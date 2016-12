SENZACIONALNE VIJESTI ZA HRVATSKI TURIZAM: Four Seasons gradi luksuzni hotel i 60 vila na otoku Hvaru!

Dobre vijesti stižu za otok Hvar – ta naša prestižna turistička destinacija dobit će hotel s vilama vodeće globalne hotelijerske kompanije Four Seasons. Four Seasons Resort Hvar trebao bi biti otvoren 2019. godine, objavila je kompanija na svojim internetskim stranicama u utorak.

Four Seasons se udružio s Arqaam Capitalom, investicijskom bankom koja otvara resort u uvali Brizenica. Imat će, stoji u priopćenju Four Seasonsa, luksuzni hotel sa 120 soba, te 60 privatnih rezidencija koje će imati od jedne do dvije spavaće sobe, do vila s tri ili pet spavaćih soba. Bit će tu i brojni bazeni, restorani, barovi, butici…

Izvršni direktor Arqaam Capitala, Riad Meliti, izjavio je da kompanija gradi prirodno ljetovalište na prelijepom, povučenom mjestu jednog od najljepših zaljeva na dalmatinskoj obali. “Four Seasons je bio prirodan odabir jer dijele našu posvećenost eleganciji, usluzi koja nema premca i luksuzu. Taj hotelski lanac ima dugu povijest, snažan i neokaljan brend i beskompromisno najviše standarde.”

U blizini Starog Grada





Luksuzno ljetovalište bit će smješteno na poluotoku Kabal, sjeverno od Starog Grada.

J. Allen Smith, predsjednik uprave Four Seasons Hotels and Resorts, kazao je da je Arqaam Capital idealni partner za ulazak tog hotelskog lanca u Hrvatsku. “Hrvatska je jedna od najbrže rastućih turističkih tržišta u Europi i tražena destinacija za pronicljive globalne putnike. Veselimo se raditi s Arqaamom kako bismo na Hvaru stvorili posjed na svjetskoj razini.

Ljetovalište će imati vlastiti zaljev, brojne bazene za plivanje i manje privatne bazene s pogledima (tzv. infinity pool), vrhunski spa i fitness centar, više restorana, kafića, barova i butika, kao i prostorije za konferencije i bankete.

Arqaam Capital je investicijska banka specijalizirana za rastuća tržišta sa sjedištem u Dubaiju, a urede ima i u Egiptu, Južnoj Africi i Libanonu. Osnovna uloga kompanije je, kako stoji u priopćenju, da djeluje kao posrednik i stvara investicijske prilike ulagačima koji žele investirati u domaća tržišta i inozemstvo, kao i internacionalnim investitorima koji traže prilike na tržištima u razvoju.