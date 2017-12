SUMANUTI VJEROUČITELJ LETI IZ ŠKOLE: ‘Sigurno je jedno – održao je zadnji sat! DORH će pokrenuti postupak’

Bagarić je u školi na Knežiji radio posljednjih desetak godina i s njim nije bilo problema, kaže ravnateljica.

Ravnateljica zagrebačke Osnovne škole Matije Gupca pokrenula je proceduru izvanrednog otkaza ugovora o radu vjeroučitelja Krešimira Bagarića. On je, naime, snimljem kako tijekom nastave osmom razredu predaje o tome tko je izdajica Hrvatske, koga treba smaknuti i na koji način, a pohvalio je i ratnog zločinca Ratka Mladića.

Vjeroučitelj na bolovanju

‘Gospodin Bagarić je na bolovanju, a naša je procedura debelo u tijeku. Zlouporabio je poziciju učitelja, zloupotrijebio je djecu za svoje besprizorne izjave i osobno sam toliko zgrožena da mi uopće nije bitna pozadina, odnosno je li on ‘puknuo’, je li nešto u njemu tinjalo… To je nešto što se jednostavno ne smije pojaviti u čovjeku koji radi posao u školi, osobito onome tko je vjeroučitelj, uz to i razrednik’, izjavila je ravnateljica Ljiljana Klinger za Jutarnji.



Bagarić je u školi na Knežiji radio posljednjih desetak godine i s njim nije bilo problema, kaže ravnateljica.

Katehetski ured zgrožen

‘Ne želim ga opravdavati, no snimka je nastala na dan izricanja presude generalu Praljku. Očito je to bio okidač’, rekla je Klinger te dodala kako su u Katehetskom uredu zgroženi njegovim činom. ‘Sigurno je jedno, održao je zadnji sat vjeronauka!’, rekla je ravnateljica.

Dodaje i da će Državno odvjetništvo po službenoj dužnosti pokrenuti postupak.

“Ali mi smo unatoč tome obavijestili sve relevantne institucije koje trebaju, prema našim saznanjima, izvršiti određene radnje. A i mi radimo ono što je u okviru naših ovlasti”, zaključuje Klinger za Al Jazeeru.

Tužiteljstvo je na svojoj internetskoj stranici objavilo da je od policije zatražilo izvide “radi utvrđenja elemenata kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti”.

O rezultatima izvida kao i državnoodvjetničkoj odluci u predmetu javnost će biti pravovremeno obaviještena, stoji u priopćenju.