UZET ĆE MU 1350 KN – I TO NE OD PLAĆE: Evo tko je najviše neopravdano izostajao sa sjednica Sabora

Dvadeset i šest, od 151 saborskog zastupnika, u srpnju je neopravdano izostalo sa saborske sjednice, pa će im paušali za kolovoz biti manji od 150 do čak 1.350 kuna kao u slučaju SDP-ova Ivana Klarina koji je u pola srpnja, koliko je Sabor radio, izostao čak devet dana.

Prema odluci koju je, konačno u ponedjeljak objavio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, neopravdane izostanke ‘skupilo’ je sedam zastupnika Mosta, šest SDP-a, pet HDZ-a, četiri HSS-a, reformist Darinko Dumbović, nezavisni Željko Glasnović, bivša HNS-ovka Vesna Pusić te zastupnica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih.

Klarina po visini kazne slijede HDZ-ov Dražen Barišić (koji je izostao šest dana i platit će 900 kuna) te SDP-ov Mirando Mrsić koji je izostao pet dana i dobio kaznu od 750 kuna.



Po 450 kuna za tri dana izostanka kažnjeni su HSS-ov Krešo Beljak i Ana Marija Petin te SDP-ov Bojan Glavašević.

Po 300 kuna za dva neopravdana izostanka platit će osam zastupnika – reformist Darinko Dumbović, SDP-ovka Romana Jerković, HDZ-ovci Tomislav Klarić i Domagoj Ivan Milošević, zatim Ivan Kovačić i Hrvoje Runtić iz Kluba MOST-a, HSS-ovac Željko Lenart i Vesna Pusić iz GLAS-a.

Ukupno 12 zastupnika platit će po 150 kuna za jedan dan izostanka – HDZ-ovci Milijan Brkić i Stevo Culej, SDP-ovci Igor Dragovan i Darko Parić, zatim Esih i Glasnović, MOST-ovci Nikola Gmoja, Ivana Ninčević-Lesandrić, Vlaho Orepić, Tomislav Panenić i Marko Vučetić, te HSS-ovac Mladen Mađer.

Dugo odgađali odluku

Kazne za neopravdane izostanke primjenjuju se od srpnja, ali zastupnicima će paušal biti umanjen za kolovoz, jer je Odbor za izbor i imenovanja zastupničkim klubovima u dva navrata odgađao donošenje odluke kako bi se konačno utvrdilo koji su izostanci (ne)opravdani.

Odbor je prošlog tjedna, iako to u zakonu nije izričito navedeno kao razlog, odlučio opravdati i izostanke zastupnika zbog sudjelovanja u radu općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština.

Odbor je takav stav zauzeo iako Most, koji je predložio kažnjavanje zastupnika, kod izglasavanja zakona koji to uređuju, nije prihvatio amandman koji je išao u tom smjeru. Na taj bi se način, smatrao je proljetos Most, poslala poruka kako je vijećnička dužnost važnija od zastupničke.

U zakon je, stoga, ‘ušlo’ da se zastupniku izostanak opravdava ako je bio bolestan, što mora dokazati liječničkom potvrdom, ako je imao smrtni slučaj u obitelji, ako se morao odazvati sudu, nazočiti društvenim, političkim kulturnim i drugim skupovima na koje je pozvan.