije piše tko je što učinio i kako je dospio ovamo. To je svojevrsni podsjetnik čuvarima da nikada ne zaborave s kime imaju posla. U ćelijama uvijek gori svjetlo i provjeravaju se svakih 15 minuta. Zatvorenici se kreću hodnicima gledajući u pod, a ponekad i sa zavezanim očima, da bi im bilo teže upamtiti put i maštati o bijegu. Ne postoji čak ni restoran u Crnom dupinu već zatvorenici dobivaju hranu u svoje ćelije. Najčešće je to obična juha i malo kruha. Niti jedan zatvorenik nije pobjegao iz Crnog dupina.



‘Bilo bi bolje da sam umro s njima’

Neki od njih kažu da je smrtna kazna bolja od doživotnog zatvora.

“Tako je lako ovdje pretvoriti se u životinju, ali je teško ostati čovek”, ispričao je Igor Tišenko, jedan od zatvorenika, za RT.

On izdržava doživotnu robiju zbog pucnjave sa suparničkom bandom. Tišenko i njegov otac, koji također leži u “Crnom delfinu”, ubili su sedam ljudi i ranili još osam, uključujući i svjedoke.

“Pitate me da li bih ponovo uradio tako nešto? Razmišljao sam o tome. Bilo bi bolje da sam umro sa njima. Ne bih to ponovio”, dodao je.

‘Dao sam im ljudsko meso i rekao da je klokan’

Zatvorenici su pod 24-satnim video nadzorom, a ćelije su im smještene iza troja čeličnih vrata. Po dvojica zatvorenika dijele jednu ćeliju veličine oko četiri i pol kvadratna metra. Stotine čuvara potrebne su kako bi održavali stalnu kontrolu nad zatvorenicima i kako bi mogli svakih 15 minuta provjeriti što rade. Obzirom na to s kime imaju posla, ne čudi

“Dolazio sam kući s malo pripit. Kod vrata zgrade je stajao neki tip i tražio me upaljač. Malo smo se svađali i on me udario. Ja sam mu uzvratio i on je umro. Što sam trebao napraviti? Uvukao sam ga u kupaonicu gdje sam mu skinuo odjeću i počeo ga komadati. Odrezao sam mu glavu i udove kad mi je nešto palo na pamet pa sam odlučio ga probati. Odrezao sam komad mesa s bedra i skuhao, ali mi se nije svidjelo. Narezao sam meso na manje komade i prepržio u tavi. Dao sam meso jednom prijatelju koji ga je dao ženi. Ona je nešto kuhala s time pa su oni i djeca imali ručak. Rekao sam im da je to meso klokana. Što oni znaju kakvo je to meso, Rusija nema klokana”, ispričao je kasnije Nikolajev, prenosi Bussines insider