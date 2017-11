ZBOG ‘MALOG MILOŠA’ IM ZAVIDI I VLADIMIR PUTIN: Ponosni Srbi se hvale sa svojim robotiziranim borbenim vozilom

Nakon što je po prvi put predstavljeno na Danu vojske prije pola godine, robotizirano borbeno vozilo ponovo je prikazano javnosti ove nedelje.

Radi se o patentu Vojnotehničkog instituta kojeg sastavlja ‘Prva petoletka namenska’ iz Trstenika, a služi za gađanje ciljeva iz lake strojnice i 40mm bacača granata, prenosi Blic.

Maleno i tiho vozilo

U Ministarstvu obrane Srbije tvrde i kako će se ovo vozilo na daljinsko upravljanje moći koristiti i za “prijevoz ranjenika, opskrbljivanje i izviđanje u atomsko-biološko-kemijskim nesrećama”.

Na Vojnotehničkom institutu istražuju sustave bez posade već osam godina, a praktičan rad na ‘Malom Milošu’ počeo je prošle godine.



“Radi se o vozilu bez posade manje veličine, gusjeničnog tipa s električnim pogonom. Naoružan je strojnicom kalibra 7,62 milimetra i ručnim bacačem granata od 40 milimetra. Maksimalna brzina kretanja mu je sedam kilometara na sat i to po svim pa čak i najtežim uvjetima: blatu, usponima, stepenicama. Zbog pogodnih dimenzija ovo vozilo može proći i kroz vrata”, objašnjavaju u ministarstvu.

Rad električnog motora je bešuman, a čuju se jedino gusjenice. Uz to, ovaj robot može nositi do 200 kilograma tereta.

“Malim se Milošem upravlja bežičnom vezom iz vozila na udaljenosti od jednog kilometara s tim što je jednostavna ugradnja jačeg radio linka ili umrežavanje više sustava za upravljanje na znatno većim daljinama. Treba znati da je namjenjen prije svega za onesposobljavanje pojedinačnih i grupnih ciljeva pješaštva na udaljenosti do 800 metara za strojnicu odnosno do 400 metara za ručni bacač”, navode iz ministarstva obrane.

Ciljanje autonomno ili preko operatera

HRVATSKI BORBENI ROBOT: Rusi u Siriji ratuju tehnologijom razvijenom u Hrvatskoj

Vozilo je specifično i po načinu gađanja. Opremljeno je optičkim elektroničkim uređajem koji se sastoji od dnevne kamere sa mogućnošću zuma do 30 puta i termovizijske kamere za noćno promatranje i ciljanje te laserskog daljinomjera. Softver ima sustav za upravljanje vatrom koji bira oružje, te automatski određuje sve elemente gađanja. No to može učiniti i operater pomoću daljinskog upravljanja.

U ministarstvu obrane ističu kako se većina dijelova proizvodi u Srbiji, dok se uvoze samo senzori i najnaprednija elektronika.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na vježbi ‘Sloboda 2017’ prošlog mjeseca da se predstavnicima iz Rusije najviše svidio upravo ‘Mali Miloš’ oko kojeg su se i najviše zadržali.

Stroj se ne koristi jer još uvijek traju testiranja.