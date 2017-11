ŽRTVA IZ SREBRENICE: ‘Ratko Mladić me štitio. Želio me sam ubiti, a imao sam 15 godina’

Kadrija Sulejmanović (38) iz mjesta Luka kod Srebrenice danas živi na Floridi no 1995. imao je svega 15 godina i bio je zatočenik Ratka Mladića. Prošao je mjesece mučenja, batinjanja i izgladnjivanja prije no to je u siječnju 1996. preko Crvenog križa konačno zamijenjen, piše Al Jazeera Balkans.

Srpska vojska privela ga je u Bosni i Hercegovini 1995. Nakon što su ga uhvatili preko radio veze pitali su nadređenog da li da ga ubiju, no on im je odgovorio neka ga sačuvaju jer će ga iskoristiti u propagandne svrhe. Pritom je kazao kako ga ne smije ubiti nitko osim njega. Prije no što ga je iskoristio za propagandu, Sulejmanović će pamtiti brojne batine koje je kao 15-godišnjak dobio i pad niz stepenice koji je prije susreta s Mladićem doživio.

‘Govorio je da nas treba pobiti, a ja sam plakao i pitao se što sam kriv’

“Kada su me doveli pred njega pitao me jesam li ikada čuo za Ratka Mladića, a potom je rekao da je on taj zločinac o kojem se priča. Rekao mi je da sjednem i počeo me maltretirati… Govorio je svi ste vi balije iste, sve vas treba poklati… Ja sam cijelo vrijeme plakao. Pitao sam se što sam kriv, imao sam 15 godina… On je rekao da zovu kamermana SRNA televizije… Dali su mi maramice da se obrišem… Pitao me kad sam zadnji put jeo lubenicu i pečenje… donijeli su to na stol i onda rekli kamermanu da snima i da pokažu kako Srbi ugošćuju balije i da nisu zločinci. A onda je počeo sa mnom fino pričati da bi to pustio u javnost”, prisjeća se Sulejmanović svog prvog susreta s Ratkom Mladićem.

SKANDALOZNA DODIKOVA PORUKA ŽRTVAMA: ‘Nikad nećemo priznati genocid u Srebrenici, on se nije ni dogodio!’

Ponovno ga je vidio nakon što su najavili razmjenu s Crvenim križem. Tada im je rekao da razmjene neće biti i da je došlo vrijeme da se rastaju s ovim svijetom. Potom ih je upozorio da ne pričaju svašta što su vidjeli ako ostanu živi. A na kraju ih je ipak pustio budući da su kao djeca ipak bili registrirani.

Sulejmanović je prebačen u Sarajevo u zatvor na Kulu, a potom i pušten.