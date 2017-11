TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uzvratna utakmice između Grčke i Hrvatske i filmovi Zamjena, Madagaskar 3, Salt i Posljednja pjesma

SUBOTA, NOVA TV, 11.50, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Maverick

Clay Lomax (G. Peck) bivši je pljačkaš banke koji upravo izlazi iz zatvora nakon sedam godina i u potrazi je za bivšim partnerom Samom Foleyem (J. Gregory) koji ga je izdao i smjestio mu da u zatvor uopće i dospije. Oprezni Foley unajmljuje plaćene ubojice da paze na Claya, no Clay stvari više ne želi rješavati oružjem. Sve se dodatno komplicira kada Clay od bivše ljubavnice umjesto očekivana novca dobije samo vijest o njezinoj smrti te malu sedmogodišnju djevojčicu na skrb.

SUBOTA, RTL TV, 14.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Veliki borci riječima

Godina je 1930. Melvin B. Tolson (Denzel Washington) profesor je na sveučilištu Wiley u Teksasu, koji tradicionalno pohađaju Afroamerikanici. Melvin vodi školski debatni klub, tim od četiri člana, od kojih je jedan James Farmer (Denzel Whitaker). Tim ima odličnu sezonu, niže pobjede te po prvi put u povijesti, tim koji čine samo Afroamerikanci, odlazi zajedno na nacionalno prvenstvo na Harvard. Na putu do samog finala tim se mora oduprijeti raznim predrasudama i prijetnjama, u vremenu kada zakon Jima Crowa o rasnoj segregaciji predstavlja opasnost za sve koji nisu bijelci.



SUBOTA, KANAL FOX, 19.00, TRILER SERIJA, Chance

U drugoj će sezoni, Chance koji je naviknut na uredski posao dobiti potpuno novu ulogu i to čovjeka koji će uzeti stvari u svoje ruke i krenuti u borbu protiv korumpiranog sustava. Prisiljen pomoći detektivu Hynesu u hvatanju serijskog ubojice, Chance će se naći u nezavidnom položaju te upasti u opasnu igru hvatanja kriminalaca. Njegovo nepromišljeno ponašanje dovest će u pitanje cijeli njegov dosadašnji poslovni i privatni život. Šokantna saznanja navest će ga da se zapita koliko je čovjek spreman daleko ići kako bi postigao svoje ciljeve, te koje sve tajne i iznenađenja ljudski um može skrivati.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Madagaskar 3: Najtraženiji u Europi

Otkako su zadnji put vidjeli prijatelje pingvine prošlo je dosta vremena pa lav Alex (Boris Mirković) predloži prijateljima, vodenkonju Gloriji (Zrinka Cvitešić), žirafi Melmanu (Drago Utješanović) te lemurima da bi trebalo poći u Monte Carlo po pingvine i čimpanze te se zatim vratiti kući u New York. U Monte Carlu, pak, pingvini i čimpanze štedjeli su kako bi mogli otputovati svojim prijateljima u Afriku i povesti ih kući. No dom je daleko, a avanture počinju već u Monte Carlu kada družinu lovi šinter Chantal DuBois, nastavljaju se u Francuskoj, u kojoj prijatelji susreću putujući cirkus te se prijavljuju kao izvođači i uskoro nastupaju u Rimu i Londonu.

SUBOTA, TLC, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Upoznajte Putmanove

Obitelj Putman broji 25 članova. Tri generacije, deset odraslih i petnaestoro djece, svi žive u jednoj kući.

Bill i Barb Putman izgledaju kao prosječna američka obitelj: u braku su 33 godine, imaju četvero djece i vole provoditi vrijeme s unucima. Ipak, njihova obitelj koja još raste, živi malo drukčije od ostalih. Kad djeca odrastu ne sele se iz doma čak ni kada se vjenčaju. Zajednički vode financije i djecu podižu kao jedna velika obitelj. Ove godine obitelj željno očekuje dolazak nove bebe, s kojom će ih biti 26! Usto, vrijeme je za nadogradnju i pripremu gradnje nove i veće kuće, koja će biti prikladnija za tako veliku obitelj. No hoće li obitelj, uz sve velike promjene koje ih očekuju, uspjeti pregrmjeti nevolje i hoće li se njihovi odnosi promijeniti?

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zamjena

Kassie (J. Aniston) i Wally (J. Bateman) nerazdvojni su prijatelji. Nijedno nema stalnu vezu. Wally je previše opsjednut sobom, a Kassie jednostavno nije naišla na onoga pravoga. A možda previše vremena provode zajedno. No, kad Kassie nakon razgovora s liječnicom shvati da vrijeme prolazi brže nego što misli, donosi odluku da bude oplođena uz pomoć najpogodnijeg donora. Wally je iznenađen i oštro protiv, a Kassie smatra da ako je njezin cilj imati dijete, svejedno je na koji način do toga dođe, a možda je bolje ovako da može izabrati idealnog oca. I doista, među donorima, ona bira mladog, zgodnog, atletski građenog Rolanda (P. Wilson), koji je oženjen, profesor na fakultetu i daje spermu iskuljučivo zbog novca. Ta se “primopredaja” obavi za vrijeme vesele zabave.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Salt

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je tajna agentica CIA-e, koja se prisegom obvezala na dužnost i čast domovini. Nakon što je optužena da je ruski špijun, Salt se daje u bijeg kako bi očistila ljagu sa svog imena i napokon dokazala svoju odanost. Koristeći sve svoje vještine i godine iskustva koje je stekla kao tajni agent, ona mora pobjeći svojim progoniteljima i zaštititi svoju obitelj, ili će najmoćnija svjetska sila izbrisati svaki trag njezina postojanja. No, njezini su pretpostavljeni uvjereni da ona želi izvršiti atentat na predsjednika te se Salt utrkuje i s vremenom kako bi otkrila identitet pravog izdajice. Njezini napori da dokaže svoju nevinost još više produbljuju sumnju u njezine motive. Potjera za njom polako otkriva tajnu njezinog identiteta, no u zraku ostaje visiti odgovor na pitanje: ‘Tko je zapravo Salt?’

SUBOTA, HRT1, 21.50, AKCIJSKI TRILER, Talac

Jeff Talley (B. Willis) je bivši losangeleski policijski pregovarač u talačkim krizama, koji se nakon jedne krive procjene koja je dovela do stradanja nevinih osoba povlači na mjesto šefa policijske postaje u naizgled mirnome provincijskom gradiću. Ni tamo više nije mirno, pa se policajac suočava s poznatom situacijom. Trojica maloljetnika provaljuju u kuću bogatoga računovođe Waltera Smitha (K. Pollack), ubiju policajku koja dolazi provjeriti zašto se aktivirao alarm i uzimaju za taoce domaćina i njegovo dvoje djece. Jeff pokušava riješiti težak slučaj, no izvrsno organizirana kriminalna skupina otme njegovu ženu i kćer, a njihovo puštanje na slobodu uvjetuju predajom CD-a s važnim podacima koje računovođa čuva negdje u svojoj kući.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Sjeverna Koreja iznutra

Godine 2006. dopisnica NG-a Lisa Ling otputovala je u Sjevernu Koreju pod krinkom humanitarnog programa koji vrši operacije oka. Taj program omogućio joj je nevjerojatan uvid u zatvoreno autoritarno društvo Sjeverne Koreje. Iako je od tada zemlja prošla kroz mnoge promjene, najveća od svih bila je dolazak na vlast diktatora Kim Jong-una. Upravo je on doveo Sjevernu Koreju do današnjeg statusa nuklearne sile koja je razvila interkontinetalne balističke projektile s dometom do Amerike.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Svemogući Bruce

Bruce Nolan (Jim Carrey) je televizijski voditelj nezadovoljan životom iako ima lijepu djevojku Grace (Jennifer Aniston) i dobro plaćen posao. Izgleda da više ne može napredovati na poslu pa se požali kako ga je Bog zaboravio i kako ne zna obavljati svoj posao. No ovoga puta Bog (Morgan Freeman) se oglasi te podari Bruceu sve svoje moći, kad je već toliko uvjeren da može bolje od Njega.

SUBOTA, HRT3, 22.15, DOKUMENTARNI FILM, Bez žaljenja, bez milosti

Početkom šezdesetih godina talijanska filmska industrija došla je u financijsku krizu. Nadahnuta američkim vesternima i uspjehom njemačkih filmova o Winnetouu, izlaz je pokušala naći u sličnim temama. I tako je nekolicina talijanskih autora i redatelja stvorila novi žanr koji će ući u filmsku povijest kao talijanski vestern, odnosno špageti-vestern.

U dokumentarcu se pojavljuju istaknuti redatelji, glumci i producenti toga žanra, kao što su: Ferdinando Baldi, Lars Bloch, Pierre Brice, Claudia Cardinale, Sergio Corbucci, Clint Eastwood, Sergio Leone.

SUBOTA, HRT2, 22.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Anthony Bourdain – Upoznavanje nepoznatog: Južna Afrika

Nekoć je Johannesburg bio najopasniji grad na svijetu, sad jedva da je među prvih 50. Izgurale su ga zemlje s većim problemima. Kraj aparthejda doveo je do golemih promjena u tom gradu. U ovoj epizodi Tony posjećuje Hillbrow, predgrađe Johannesburga koje je i danas vrlo opasno mjesto. Na jedan dan živi kao vozač taksija i otkriva kulturu te, naravno, hranu koja predstavlja moderan Johannesburg.

SUBOTA, NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Zapovjedna odgovornost

Zapovjednik Sam Keenan (Jean-Claude Van Damme), bivši pripadnik Mornaričkih tuljana, sada je imenovani zamjenik američkog veleposlanika u Moldaviji, maloj, ali turbulentnoj istočno europskoj zemlji. kada Anton Tavarov (Velibor Topic) i njegovi pobunjenici uzdrmaju glavni grad i izbije pučki udar, predsjednik države Yuri Amirev (Serban Celea), pobjegne u američku ambasadu. Nakon što je američki veleposlanik ubijen Keenan preuzima zapovjedništvo nad petnaest marinaca i sprema obranu zgrade koju su opkolili naoružani pobunjenici.

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Ezra, Richard i Jules daju Maddie informacije koje će joj promijeniti život. Maddie i Max skuju plan ne bi li spasili živu glavu, ali prijeko im je potrebna pomoć. Maddie i Patrick razgovaraju o braku.

SUBOTA, HRT1, 00.15, SF TRILER, Dolazak

Zane (C. Sheen) radi kao astronom i uvjeren je da postoji izvanzemaljski život te svaki trenutak na poslu provodi analizirajući neobične signale iz svemira. Jedne večeri s kolegom Calvinom (R. Schiff) registrira dotad nezabilježene valove koji ga učvrste u uvjerenju da izvan Zemlje postoji inteligentni život. Iako ga šef Phil Gordian (R. Silver) isprva pohvali, Zane uskoro dobije otkaz. Nastojeći doznati o čemu se radi, otkrije da izvanzemaljski signali vode u jedno meksičko mjestašce. U svoje otkriće uputi kolegicu Ilanu Green (L. Crouse) te njih dvoje malo-pomalo počnu povezivati klimatske promjene na Zemlji i tajanstvene signale iz svemira o kojima ovisi budućnost čovječanstva.

NEDJELJA, RTL TV, 10.55, ANIMIRANI FILM, Robi – uzbuna na Orlovu vrhu

Policijski auto Robi čuva najvrjedniju atrakciju nacionalnog parka – zaštićene orlove, majke i njihova jaja. Sve više rijetkih životinja nestaje iz parka, a jednog dana lopovi uzmu i zaštićenu ženku orla, a mali se orlić izlegne pod Robijevom haubom. Sada Robi ima pune ruke posla jer ne samo da se mora brinuti o malom orliću, već se i policajac Šime zaljubio u jednu kradljivicu!

NEDJELJA, HRT3, 15.00, GLAZBENA KOMEDIJA, Hollywood ili propast

Malcolm Smith (J. Lewis) dobio je na lutriji nov auto, a kockar iz New Yorka Steve Wiley (D. Martin) pojavio se s krivotvorenim dobitnim listićem i tvrdi da ga je osvojio on. Organizator proglasi obojicu dobitnicima, pa auto mogu podijeliti što neće biti lako. Steve želi auto prodati dok se Malcolm namjerava odvesti u Hollywood zbog glumice Anite Ekberg. Steve mu otkrije da poznaje Anitu i pristane na odlazak u Hollywood, ali u potaji sprema svoj plan.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tri tjedna s troje djece

Jennifer (A. Chlumsky) ima dvadeset i dvije godine, lijepa je, pametna i darovita. Ima samo jedan problem, koji ona i ne drži problemom, ne želi se ničemu posve posvetiti, jer smatra da bi je to ograničavalo u životu. Zato kad joj šef ponudi partnerstvo u poduzeću, ona smišlja izgovor kojim će odbiti ponudu, jednako kao što se odbija ozbiljnije vezati za svojega dečka, unatoč njegovim pokušajima da njihova veza postane službena. Njezini prijatelji, roditelji i starija sestra misle da Jennifer nikad nije odrasla. Za razliku od Jennifer, njezina starija sestra, Mandy (C. Horsdal), majka troje djece, previše je odgovorna, posvećena djeci i obitelji, izgubila je svaki smisao za ugađanje sebi, pa i za ljubavnu romantiku. Iako je njihova najstarija kći Alice (T. Skovbye) već tinejdžerica, Mandy i Brian (W. deVry) tek sad imaju vremena za zakašnjeli medeni mjesec, pa su uplatili trodjedni put po Europi. Prebrižna Mandy ostavlja cijelu knjigu uputa za svoje roditelje, ali oni ne mogu doći i Mandy želi otkazati put. Jennifer ponudi da ona bude s djecom..

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja pjesma

Sedamnaestogodišnja Veronica Miller (Miley Cyrus) jednako je buntovna danas kao i onog dana prije tri godine kada su se njezini roditelji razveli, a otac Steve (Greg Kinnear) odselio u Sjevernu Karolinu. Veronica je nekoć pod vodstvom oca, profesora klavira, bila pravi svirački virtuoz, talentirana djevojka koja je puno obećavala u glazbenom svijetu. S ocem nije razgovarala niti je za klavir sjela od dana kada ju je napustio. Steve je dobio priliku ponovno se zbližiti s kćerkom kada je majka Kim (Kelly Preston), zajedno s mlađim bratom Jonahom (Bobby Coleman) pošalje ocu na ljetovanje. Od prvog dana s ocem, Veronica je mrgodna i prkosi svima oko sebe, pa čak i zgodnom Willu Blakeleeu (Liam Hemsworth).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Ekaterina stupa u vezu s Poniatowskim. Petar Fjodorovič sprema se za odlazak u rat. Ekaterina spašava iz Šuvalovljevih ruku poručnika Orlova. Pruski car Fridrik daje ultimatum Rusiji, a Elizabeta odluči ubiti Ivana Antonoviča.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Kandidate smo već upoznali kroz audicijske emisije, stoga će biti zanimljivo vidjeti koliko su polufinalisti napredovali te što će novoga ovaj put pokazati.

Osim pjevača, glazbenika, mađioničara, akrobatkinje i imitatora vidjet ćemo i dvije plesne skupine koje će pokušati izboriti prolazak dalje. Jedna od njih je grupa Megablast Junior koja dolazi iz Velike Gorice, broji članove u dobi od 10 do 12 godina i plešu showdance. Nakon njihovog nastupa najimpresioniranija je bila Maja koja je zaključila da je njihova izvedba bila dostojna televizijskog nastupa. „Sviđa mi se kako razmišljate, ništa niste prepustile slučaju, obožavam vas!“ oduševljeno im je poručila. Ostatak žirija složio se da su im definitivno priuštile pravi show, a Martina je dodala kako je čeznula za čistim formacijama. B – Residence i u polufinalu pripremaju pravi spektakl.

NEDJELJA, HRT2, 20.25, VESTERN, Obračun

Clay Lomax (G. Peck) bivši je pljačkaš banke koji upravo izlazi iz zatvora nakon sedam godina i u potrazi je za bivšim partnerom Samom Foleyem (J. Gregory) koji ga je izdao i smjestio mu da u zatvor uopće i dospije. Oprezni Foley unajmljuje plaćene ubojice da paze na Claya, no Clay stvari više ne želi rješavati oružjem. Sve se dodatno komplicira kada Clay od bivše ljubavnice umjesto očekivana novca dobije samo vijest o njezinoj smrti te malu sedmogodišnju djevojčicu na skrb.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018.: Grčka – Hrvatska

U prvom susretu dodatnih kvalifijacija za Svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Grčke s visokih 4:1.

Rezultat je to koji daje mirnoću prije uzvrata u Pireju gdje će Vatrene sasvim dočekati paklena atmosfera. Unatoč porazu Grci se sigurno neće predati te će sve učiniti da kako bi stvari preokrenuli u svoju korist.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Dobro došla kući, Roxy Carmichael

Cijelo mjesto u iščekivanju je velike zvijezde Roxy Carmichael, koja je petnaest godina ranije otišla iz grada. Najuzbuđeniji su Denton Webb (J. Daniels), kojemu je Roxy bila najveća ljubav, a sada je oženjen i ima djecu, i Dinky Bossetti (W. Ryder), tinejdžerica koju svi smatraju čudakinjom. Dinky je iznimno inteligentna i neprilagođena. Ne mari za odijevanje, nikad se ne češlja, a po svoj prilici rijetko i pere. Ne druži se s djecom, nego je na nekoj olupini čamca osnovala svoju Noinu arku i hrani razne životinje. Kad se u školu doseli Gerald Howells (T. W. Brown), zgodan i popularan dečko, on odmah shvati da je Dinky iznimna djevojka, ali to isprva ne priznaje prijateljima. Dinky ima adoptivne roditelje, Lesa (G. Beckel) i Rochelle (F. Fisher), s kojima nema osobit odnos, osobito s frivolnom Rochelle. Jedini izlaz u svom nesretnom životu Dinky vidi u činjenici da se Roxy vraća u grad jer je Dinky skupila sve kamenčiće mozaika i nepoznanica i ustanovila da je ona Roxyno izvanbračno dijete.

NEDJELJA, RTL TV, 22.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djevojka mog prijatelja

Dustin (Jason Biggs) je zaljubljen u svoju kolegicu Alexis (Kate Hudson), no ona ne osjeća isto prema njemu i želi da ostanu prijatelji. Dustinu ne preostane drugo nego unajmiti cimera Tanka (Dane Cook) kako bi mu pomogao osvojiti Alexis. Naime, Tank se bavi poslićem koji pomaže nesretnim momcima da ponovno osvoje svoje bivše djevojke. Njegova je taktika da djevojke izvede na spoj iz pakla kako bi im pokazao da je ono što su imale ranije puno bolje od opcija koje se sada nude. Pa tako Tank izvede Alexis, ali se ona i nakon katasrofalnog spoja želi nastaviti viđati s njim.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, 300: Uspon carstva

Novo poglavlje epske sage i nastavak blockbustera ‘300’ prati grčkog ratnika Temistokla (Sullivan Stapleton), koji pokušava ujediniti Grčku i vodi napad koji će promijeniti tijek rata. Temisoklo se bori protiv masovne invazije perzijskih sila pod vodstvom podmuklog Kserksa (Rodrigo Santoro) i zavodljive Atemizije (Eva Green), osvetoljubive narednice perzijske mornarice. Iako je njegova vojska mnogo manja, Temisoklo je spreman staviti sve na kocku zbog plana koji bi mogao zapečatiti sudbinu Grčke i budućnost demokracije.

NEDJELJA, RTL TV, 00.25, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Besmrtnici

Još prije pojave ljudi i životinja bogovi su vodili rat protiv titana. Nakon pobjede, zatočili su preživjele titane ispod planine Tartarus, dok je luk Epirus, oružje nevjerojatne moći izgubljeno usred bitke negdje na Zemlji. Danas, nakon epske bitke, nova opasnost prijeti Zemlji. Kralj Hyperion (Mickey Rourke) proglasio je rat čovječanstvu i u potrazi je za lukom, koji namjerava iskoristiti kako bi oslobodio titane i osvetio se bogovima jer nisu spasili njegovu obitelj. Hyperion zarobi proročicu Phaedru (Freida Pinto) u želju da mu pomogne pronaći Epirus.