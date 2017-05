ŽELI LI VUČIĆ ‘SRPSKI SCENARIJ’ U MAKEDONIJI? ‘Iza svega stoji jedna zapadna tajna služba’

Transkripti prisluškivanih razgovora sugeriraju da se u događaje u Makedoniji miješa i Srbija, dok Vučić tvrdi da “iza svega stoji jedna zapadna tajna služba”.

Novi skandal između Skopja i Beograda zasjenio je sjednicu makedonskog Sobranja na kojoj bi se trebalo raspravljati o sastavu i programu nove vlade mandatara i predsjednika Socijaldemokratske stranke Makedonije (SDSM) Zorana Zaeva.

Novi predsjednik Srbije i premijer u odlasku Aleksandar Vučić suočava se s pitanjem je li u Makedoniji provođen “srpski scenarij” – i to u korist prethodne vlade stranke VMRO-DPMNE na čelu s Nikolom Gruevskim.

Kompromitirajući dokument makedonske tajne službe

Naime, kako piše Deutsche Welle, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je dokument za koji tvrde da je izvještaj makedonske Uprave za sigurnost i kontraobavještajnu aktivnost (UBK).



Dokument sadrži transkripte razgovora između Ivana Stoiljkovića, zastupnika u Sobranju i predsjednika Demokratske partije Srba (DPS), inače koalicijskog partnera VMRO-a, i srpskog obavještajca Gorana Živaljevića, zaposlenog na mjestu savjetnika u veleposlanstvu Srbije u Skopju, a za koga je prethodno utvrđeno da je ulazio u zgradu Sobranja tijekom krvavih prosvjeda u četvrtak 27. travnja.

Prema tim transkriptima, Stoiljković i Živaljević organizirali su za novinara iz Srbije, a ujedno i zastupnika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miroslava Lazanskog, brifinge i susrete, među kojima i s Nikolom Gruevskim, s ciljem da se provede “medijska propaganda u korist VMRO-a i ruske politike”.

Dan nakon boravka u Makedoniji, Lazanski je u beogradskoj “Politici” objavio kolumnu pod naslovom “Ne damo Makedoniju”.

Transkripti završavaju zaključkom da obavještajac iz Srbije, Živaljević, kontrolira i rukovodi aktivnosti zastupnika Stoiljkovića, a da preko njega posredno utječe i na političku situaciju u Makedoniji.

Zastupnik Stoiljković najavio tužbe zbog prisluškivanja

Ivan Stoiljković je za ruski “Sputnik” na srpskom jeziku najavio da će tužiti makedonske službe zbog toga što su ga prisluškivale.

“Ako prisluškujete zastupnika i protiv njega provodite tzv. posebne istražne mjere, za to mora postojati odluka suda. A da biste dobili odobrenje suda, morate podnijeti obrazloženje. Ne znam kakvo bi to obrazloženje u mom slučaju moglo biti s obzirom na to da ja imam sigurnosni certifikat”, kaže Stoiljković. Najavio je da će provjeriti postoji li sudsko odobrenje za prisluškivanje i da će, ako ono ne postoji, podnijeti tužbu i zatražiti odštetu.

Vučić tvrdi da iza svega stoji ‘jedna zapadna tajna služba’

Aleksandar Vučić je u intervjuu za TV Pink ocijenio da je “sramotno” to što su objavljeni transkripti prisluškivanih razgovora lidera srpske stranke u Makedoniji, diplomata veleposlanstva Srbije i novinara iz Beograda, ali je dodao i to da smatra da “iza svega stoji jedna zapadna tajna služba”.

Novinar Lazanski optužbe nazvao ‘glupošću’

Miroslav Lazanski je za srpski radio “B92” izjavio da su tvrdnje KRIK-a “glupost” i da na njih “ne bi trebalo trošiti vrijeme”.

“Bio sam u Makedoniji, napravio sam reportažu za televiziju Republike Srpske, a poslije toga sam objavio i kolumnu u Politici. Točno je da sam se vidio sa Živaljevićem koji radi u veleposlanstvu i sa Stoiljkovićem koji je predsjednik DPS-a u Makedoniji. Pa s kim da se sretnem? Logično je da se sretnete i informirate s ljudima iz veleposlanstva Srbije. U kakvoj sam ja to bio kampanji kada imam jedan tekst, a nakon toga je i Zaev dao intervju za Politiku”, rekao je Lazanski.

Stevan Dojčinović iz KRIK-a tvrdi da je makedonska služba prikupila oko 50 tekstova Lazanskog koji su prevedeni i objavljeni u Makedoniji, a za koje se vjeruje da su napisani pod tim utjecajem.