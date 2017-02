U HRVATSKOJ I INFORMATIKA ZAPELA U ’90-IMA: Za naš obrazovni sustav je disketa i dalje vrhunac tehnologije

‘Računalo s disk i disketnom jedinicom. Grafika u boji je poželjna, ali nije nužna. Poželjno je da računalo ima miša’, navodi se u programu informatike za srednje škole, a neki satovi se odvivaju u učionicama bez računala.

U Hrvatskoj je informatika zapela u 1994. Naime, naši srednjoškolci uče inormatiku po programu koji je napisan, eto, prije 23 godine, piše RTL

U to doba nisu postojali ni Google ni Facebook, ni pametni telefoni. Ali postojao je floppy disk. I za naš obrazovni sustav on je i dalje vrhunac informatičke tehonologije.



“Meni je to smiješno, tehnologija stara dvije godine se više ne koristi u informatici, vi imate telefone, tablete, računala isto tako, a program je star koliko godina i još uvijek nije ažuriran”, rekao nam je Leon, učenik XV. gimnazije.

Pa se tako u programu za gimnazije ovo navodi kao potrebna oprema: “Računalo s disk i disketnom jedinicom. Grafika u boji je poželjna, ali nije nužna. Poželjno je da računalo ima miša.”

S takvim programom ono što će se učiti često ovisi o entuzijazmu profesora koji udžbenike i nastavu prilagođavaju – 21. stoljeću.

“Tu sad imamo mogućnosti u nekakvom malom dijelu prilagoditi, ali neke stvari ipak se ne mogu, a druge stvari koje bismo trebali raditi s djecom, recimo ponašanje na internetu, pitanje zlostavljanja, virusa, nekakvih takvih stvari – to se uopće u programu ne spominje”, kazuje profesorica Zlatka Markučić iz XV. gimnazije.

Pojedini se sati informatike – odvijaju i u učionicama bez računala! U prirodoslovno-matematičkim gimnazijama informatika je obvezna sve četiri godine, ali u općim svega jednu.

“Nešto što danas jedan budući mladi čovjek na tržištu rada sigurno će osjetiti kao jedan hendikep.”

Stanje u strukovnim školama, po pitanju programa još je gore… A u osnovnimškolama – informatika je – tek izborni predmet.

“Ja mislim da bi to trebao biti obvezan predmet! Zašto? Pa zato što danas se taj život ne može zamisliti bez kompjutora, ako ne znaš, bit će ti teško!” kaže jedan petaš koji se sprema za natjecanje.

No predmet je i dalje izborni, a kao takvog objašnjava – učiteljica – djeca ga ne doživljavaju dovoljno ozbiljno. Uz to, na sate dolaze u suprotni turnus.

“Mislim da danas bez informatike ne može ništa funkcionirati, dakle, da svaki predmet bi daleko bolje napredovao kad bi djeca imala bolja informatička znanja i mogla to koristiti u svom predmetu”, smatra učiteljica Magdalena Babić.

I dok je aktualne nastavne programe pregazilo vrijeme – novi je kurikulum spreman. Za sve predmete, pa i informatiku – i to od prvog razreda osnovne, do kraja srednje škole.

“Zamislite kakva je to sramota, kakva je to zemlja koja 25 godina zanemaruje potencijal, zanemaruje okruženje, zanemaruje progres, razvoj tehnologije, razvoj društva, utjecaj tehnologije na društvo. To zapravo sve ukazuje da kao sustav zanemarujemo ljudski potencijal”, kazuje nam Boris Jokić.