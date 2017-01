ŽIVI U SVOM KABINETU, A SUSJEDI SU MU LEŠEVI: Profesoru anatomije svjetskog glasa odbili sve zahtjeve za stan: ‘Naravno da me sve to potresa’

Uglednom stručnjaku za krvne žile mozga, inače poznatom i u svijetu, u Beogradu su sve dosadašnje vlasti našle razloga ne dodijeliti stan. Tako taj 69-godišnji profesor zbog “balkanskog sindroma” već 25 godina živi u kabinetu Instituta nedaleko beživotnih tijela na kojima je studente učio anatomiji.

Već 25 godina ugledni profesor anatomije, stručnjak svjetskog glasa za krvne žile mozga, dr. Slobodan Marinković živi na svom, sad već bivšem, radnom mjestu – u kabinetu Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu na kojem je bio redovan profesor, piše Al Jazeera Balkans.

Tako se taj 69-godišnjak na svega nekoliko metara četvornih gura s paketima stručnih knjiga, jednim umivaonikom, hladnjakom, računalom i štampačem na stolu u uglu sobe. Preko gomile knjiga položen je sintisajzer s parom slušalica te romobil od kćeri koja živi s majkom. Tu su i uramljene umjetničke fotografije…

“Živim, evo, u skoro nemogućim uslovima. Koristim studentski toalet na dnu hodnika, kupam se kod prijatelja, a kuhinju ni domaćinstvo, kao što vidite, nemam”, pokazuje dr Marinković svoj skromni “dom”.



‘Nedavno se jedan potencijalni donator objesio u obližnjim prostorijama’

Noću su mu godinama prvi, a i jedini susjedi, kat niže u Institutu za anatomiju, beživotna tijela na kojima studenti izučavaju anatomske detalje i pojedinosti ljudskog organizma. “Mada sam godinama radio s leševima jer je to, pored ostalog, moja profesija – ni malo nije ugodno ovako živjeti. Nedavno se jedan potencijalni donator objesio u obližnjim prostorijama. Naravno da me sve to potresa”, priča profesor Marinković.

Dr. Marinković je još kao doktorant 1974. zatražio stan, no tada ga nije mogao dobiti jer je bio samac. Kada se oženio stan mu nisu dali jer je živio u roditeljskom stanu svoje supruge. A kad se razveo zato što je ponovno ostao – samac. I tako se vratio u svoj kabinet, iz kojeg godinama šalje molbe na sve adrese.

Sve zbog ‘balkanskog sindroma’

“Od svega su ostala samo obećanja, stan još nisam dočekao. Zašto? Zato što je ovdje ’balkanski sindrom’ jednostavno – neprikosnoven. Tadašnji dekan Medicinskog fakulteta umjesto meni, kako mi je obećano, stan je dodijelio svojoj kćerki, a otkupljen je za simboličan iznos. U vrijeme kad je gradsku vlast preuzeo SPO Vuka Draškovića, bivši gradski sekretar takođe mi je obećao krov nad glavom, kao uglednom stručnjaku, ali je, ispostavilo se, prioritet ipak imao – njegov sin. Ni jednom nije bilo odgovora, ni obrazloženja”, prisjeća se Marinković koji je još jednom potom “izvisio” zbog tajnice Instituta, a za vrijeme Miloševića, kaže, nije ni pokušavao tražiti stan jer tko bi ga dao profesoru koji je studente vodio u prosvjede protiv režima. Nova gradska vlast mu je poručila da nije jedini profesor s tim problemom, a sadašnji premijer na pismo od svibnja pretprošle godine još nije odgovorio.

Marinković slovi za jednog od četvero vodećih svjetskih stručnjaka za krvne žile mozga, bio je predavač na brojnim kongresima i čest gostujući profesor na uglednim sveučilištima diljem svijeta.

No na sve profesionalne ponude na odlazak u inozemstvo nikad se, unatoč nedaćama, nije odlučio jer, kaže, želi biti blizu svojim kćerima iz dva braka.