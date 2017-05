ZALJUBLJENI TINEJDŽERI SLADUNJAVOŠĆU IZBORILI PROLAZ DALJE: Neki su zbog srušenih snova pustili i suzu

U srijedu navečer žiri showa Zvijezde odobrio je prolaz nekolicini natjecatelja, ali i rasplakao dvije kandidatkinje svojim odlukama.

Zaljubljeni tinejdžeri Lucija Đaković (16) i Erik Vidović (16) zajedno su nastupali pred žirijem. Oboje su uspjeli nagovoriti žiri da ih puste dalje u natjecanje. Tonyju je Erikov glas bio jako interesantan, ugodan i točan, dok je Remi u kandidatu vidjela „glazbenu budućnost koja seže izvan Hrvatske“. Kod Lucije je, pak, primijetila momente koji se nisu činili prirodnim, već kao da su „dio uvježbanog nastupa“, ali im je ipak dala šansu da se dokažu u drugom krugu natjecanja.

MAKARANKA MIRELA ZABLOKIRALA PRED ŽIRIJEM: ‘Koja si ti kraljica! Došla si na binu i, kao, sad biraš pismu!’





Remi je isti komentar dala i natjecateljici Mireli Antunović iz Makarske, koja se zbog treme pred žirijem nije mogla sjetiti niti jedne pjesme s kojom bi započela svoj nastup.

„Mislim da trebaš ići dalje jer imaš lijep glas. Ali te molim da budeš odgovornija i da se drugi put pripremiš. Ima puno ljudi kojima je ovo bitnije nego što je tebi. Radije bih da se varam, da ti je ovo bitno, pa te molim da to dokažeš“, kazala je Remi, a Maja je dodala kako se Marina mora truditi da bude što bolja i imati veće ambicije ukoliko joj je san baviti se profesionalnim pjevanjem.

Bilo je i suza

U drugi krug prošli su i Filip Rudan (17) iz Zagreba, Mario Marinković (19) iz Bjelovara te Žana Merdžan (18) iz Metkovića.

Zorica Sekulić (27) iz Osijeka pred Majom Bajamić, Massimom i Goranom Lisicom Foxom otpjevala je tri pjesme, ali nije uspjela zadovoljiti žiri svojim nastupom. Iako ima dobar glas, žiri smatra da za Zoricu jednostavno nema mjesta među 60 najboljih kandidata, ali su joj predložili da svakako nastavi s uvježbavanjem pjevanja, pa čak i da se okuša u pisanju i skladanju svojih pjesama. Zoricu je zaboljela ‘košarica’ od žirija, te je zaplakala u backstageu.

I mladu je obožavateljicu kanadske pjevačke senzacije, Justina Biebera, rastužio negativan odgovor žirija. Nikolina Gašparić (19) iz Zagreba otpjevala je prezahtjevnu pjesmu, Rihanninu Love on the brain , no nije naišla na odobravanje. Žiri smatra da je Nikolina još premlada za ovu vrstu natjecanja, uz savjet da svakako nastavi s vježbanjem i prijavi se za koju godinu. Prolaz u drugi krug nisu dobili niti Jelena Jakus (20) koja obožava Elemental i članicu žirija Remi, jedini hrvatski cheerleader Josip Merlak (21) iz Čakovca te Zvonimir Špacapan (19) iz Zagreba.

Pred žirijem je još jedan dan teških odluka. Ne propustite pogledati novu epizodu showa ‘Zviejzde’ već sutra, u četvrtak 11. svibnja u 20 sati na RTL-u!