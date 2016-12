ŽUPNIK U SEKS SKANDALU Talijanski svećenik organizirao je prostituciju, a s ljubavnicama se provodio i u Hrvatskoj

Već danima Italiju potresa skandal svećenika koji je uhvaćen u lancu prostitucije.

Kako javljaju talijanski mediji riječ je o don Andrei Continu koji je donedavno bio župnik u San Lazzaru kod Padove. Sada se međutim suočava s teškim optužbama što ih je protiv njega iznijela jedna od župljanki. Nju, kao i još nekoliko žena, prema trenutnim sumnjama, svećenik je prisilio da se bave prostitucijom. Prije toga i sam je s njima imao seksualne odnose.

S koliko je žena imao intimne odnose?

No, istražitelji vjeruju da bi broj don Continovih žrtava mogao narasti do 15.

Jedna od žena koja je završila u njegovoj pohotnoj mreži posvjedočila je kako je najprije s njom imao normalan seksualni odnos, no zatim su ta intimna druženja postajala sve nastranija. U njezinom iskazu spominju se i višestruki partneri s kojima je morala imati odnose, a za nju ih je birao osobno don Andrea. Navodno je to pružanje seskualnih usluga i naplaćivao zbog čega je na kraju prijavljen za organizaciju prostitucije.



Vabio žene u nevolji

Sve je započinjalo kada bi mu se žene obraćale u potrazi za utjehom ili za pomoći u rješavanju nekog problema u obitelj ili na poslu, ili u vezi vlastite vjere. Neke od tih kontakata ostvario je i putem društvenih mreža ili pak stranica specijaliziranih za poznanstva.

Sada istražitelji pokušavaju rekonstruirati sve kontakte, te utvrditi koje su žene mimo svoje volje bile uvučene u lanac prostitucije, a koje su se pak svojevoljno upuštale u intimne odnose sa svećenikom.

Već je počelo ispitivanje muškaraca s kojima je don Andrea ostvarivao kontakte očito kako bi im pronalazio partnerice za seksualna druženja. No, neće biti nimalo jednostavno precizno utvrditi tko je kod njih platio za seks, te na taj način počinio kazneno djelo.

Lagodan život i provodi

Zaradu je svećenik trošio na lagodan život. Do sada je već utvrđeno kako je često putovao u Italiju ali i u inozemstvo – Austriju, Hrvatsku, Francusku… Uvijek je birao najbolje hotele, a uz sebe je uvijek imao i ljubavnicu. Točnije, jednu od ljubavnica.

Kako je za Mattino di Padova ispričala jedna od svećenikovih žrtava upravo je on bio taj koji ju je uvukao u vezu.

“Imala sam miran život. Nisam tražila muškarce. Imam posao i sina. No, on me je na sve to prisiljavao. Stalno je navaljivao. Slao mi je stotine poruka. Neprestano me zvao. No ja se na sve to nisam obazirala jer sam bila posvećena pomaganju u župi. Tada mi je počeo govoriti da se osjeća loše. Bio je vidno smršavio. Tvrdio je da ima krizu i da često plače. Glumio je žrtvu. U porukama mi je pisao da je sretan kada je sa mnom. Sve je započelo kada mi se približio i počeo me ljubiti…”