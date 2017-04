UZEO SI JE 95 TISUĆA KUNA: U Hrvatskoj je ratni invalid, a u Hercegovini ministar policije: ‘Zar sam trebao pristati da mi djeca žive od zraka?’

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje na prijevaru pokrenulo je istragu protiv Zdravka Borasa. Naime, osim što je u Zapadno-hercegovačkoj županiji Federacije BiH ministar unutarnjih poslova, 47-godišnji Boras u Hrvatskoj je i dalje prijavljen kao ratni invalid, piše Slobodna Dalmacija.

Sumnja se da Zdravko Boras 5. veljače 2015. godine nije splitskoj podružnici HZMO-a prijavio da se zaposlio, i to kao ministar u MUP-u Zapadno-hercegovačke županije. To je bio dužan učiniti jer je imao prebivalište u Podstrani kod Splita, kao i ‘prijaviti svaku promjenu u osobnim ili stvarnim okolnostima koje utječu na pravo korištenja mirovine’.

Primao mirovinu na koju više nije imao pravo

Ta mu je invalidska mirovina isplaćivana od 1998. do kraja travnja prošle godine. Od veljače 2015. kad se zaposlio, do kraja travnja 2016. primao je tako mirovinu na koju više nije imao pravo, i to mjesečno oko 6500 kuna, čime je Hrvatsku oštetio za 95 tisuća kuna.

Boras je rekao da je u listopadu 2013. dobio rješenje od Ministarstva branitelja po kojem mu se ukida status invalida. Rješenje je, kaže, potpisao tadašnji ministar branitelja Predrag Matić, a na njemu je pisalo da se ono dostavlja i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, pa je Boras smatrao da on više nema obvezu bilo što prijavljivati HZMO-u.



‘Vratit ću novac kad se utvrdi tko je kriv’

‘Ja sam odlikovani natporučnik HV-a i bojnik HVO-a i onda mi se kaže da nemam pravo na status u državi Hrvatskoj koju sam branio. Žalosno je na što su dovedeni hrvatski branitelji, da nemamo nikakva prava. Što sam ja trebao čekati da mi se netko smiluje, trebao sam pristati da moja djeca žive od zraka? U sklopu međunarodne pravne pomoći saslušan sam u studenome prošle godine i pitali su me jesam li spreman vratiti novac. Da, jesam, vratit ću, ali tek kad se utvrdi tko je kriv. Hrvatska je pravna država i vjerujem u valjani pravorijek i spreman sam za svaku suradnju i dogovor’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.