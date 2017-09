‘ZAGREB ŽELI DIJALOG’: Ministrica Pejčinović Burić se nada da Slovenija neće blokirati ulazak RH u Schengen

Hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić izrazila je u srijedu nadu da službena Ljubljana neće blokirati ulazak Hrvatske u schengenski prostor, što bi se trebalo ostvariti 2019., jer je to i u interesu Slovenije.

U razgovoru za dnevnik Nove TV ministrica je ponovila da Hrvatska arbitražu ne priznaje i ostaje kod odluke Hrvatskog sabora o izlasku iz arbitražnog procesa koji Hrvatska smatra kompromitiranim, ali Zagreb želi dijalog s Ljubljanom i rješavanje tog pitanja.

U Schengen najranije 2019.

Hrvatska bi najranije mogla ući u prostor Schengena 2019. godine, a “nadamo se da Slovenija neće blokirati ulazak Hrvatske jer je to pitanje sigurnosti cijele Europske unije te je važno i za Sloveniju”, rekla je Pejčinović Burić u razgovoru za tv.

Trenutačno dvije zemlje vode dijalog iako su još uvijek na različitim pozicijama vezano na otvoreno granično pitanje, rekla je i dodala “Treba biti oprezan, ići polako i stvarati povjerenje”.



Hrvatska razgovara sa Slovenijom na razini predsjednika vlade i republike, rekla je Pejčinović Burić i ocijenila da je slovenski šef diplomacije Karl Erjavec svojim istupima sam “odredio da u ovoj fazi nije za dijalog”.

Rječnik slovenskog kolege ocijenila je “neprimjerenim i neobičnim za šefa diplomacije”.

Pejčinović Burić je istaknula da se zemlje koje razumiju hrvatski stav slažu glede važnosti dijaloga, a to su, rekla je, “Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Poljska, Litva i sve druge koje se zalažu da se bilateralno pitanje dogovara na bilateralnoj razini”

Nužan dogovor o implementaciji odluke

Na pitanje ima li Hrvatska rješenje ako Slovenija krene primjenjivati arbitražnu odluku, koju Hrvatska ne priznaje, Pejčinović Burić je napomenula da se “prema međunarodnom pravu i prema ovoj odluci koju ne priznajemo mora postići dogovor o implementaciji”.

“Prema tome bilo bi to neprimjereno i ne bi bilo u skladu s poveljom UN-a da se to radi jednostrano”, rekla i dodala da Slovenija to može pokušati napraviti no Hrvatska će braniti svoje interese “na onaj način na koji će to biti potrebno”.

I druge zemlje imaju otvorena granična pitanja i to rješavaju mirno, rekla je ministrica.

“Hrvatska nije usamljena po tome što ima ta otvorena pitanja ali to ne priječi da surađujemo dobro unutar EU, unutar NATO-a i unutar našeg susjedstva”, rekla je.

Ministrica je u razgovoru rekla i kako ne očekuje snažan pritisak Njemačke i Francuske kako bi se Hrvatsku primoralo na prihvaćanje arbitražne odluke.

Posjet predsjednice planiran prije mađarske blokade

JUNCKER POSLAO PORUKU SLOVENIJI: ‘Ne slažem se s onima koji blokiraju nove članice. One će još dugo biti u EU’

Posjet predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Mađarskoj planiran je mnogo prije mađarske blokade hrvatskog ulaska u OECD, što ga u ovom kontekstu čini neugodnim, ali “razgovori moraju teći”, rekla je komentirajući predsjedničin radni posjet početkom ovog tjedna.

Nije bilo dobro s mađarske strane da pitanja koja su za Hrvatsku potpuno u sferi pravosudne grane vlasti veže za odnose dviju država, ocijenila je ministrica glede spora oko INA-e i postupaka uprave mađarske naftne kompanije MOL.

“Imamo jednu vanjsku politiku u strateškim pitanjima”, ustvrdila je minisitrica na pitanje o možebitnom razilaženju vlade i presjednice u vanjskoj politici.

EU neće odustati od financiranja Pelješkog mosta

Glede osporavanja prava na gradnju Pelješkog mosta od strane dijela političara u BiH ministrica je odbacila mogućnost da EU zbog toga odustane od financiranja gradnje.

Apsolutno je nemoguće da Komisija odustane od sufinanciranja Pelješkog mosta u ovoj fazi kada je donesena odluka, rekla je Pejčinovć Burić i dodala da će Hrvatska graditi Pelješki most.

“On je iznimno važan za Hrvatsku i Europsku uniju (…) i vjerujemo da ćemo u tome naći zajednički interes s Bosnom i Hercegovinom”, zaključila je.