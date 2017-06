VELIKI PLANOVI: Plenković otkrio što nas čeka nakon presude u arbitraži, ali i izlaska Velike Britanije iz EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da će Hrvatska pripremiti kvalitetan prijedlog za udomljavanje Europske agencije za lijekove (EMA), koja se zbog Brexita mora preseliti iz Londona i za koju vlada veliki interes među zemljama članicama.

“Mi smo više puta istaknuli da nas zanima EMA i pokušat ćemo napraviti jedan kvalitetan prijedlog. Međutim, 21 zemlja članica je zainteresirana za to”, rekao je Plenković prije početka summita čelnika EU-a, na kojem će jedna od tema biti pitanje udomljavanja dviju europskih agencija, koje sada imaju sjedište u Londonu – Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Hrvatska vlada je za pripremu toga prijedloga formirala radnu skupinu kojoj je na čelu ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Na ovom summitu očekuje se dogovor o postupku i načinu izbora novih sjedišta, a odabir lokacija trebao bi se dogoditi na summitu u listopadu.

“Danas ćemo razgovarati o procedurama kako doći do rješenja i izbjegla ‘veto’ situacija. Za Hrvatsku je to bitno, jer smo jedna od novih članica, koje nemaju sjedište nijedne agencije”, rekao je Plenković.

Na upit postoji li mogućnost da Hrvaska izgubi dio sredstava iz europskih fondova zbog odlaska Velike Britanije, Plenković je rekao da je važno da ta zemlja ispuni sve svoje obveze, koje je preuzela u ovoj financijskoj perspektivi do 2020. , ali da bi to dugoročno moglo imati određene reperkusije.

“Očekujem da Velika Britanija ispuni sve svoje obveze iz ove financijske perspektive. Ona spada u manju skupinu zemalja koje pune europski proračun s 80 posto. Dugoročno će to sigurno imati određene reperkusije, a za nas je bitno da ostane sve ono što je alocirano za Hrvatsku u ovoj financijskoj perspektivi i tu nema dileme. Međutim, za sljedeću financijsku perspektivu vodit će se intenzivni razgovori i tu ćemo morati voditi računa o našim interesima”, rekao je Plenković.

Arbitraža nepovratno kontaminirana

Plenković je, govoreći o presudi arbitražnog suda o razgraničenju sa Slovenijom, koja će biti objavljena sljedeći tjedan, ponovio stajalište koje Hrvatska stalno ponavlja, da je arbitraža nepovratno kontaminirana i da ta odluka, ma kakva bila, neće obvezivati Hrvatsku.

Rekao je da je to stajalište prenio i svojim kolegama na summitu Europske pučke stranke, neposredno prije početka summita EU-a.

Na upit očekuje li trzavice između dviju zemalja nakon objave presude, Plenković je odgovorio niječno.

“Očekujem da će biti jako puno živahne atmosfere u medijima. Ali, ozbiljne smo, susjedne i prijateljske zemlje. Imamo otvoreno pitanje, išli smo u dobroj vjeri u arbitražu, to nije uspjelo jer je nepovratno kontanimirano”, rekao je Plenković, dodajući da Hrvatska ostaje otvorena za nastavak razgovora i traženje rješenje za granicu u nekom drugom okviru.