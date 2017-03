‘ZDRAVO BALIJE, ČETNICI I USTAŠE. ZBOG VAS SE MOJA KĆI POKUŠALA UBITI: Poznata novinarka šokirala priznanjem

Novinarka BHRT-a Ika Ferrer Gotić objavila je sinoć na svojem Facebook profilu status u kojem kaže da je njezina 11-godišnja kći pokušala počiniti samoubojstvo zbog rasističkog zlostavljanja.

U spomenutom statusu novinarka je napisala:

Zdravo, bagro bošnjačka, srpska i hrvatska! Zdravo, balije, četnici i ustaše! Zdravo, mrzitelji, hajvani, besposleni i retardi! Ili kako god se volite nazivati samo kako biste izbjegli nazivati se “ljudima”, “građanima”, “sunarodnjacima”. Zdravo vama kojima su anarhija i bezakonje štit i zdravo vama koji mislite da ste najpametniji, a niste se makli milimetar s mjesta.

Ovo je Sacha. Njoj je 11 godina. Inače, moja kći. Da, ta o kojoj ste godinama slušali u medijima. Djevojčica kojoj su prvi dan škole, te neke 2011. godine, nanosili tjelesne povrede jer ima drukčiju boju kože, jer je lijepo odgojena i jer je moja kći. Moja, one o kojoj ništa ne znate, a trošite vrijeme nagađajući. Sacha. Dijete koje je svakodnevno trpilo teške verbalne napade. Dijete kojem ni uprava škole nije pomogla jer je to sve bilo ‘dječje’. I tako to traje šest punih godina.



Upravo ta Sacha je u četvrtak pokušala izvršiti samoubojstvo.

Počeli slušati? Imam vašu pažnju? Možda i imam, jer se nadam da ne spavate sada kada ste ubili malog Mahira Rakovca, pa kada ste Dubravka Lovrenovića u roku dvije godine strpali pod zemlju, a sada Alisu Mahmutović šaljete na ispraćaj. Vi, društvo zadnjeg reda, počinili ste etničko čišćenje.

Pokušavate isto s mojom obitelji? Kada kažem ‘vi’, mislim na vas, bagro neobrazovana, koja tipkate po forumima javno bez cenzure, a onda to naša djeca čitaju i za razliku od nas odraslih koji to i ne čitaju ili to smatraju odlikom neukih, misle da takvi komentari zaista nešto i znače.

Pitam vas, s obzirom na to da nemate hrabrosti to činiti imenom i prezimenom, jer ste kukavice prvog ranga, zašto odgajate svoju djecu da vam budu ista ta bagra bez imalo dostojanstva? Zar ste toliko neuki da ne uviđate da to što činite nekoga može koštati života? Zar je moguće da takve gliste kao vi gmižu po ovom bosanskom tlu? Vi i vaši izrodi koje zovete djecom, a koja su odraz vas gmizavaca i izvan vašeg cirkusa kojeg nazivate domom?

Nećete uzeti moju obitelj, nećete dirati moju djecu. Ja ću se boriti, a vi nastavite tako. Vi ste samo odraz vašeg neuspjeha, nezadovoljstva, jada, neodgoja.

Hajde, pišite, trošite svoje vrijeme, i kao što moj prijatelj Tomislav Cvitanušić kaže: “Zato ste vi dolje, a mi gore. I vi nikada nećete biti mi! Samo zato što niste shvatili svrhu vašeg jadnog postojanja.”

Ja bih se stidjela da sam na vašem mjestu, ili u najboljem slučaju da sam tako nisko pala kao što ste vi, konopac i prva vrba. Nema tu rehabilitacije.