ZBOG OVE MAJICE ODLIČNA UČENICA NE MOŽE NA MATURU: ‘Ravnateljica mi je postavila ultimatum: ili ću je skinuti ili ću biti uhićena’

Maturantica visoke škole Hickory Ridge u Harrisburgu, u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini, isključena je iz škole na deset dana jer je nosila majicu koja joj je otkrivala ramena.

Maturantica Summer ispričala je za NBC kako je prošloga tjedna sjedila u školskoj kafeteriji kada joj je prišla ravnateljica škole te ju zamolila da odjene jaknu jer majica koju je imala na sebi nije bila u skladu sa školskim propisom o odijevanju, piše Huffington Post. Majica je, naime, otkrivala njezina ramena i dio leđa.

Već se sukobljavala s ravnateljicom

Učenica je reka ravnateljici kako smatra da njezina majica nije neprimjerena za školu, no ipak ju je poslušala i odjenula jaknu. Ravnateljica nije time bila zadovoljna i zatražila je do nje da se posve presvuče, što je ova odbila smatrajući to ponižavanjem.

Navodno je između učenice i ravnateljice tijekom školske godine već bilo nekoliko sličnih incidenata, pa je, po svemu sudeći, ravnateljica iskoristila ovaj zadnji u nizu kako bi je strogo kaznila.



Kasnije, tijekom sastanka školskog vijeća učenika, ravnateljica je došla sa zaštitarom i zamolila sve osim Summer da napuste prostoriju.

Dileri i silovatelji mogu, a ona ne može zbog majice

“Čuvar je stajao blizu mene i držao ruku na pištolju, a ravnateljica mi je postavila ultimatum: ili ću preodjenuti majicu ili ću biti uhićena”, kazala je Summer.

Srećom po nju, tada je njezina mjaka nazvala ravnateljicu, pa je ova donekle popustila. Učenica nije bila uhićena, no dobila je desetodnevnu suspenziju iz škole zbog neposluha. Tijekom tih deset dana zabranjeno joj je sudjelovanje u svim školskim aktivnostima, uključujući promociju maturanata, što joj je najteže palo.

“Tako sam tužna zbog toga jer sam marljivo radila i učila četiri godine pripremajući se za taj trenutak. Na pozornici će biti i školski dileri i silovatelji, a ja s prosjekom ocjena od 4,4 neću moći samo zbog majice bez ramena”, pojadala se razočarana učenicia.