ZRAKOPLOV HITNO MORAO PRIZEMLJITI: Putnici su pokretnim stepenicama pohrlili olakšati se

Zahodi u avionu bili su izvan funkcije pa su putnici na šestosatnom letu iz New Yorka prema Seattleu primorali pilota na nepredviđeno slijetanje kako bi mogli na toalet.

Pilot zrakoplova tvrtke Delta na liniji New York-Seattle morao je u subotu prizemljiti letjelicu u zračnoj luci Billings pošto je obaviješten da su toaleti izvan funkcije, a brojni su putnici prijavili da se moraju olakšati.

Let je morao biti preusmjeren

Billings Gazette izvješćuje da je pilot morao preusmjeriti subotnji let nekoliko tisuća milja južnije kako bi udovoljio putnicima.

No ni po slijetanju u Billingsu nije sve teklo glatko. Svi su “gateovi” bili zauzeti pa je zrakoplov morao pristati u dio zračne luke za teret.



Posada dovezla pokretne stepenice

U priopćenju Delte stoji da je neletačka posada zrakoplovne tvrtke dovezla pokretne stepenice kojima su potrebiti putnici pohrlili do toaleta u zračnoj luci.

Let od New Yorka do Seattlea traje oko šest sati.