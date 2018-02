EU SE U PANICI ODLUČILA BALKANIZIRATI? ‘Kinezi su na vratima Europe, to ne može biti u interesu Europljana’

Zemlje Balkana u čekaonici EU jako su daleko od ikakvih kriterija koji bi bili dovoljni da ih Bruxelles prihvati u elitno društvo. No usrkos tome, EU najavljuje njihov ulazak jer alternativa je za Bruxselles nedopustiva.

Kako u tekstu “Upravo sad se EU odlučio balkanizirati” ističe novinar i analitičar prilika na Balkanu Volker Wagener, već nakon užurbanog prihvaćanja Rumunjske i Bugarske EU je shvatila da se malo zaletjela pa se od te 2007. iz Bruxellesa čulo kako se “EU neće proširivati u širinu, nego u dubinu”, odnosno kako će se raditi na čvršćem povezivanju članica. Zbog toga je Hrvatska na članstvo čekala sve do 2013.

Zaboravili na sve kriterije

No danas su te riječi očito zaboravljene i EU jedva čeka proširiti se na nove članice, usprkos svim problemima koje one nose. “Odlučnom političkom voljom i provedbom reformi Srbija i Crna Gora bi do 2025. trebale biti kompatibilne s EU-om” istaknula je Europska komisija. A na takvu radikalnu promjenu stava EU je mnogočemu prisiljena, jer, objektivno gledano, nema baš nikakvog razloga da se (preostale) balkanske države prime u europsko društvo.

“Trijezno gledano je Zapadni Balkan u gotovo svakom pogledu ludnica – barem s gledišta Bruxellesa. Odnos Srbije prema Kosovu je jednak zamrznutom ratu, Beograd se jedva prikriveno i marljivo upliće u poslove Republike Srpske i tako dodatno destabilizira već i onako najfragilniju državu regije, Bosnu i Hercegovinu. Makedonija se zakačila s Grčkom kako bi nosila baš to ime i u gotovo svim zemljama Balkana mirno cvjetaju nacionalizmi i korupcija”, ističe Wagener.



Kina već sada odlučuje u EU

No s druge strane, računica je jednostavna. Ako će EU postavljati previše zahtjeva i predugo odgurivati balkanske zemlje, “problematične” zemlje okrenut će se Kini. Nije u pitanju hipotetsko geopolitičko nagađanje, nego proces koji je već u mnogočemu itekako u tijeku. “Sama činjenica da su Kinezi već došli na Balkan objašnjava zašto je EU sve svoje dosadašnje planove jednostavno bacio u smeće”, analizira Wagener.

“Kina gradi mostove i čeličane u Srbiji, zračnu luku u Albaniji, tvornicu automobila u Mađarskoj i luku u Grčkoj” kratko nabraja Wagener. Kina se, u sklopu svoje politike Puta svile širi na Europu, što je izravno potkopavanje EU. ‘Bruxelles ima dobrih razloga biti zabrinut zbog Kine na vratima Europe, to ne može biti u interesu Europljana’, kaže Wagener.

Ne pitaju za ljudska prava, demokraciju…

A zauzvrat brojnih investicija i kredita, Kina očekuje mnogo više od hvala. “Krediti za građevinske projekte na istočnoj granici EU-a, sadašnjoj ili budućoj, omogućuju Pekingu da već sad suodlučuje u Europskoj uniji”, ističe Wagener te dodaje kako je to najočitije u zemljama Višegradske skupine. Bruxelles dijeli packe Mađarskoj i Češkoj, Kina je ponosna na svoje “male partnere” i uopće ju ne zanimaju demokratski standardi, pravna država, ljudska prava i svi “detalji” zbog kojih gnjavi EU.

Zbog svega toga, nekada siromašnim članicama EU iz bivšeg istočnog bloka Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka , relativno dobro ide, osobito iz perspektive zemalja u balkanskoj čekaonici. “Ali integracija je tijesno povezana s gospodarskom ravnopravnošću i već zbog toga „projekt šest novih članica EU-a” ostaje iluzija – za sad. kaže Wagener.

Neće pomoći niti stalno prisiljavanje na poštivanje ljudskih prava, pravne države i demokratskih standarda jer Zapad prečesto zaboravlja da su na Balkanu na vlasti ljudi koji su odrasli u komunizmu te kako je čitavom regijom dominira nacionalizam. Ipak, to ne znači da bi Europa trebala odustati. “Stari EU i EU u nadi u svakom slučaju pripadaju zajedno. Ali još ne pristaju jedan drugome”, zaključuje Wagener.