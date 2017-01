ŽIVOTNA PRIČA MICHELLE OBAME: Baracka je upoznala u odvjetničkom uredu, bila mu je mentorica

Michelle Obama stajala je po strani u kampanji 2008. kako bi izbjegla bilo kakav krivi korak koji bi mogao naštetiti povijesnom pokušaju njezina supruga da postane prvi afroamerički predsjednik Sjedinjenih Država.

Osam godina kasnije, samouvjerenost prve dame opčinila je mase. Više nije oklijevala oko toga treba li se uključiti u kampanju i pokazati što misli o republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu.

Vatrena pogleda u očima, glasa koji je na trenutke podrhtavao od emocija, Michelle Obama ‘obračunala se’ s njegovim stajalištima prema ženama.

“To me potreslo do srži. Potreslo me na način koji nisam mogla predvidjeti”, govorila je u listopadu.



“To nije normalno. To nije politika. To je sramotno. To je nepodnošljivo. Takvi sramotni komentari o našim tijelima, takvo nepoštovanje naših ambicija i našeg intelekta”, grmila je s govornice u New Hampshireu.

Taj govor bio je završni čin njezine promjene od “mame koja drži četiri kuta kuće” u glas koji se diže za ženska pitanja i prikazuje ju kao osobu punu političke energije.

Tijekom dva predsjednička mandata njezina supruga, ta djevojka s južne čikaške strane – dijela grada u kojem je stopa kriminaliteta najviša – postala je i modna ikona i inspiracija svijetu.

Diplomirana pravnica s Harvarda, prva crna prva dama SAD-a, jučer je proslavila 53. rođendan.

“Michelle Obama ima u sebi brojne osobine koje privlače potpuno različite osobe, to je čudesno”, kazao je za AFP Peter Slevin, profesor na fakultetu novinarstva sveučilišta Northwestern i autor knjige “Michelle Obama: život”.

“Ona bira svoje borbe, ostaje vjerna svojim vrijednostima i u ulogu prve dame utkala je svoju osobnost”.

Ona je jednostavno ‘cool’

Michelle LaVaughn Robinson rođena je 17. siječnja 1964. Majka joj je bila kućanica a otac, iako boležljiv, radoholičar. Odrasla je u dvosobnom stanu uz starijeg brata.

Nakon studija prava na dva prestižna američka sveučilišta – Princetonu i Harvardu, priključila se odvjetničkom uredu Sidleyja Austina u Chicagu. Ondje sreće Baracka Obamu, mladog vježbenika kojem postaje mentorica. Bila je to zadaća koja će joj promijeniti život i dovesti je 2009. u Bijelu kuću.

U početku, nova prva dama usredotočila je svu svoju pažnju na njihove dvije djevojčice, Maliju (1998.) i Sashu (2001).

“Prva godina u Bijeloj kući zahtijevala je od Michelle mnogo prilagodbe”, ispričao je na CNN-u David Axelrod, bivši savjetnik predsjednika. “Morala je ponovno krenuti od nule u mnogim područjima, i to pod užarenim svjetlima reflektora i znatiželjnim pogledima iz čitavog svijeta. Bio je to veliki pritisak”.

Ipak je ubrzo uspjela preuzeti kormilo u svoje ruke, nije izazivala nikakve kontroverze, a podupirala je ili vodila kampanje “Let’s move” (Krećimo se) protiv pretilosti djece ili “Let girls learn” (Neka djevojčice uče), za obrazovanje djevojčica u čitavom svijetu.

“Uspostavila je važne odnose sa širokom lepezom ljudi kao zaposlena majka, napredna demokratkinja i, kao što ona sama kaže, kao ‘crna djevojčica s južna strane Chicaga'”, piše Peter Slevin.

Svojom je osobnošću i stilom osvojila i modni svijet, a zahvaljujući njoj malo poznati američki dizajneri postali su zvijezde.

Michelle je vrlo aktivna na društvenim mrežama i strastveni je ‘fan’ pop kulture.

“Ona je jednostavno ‘cool’. Na svojem je terenu u bilo kojoj situaciji. Djeluje zaista autentično”, rekla je Jennifer Lawless, politologinja na sveučilištu American u Washingtonu.

Hoće li jednog dana Michelle ipak krenuti putem Hillary Clinton?

Prošle godine, dok je trajala predsjednička kampanja između Hillary Clinton i Donalda Trumpa, Michelle Obama pokazala je jednu novu crtu svoje ličnosti, zapravo neočekivanu, koja ju je prikazala kao osobu iznimne političke snage.

S puno energije zagovarala je demokratsku kandidatkinju, a u listopadu je snažno napala njezina republikanskog protivnika.

U nedavnom razgovoru za televizijsku mrežu CBS, predsjednik na odlasku povjerio je da njegova supruga jedva čeka da se vrati u donekle normalan život.

“Michelle se nikad nije u potpunosti navikla”, rekao je Barack Obama. “Nikad zapravo nije voljela biti pod svjetlima reflektora – što je paradoks jer je iznimno nadarena”.

Više puta je ponovila da je politička karijera ne zanima, ali mnogi se pitaju bi li možda mogla jednog dana krenuti putem Hillary Clinton.

“Život ide svojim tokom a ona je mlada”, ne odbacujući takvu ideju zaključuje Jennifer Lawless.