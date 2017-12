TURUDIĆ O PRESUDI U HAAGU: ‘Suđenje je bilo nepravedno, povrijeđen je niz konvencijskih prava, preko svih civilizacijskih standarda’

Kontroverzni sudac u Nedjeljom u dva komentirao je optužbe kako je pristran, događaje u Haagu te progovorio o reformi pravosuđa.

Gost emisije Nedjeljom u dva je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, sudac koji je osudio Ivu Sanadera te kojeg je Arbitražni sud u slučaju INA-MOL proglasio pristranim. Već i prije toga bio je na meti kritika, kako zbog presuda tako i zbog otvorenog iskazivanja političke poristranosi.

TURUDIĆ KOMENTIRAO PRESUDU ARBITRAŽNOG SUDA: ‘Arbitri ne poznaju ili ignoriraju hrvatske zakone’

TURUDIĆ ODUSTAO OD KANDIDATURE ZA ŠEFA VRHOVNOG SUDA: ‘Izložen sam naručenim napadima, a sve zbog poznanstva s notornim Mamićem’



SUDAC IVAN TURUDIĆ: ‘Lustracija je nemoguća, a pozdrav ‘Za dom’ ne bi trebao biti kazneno djelo’

“Teško je reći nešto novo. Malo ljudi može biti zadovoljno. Pritom ne mislim samo na osuđene nego i na žrtve koje ni nakon 25 godina viktimizacije još ne znaju što je s neposrednim počiniteljima koji su ih zlostavljali ” rekao je Turudić. Nastavio je kako je suđenje bilo nepravedno, od presumpcije nevinosti do samog suđenja

“Povrijeđen je niz konvencijskih prava. Povrijeđeno im je, naprimjer, njihovo pravo na slobodu. Kakav je to postupak u kojem istražni zatvor traje 13,5 godina? To je preko svih civilizacijskih standarda. Povrijeđeno je pravo na djelotvorni pravni lijek. Prvoosuđeni Prlić se žalio da nije imao vremena ispitati svjedoke.

Sad zamislite, u 14 godina nije imao vremena ispitati svjedoke kako je on mislio da treba. Povrijeđeno je pravo na jednakost oružja. Povrijeđena je njihova presumpcija nevinosti. Pred njih su bačeni zaključci iz postupka u kojem oni nisu sudjelovali. Rečeno je: Vi ste sudionici zločinačkog UZP-a pa sad dokažite da to niste. Njihov prostor je bio jako sužen” kazao je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Dodao je i kako na sudu u Strasbourgu ovakav proces ne bi bio moguć.

Političari sami riskiraju s izjavama

Komentirajući reakcije političara koji presudu nazivaju neprihvatljivom i nepravednom ističe kako imaju pravo na svoje mišljenje.

“Vidio sam kako Guardian piše o Plenkoviću da podržava ratnog zločinca. Kad netko kaže tako nešto, to je njihov osobni stav i politički rizik” kaže Turudić ali ističe i važnu razliku. “Ja kao čovjek mislim da je presuda nepravedna. Ali što znači nazivati ju neprihvatljivom? Znači li to da ćemo rušiti zidove pritvora i oslobađati osuđenike?. Presuda se mora prihvatiti”, kaže Turudić.

Arbitraža INA-MOL

Osvrnuo se i na optužbe Arbitražnog suda u slučaju INA-MOL koji ga je proglasio pristranim.

“To što su mediji pisali, nema veze s realnim stanjem. Poslije presude Sanaderu je bila žalba. Vrhovni sud je potvrdio i ona je postala pravomoćna”, rekao je Turudić, ponavljajući kako mu nije jasno zašto se njega izdvaja. “Vodio sam postupak i napisao obrazloženje presude i naravno da preuzimam odgovornost, ali arbitražni sud nijednom nije spomenuo da je presudu potvrdio Vrhovni sud”, dodajući kako je mu je žao što hrvatski predstavnik u arbitraži nije tražio da se postupkom zastane do konačne odluke.

“Nakon što je Ustavni sud ukinuo presude Vrhovnog i Županijskog, nastao je pravni vakuum”, kaže i pojašnjava kako je zbog Arbitražni sud počeo provoditi i dokazni postupak kojeg u pravilu ne bi trebao.

Osvrnuo se i na ocjenu o tome kako je Ježić nevjerodostojan svjedok. “Sve te optužbe bi nestale da je sam vratio novac. Županijski sud je pozvao Ježića da vrati novac. Kad on to nije napravio, dostavio sam spis DORH-u. Ne znam što su oni radili. Nisu imali nikakve obveze čekati nikoga. DORH nije uspio u svojoj zadaći”, kaže Turudić.

‘Mnogi žele da taj slučaj ode u zastaru’

Za ocjenu arbitraže kako je snimka Sanadera, Hernadyja i Ježića, iz restorana falsificirana kaže kako ona niti nije ključna.

“Vrlo malo dokazuje. Nije bila pištolj koji se puši. Samo je potvrđivala da su se našli Sanader, Hernady i Ježić”, kaže i pojašnjava:

“Nije utvrđeno da je Sanader dobio taj novac, ali za postojanje djela nekad je dovoljno samo obećanje nagrade. Što se tiče iskaza Ježića, on je valoriziran. Sad mi je teško govoriti o tim utvrđenjima, da ne upadnem u zamku u koju je upao arbitražni sud u Ženevi” .

Kaže i kako misli da su iza napada na njega zapravo stoje skriveni motivi,

“Postoji u Hrvatskoj niz ljudi koji žele da taj predmet ode u zastaru. Učinit ću da taj predmet dobije svoj epilog. U zastaru bi otišao za dvije godine”, zaključuje.

Kazna za ‘građanski rat’

Komentirao je i napise kako je tražio da se uvede kazna od tri do pet godina zatvora za svakoga tko Domovinski rat nazove građanskim. Ističe da nije zahtijevao kaznu od tri do pet godina jer tako nešto uopće ne postoji u paleti kaznenog zakona, nego da Hrvatska kažnjava negiranje agresije slično kao što Njemačka kažnjava negiranje holokausta. Pritom, ne vidi problem u tome što je Ustavni sud priznao žalbu Branimira Glavaša te presudio da je sukob u Hrvatskoj do listopada 1991. bio unutarnji. “U Hrvatskoj nije bilo građanskog rata. Mislim da unutarnji sukob i građanski rat nisu jedno te isto. To što ste vi našli, bilo je tako. Bila su dva brata na različitim stranama, ali to ne znači da je bio građanski rata” kaže Turudić.