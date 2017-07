ŽIVOT U EUROPSKOJ KOLIJEVCI ISLAMISTA: ‘Ni slučajno ne vadi mobitel, a zbog štikli možeš nastradati…’

U samom srcu Europske unije u briselskoj regiji, leži zloglasni Molenbeek – kolijevka džihadista u Europi.

Samo jednu stanicu podzemne od središta EU i prizora koji se povezuju s Bruxellesom, leži Molenbeek. No koliko je to zajednica miroljubivih imigranata, a koliko leglo terorista?

UTOČIŠTE DŽIHADISTA: “Moramo pretražiti svaku kuću u briselskoj četvrti Molenbeek”

U Molenbeeku živi prva, druga i treća generacija imigranata najčešće sa sjevera Afrike. Jedna od najisiromašnijih općina u Belgiji. Nezaposlenost je oko 30 posto, a čak četvrtina od oko 95.000 stanovnika nema belgijsko državljanstvo.



“Kako mu se približavam očekujem da ću stići na Bliski istok” piše reporter B92, no dodaje kako daleko od toga da ih je itko napao. “Dobacivanja iz auta ne računam”.

Osim što, procjenjuje se, najviše boraca Isila iz Belgije dolazi upravo iz Molenbeeka, kvart je na zao glas došao i kada su tamo uhićeni džihadisti povezani s napadima u Parizu te drugdje Europi.

LOV NA TERORISTE: Belgijska policija uhitila 10 osoba, pretražili su i zloglasni Molenbeek

“Ne znam zašto me uopće pitaš o terorizmu… Evo sada idem podići novac s bankomata; plaću koju dobivam kao zaposlen u restoranu. Imam i papire, ne možete generalizirati”, kaže reporteru mladi Pakistanac Osman. I Belgijka muslimanskog porijekla, Hadža, kaže kako je takav samo dojam, i za sve krivi medije.

“Mediji to objavljuju jer ovdje živi mnogo muslimana, ali mi nismo teroristi, to nema veze s religijom.”

Ne smijem nositi potpetice

Službeni jezici općine su nizozemski (odn. flamanski) i francuski (valonski), no većina natpisa, kao i govor na cesti je na arapskom, ili drugim jezicima.

“Kolege su me savjetovale da mobitel ni slučajno ne vadim iz džepa, otet će ti ga sigurno”, govorili su mi. Oprezan jesam bio, ali razloga za paniku nema”, ističe reporter koji je razgovarao i sa dopisnicom iz Bruxellesa koja mu je opisala kako to izgleda iz ženske perspektive. Ona ističe da se ne mora ni odlaziti do Molenbeeka jer se nesigurnost osjeća već i u središtu Bruxellesa.

“Noću moram obuti tenisice umjesto štikli da ne bih imala problema. Grupe beskućnika mogu vam dobacivati. Ali ovdje je mnogo teže: prilaze, hvataju vas za ruku, kosu, a policije nema nigdje. Na samo pet minuta od Europske komisije imala sam problem da policije nije bilo nigdje kako bi mogla reagirati”, navodi Marina Maksimović.