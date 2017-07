UŽIVO! SPLIT JE OBRANJEN, ALI I DALJE TRAJE BORBA ZA OKOLICU, DIGLI SE KANADERI: ‘Ovo je kataklizma! Ne znamo što će biti’

Prema gruboj procjeni, u požarima koji su već 27 sati aktivni na potezu od Omiša do Splita progutano je 4500 hektara guste borove šume, makije, trave, niskog raslinja i maslinika, a vatrogasci su tijekom ponedjeljka zaprimili više od 5000 poziva uznemirenih građana, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split. Vatra jutros i dalje prijeti kućama u Podstrani, dok se situacija u Žrnovnici malo smirila. U 7 sati ujutro iz Zemunika su poletjeli kanaderi.

Situacija s požarom u Splitu više nije alarmantna kakva je bila sinoć jer je grad obranjen još u 23 sata u ponedjeljak, no još uvijek gori u Srinjinama i Žrnovnici, a najgore je tijekom noći bilo u Podstrani i Strožancu kojima je vjetar “prebacio” nove plamene jezike u kojima je izgorjelo nekoliko kuća.

Branili su se domovi

Vatrogasci su zbog siline vatre u Podstrani i Strožancu do 3,30 sati gasili isključivo obiteljske kuće i gospodarske objekte, dok se u Žrnovnici situacija tijekom noći malo smirila.



Video snimljen prije otprilike četiri sata prikazuje s čime su se vatrogasci i mještani borili.

Stanovnici su noć proveli na cesti u borbi s vatrom, a izuzetno je dobro došla pomoć 28 vatrogasaca iz Karlovca sa sedam vozila. Gasili su i vatru kod škole u Podstrani.

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split doznaje se da je izgorjelo nekoliko kuća i da će broj izgorjelih objekata biti velik, ali vjeruju da neće biti smrtno nastradalih osoba.

PAKAO U DALMACIJI, PRATITE IZ MINUTE U MINUTU:

NOVO 7:55 Stanovnicima Podstrane noćas je bilo strašno teško jer se vatra s brda spuštala uz pomoć vjetra. Kuće su se branile živim zidom. Do pet ujutro su se vatrogasci borili s požarom, a oko pet sati se situacija malo smirila, javlja HRT. Vatrogasci su uspjeli spriječiti prodor vatre do najbližih kuća, no ni sada situacija nije mnogo lakša jer je Podstrana okovana dimom.

Rubno područje sada zalijevaju kanaderi.

Kanaderi lete nad požarištem u Podstrani od 6:30! #dalmacijauplamenu pic.twitter.com/HApNxdcfe9 — Kristian Došen (@krisdosen) July 18, 2017

7:53 Kanader gasi požar u Podstrani.

Nema bure jutros, u Podstrani je od jutros i kanader #dalmacijauplamenu pic.twitter.com/cFg2Tcf3gX — Handsome Monkey (@Hrky_18) July 18, 2017

7:50Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče u potpunosti je otvorena za sve skupine vozila. Brza cesta Solin-Klis je otvorena samo u smjeru od Dugopolja prema Splitu (DC1), vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Zbog požara su zatvorene:

brza cesta Solin-Klis (DC1) u smjeru Dugopolja;

županijska cesta Žrnovnica – Srinjine (ŽC6142) i

županijska cesta Mravinci – Žrnovnica (ŽC6270).

Na Jadranskoj magistrali između Lovrinca i Strožanca (DC8) vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog požara.

7:25 Na Facebook stranici Vatrogasci – Oni su naši heroji objavljeno je kako je vijest o Mercedesu i Škodi, čiji su navodni putnici podmetnuli požare, lažna.

‘Dragi članovi stranice. Ja vam se ispričavam na objavi vezanoj uz mercedes i škodu koji su navodno viđeni kako pokušavaju ili su izazvali požare. Potresen cjelodnevnim iscrpnim vjestima o novim požarima,ljut itd. Vidio sam podjele tih objava kopirao i zaljepio na zid. Brzopleto i naivno i eto sad me neki tuže policiji neki ovo neki ono, a cilj mi je bio samo pomoći al eto nema veze spreman sam i snositi posljedice… Mogu vam samo obećati da se neće ponoviti slične stvari…. Još jednom oprostite’, objavio je administrator stranice.

7:00 U Podstrani je i jutros vidljiv otvoreni plamen, udaljen je od kuća tek stotinjak metara. Kanaderi će tijekom jutra braniti liniju i kuće na tom području, dok će požarišta na predjelu Žrnovnice do Tugara štititi vatrogasci kojima vjetar konačno pomaže jer požar nosi prema brdu, piše Slobodna Dalmacija.

6:55 Na požarištima u Srinjinama, Žrnovnici, Podstrani, Strožancu i Splitu veliki broj gasitelja, ukupno 21 vatrogasna postrojba sa 384 gasitelja i 102 vozila.

Osim brojnih vatrogasaca, sezonaca, vojnika i građana pomahnitalu vatru u Splitu i okolici od sinoć gase i pripadnici navijačke skupine Torcida, kojima bi se danas trebali pridružiti navijači iz Zagreba, Rijeke i Osijeka.

Nebo nad Splitom još uvijek je sivo i nepregledno, baš kao i zrak kojim leti pepeo i sve je teže disati. Vjetar više ne puše, pa bi u suradnji s kanaderima požar uskoro mogao biti stavljen pod kontrolu.

Prijepodne u Split će stići premijer Andrej Plenković, koji će s ministrom obrane Damirom Krstičevićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem održati radni sastanak. Svoj dolazak u Split najavila je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja će skratiti posjet Salzburgu zbog požara koji haraju Dalmacijom.

HAK javlja da je autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče u potpunosti otvorena za sve skupine vozila, no zbog požara su zatvorene brza cesta Solin-Klis u oba smjera, županijska cesta Žrnovnica – Srinjine i županijska cesta Mravinci – Žrnovnica. Na Jadranskoj magistrali između Lovrinca i Strožanca zbog požara se vozi naizmjence jednim trakom.

6:50 Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Ivan Kovačević obavijestio je o trenutnom stanju u Strožancu:

‘Većina snaga je tu, sinoć smo opet imali borbu za kuće, ali uspjeli smo srediti stanje, požar sada ide dalje brdom, više kućama ne prijeti. Što se tiče vjetra, čini nam se da će jutros biti situacija povoljna, čim kanaderi budu mogli poletjeti, poletjet će. Ne može se to sanirati sve, ali nije ništa alarmantno. U Tugarama i dalje gori, ali ništa nije ugroženo što se tiče objekata i ljudi. Trenutno je najkritičnija južna strana brda Perun i Strožanac’, rekao je Kovačević za Radio Split.

6:45 Vatrogasci iz Podstrane i Strožanca, ali i brojni kolege te građani koji su im došli pomoći, noćas nisu spavali. Nemilosrdna bura baca plamene jezike u nepredvidivim smjerovima.

Tisuće građana uznemireno zvalo hitne službe

“Do sada je izgorjelo oko 4500 hektara borove šume, niskog raslinja, trave, makije i maslinika. Tijekom 24 sata primili smo više od 5000 poziva. Od 3,30 sati stanje na požarištu malo se smirilo jer nam se smilovao vjetar”, kažu u Centru.

Ističu kako su im puno pomogle kolege vatrogasci koji su stigli u pomoć iz Primorsko-goranske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Dubrovačko-neretvanske županije i Zagreba, a tu su i hrvatski vojnici.

‘Ovo je kataklizma’

“Ne znamo kako će se sve dalje odvijati. Za sada je stanje nešto bolje, ali s vjetrom se nikada ne zna. Ovo je kataklizma, u svojih 36 godina staža nikada nisam imao gori požar. Čini se kako ćemo ga gasiti danima”, izjavio je Hini dežurni vatrogasac.

Nešto poslije ponoći put Splita se iz ostatka Hrvatske uputilo 250 vatrogasaca s 50 vozila, a konvoj od 30 vozila krenuo je iz Zagreba. To bi uvelike trebalo pomoći da umorni i hrabri dalmatinski vatrogasci, koji se bore s vatrom već tri dana u kontinuitetu, konačno malo predahnu. Borba za Dalmaciju se nastavlja.

Dio građana napustio domove

Na požarištima su izgorjele brojne kuće, neke su nagorjele, kao i gospodarski objekti i automobili. Dio stanovništva noćas je samovoljno napustio domove u ugroženim područjima, a smještaj su im pružili brojni Splićani koji ih primaju u svoje domove.

Najveći požar u novije vrijeme buknuo je u ponedjeljak 42 minute nakon ponoći u Tugarama. Potpomognut jakim vjetrom zahvatio je Srinjine, potom Podstranu, Jesenice i Strožanac, a dolaskom noći je preko tri gradske četvrti – Karepovca, Kile i Mejaša napao i Split.

Vatrogasci su nadljudskim naporima tijekom noći u Strožancu i Podstrani odbijali vatru od kuća, ali vjetar je bio nemilosrdan i zajedno s plamenim jezicima zahvatio sve što se našlo na putu.