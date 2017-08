ZBOG IZJAVE O ‘ZLU IZ BEOGRADA’ SRPSKI DUŽNOSNIK NAPUSTIO SKUP U ZAGREBU, VUČIĆ POBJESNIO: ‘Taj film nikada nećete gledati’

Nakon što je u ponedjeljak dužnosnik Srbije napustio konferenciju o nestalima u Zagrebu uvrijeđen izjavama zamjenika ministra branitelja, danas se na tu temu oglasio i predsjednik susjedne Srbije.

Generalni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije Veljko Odalović i tamošnji predsjednik Komisije za nestale napustio je jučer skup koji se održavao u Zagrebu izrevoltiran izjavom pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Stjepana Sučića koji je u svom govoru kazao kako je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija i da je bivša JNA okupirala hrvatske krajeve te izvršila brojne zločine. Najviše je, tvrdi pak srpski RTS, Odalovića pogodila navodna Sučićeva izjava da “sve zlo u regiji dolazi iz Beograda”.

“Ostrašćenost s kojom je predsjednik Komisije govorio o Republici Srbiji bila je toliko izražena da je prisutnost takvom skupu, čiji je on ipak bio domaćin, bila ponižavajuća”, rekao je Odalović nakon odlaska. Pritom je dodao kako se konferencije o nestalima ne bi trebale koristiti u takve svrhe.

Vućić Odaloviću očitao lekciju: ‘Trebao si biti oštriji’

O cijelom slučaju izjasnio se danas predsjednik susjedne države Aleksandar Vučić ističući kako podržava Odalovića, no koristeći daleko oštrije izraze od onih koje je koristio Odalović.



“Pozvao sam Odalovića i rekao da je dobro što je umio štititi dostojanstvo Srbije, ali sam rekao da je trebao oštrije reagirati i u lice reći sve što misli o zločinima koje su činili protiv Srba na različitim mjestima”, objasnio je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da je situacija dosta teška za Srbiju, jer neki ljudi misle da je uvijek trenutak i prilika da se iživljavaju nad Srbima kad nemaju argumente za svoju politiku, piše RTS. To što se dogodilo u Hrvatskoj, kako ističe, navodi ga da se pita kakva je to Srbija kakvom bi se neki zadovoljili. “Je li to nemoćna Srbija, slaba, na koljenima, ili bi ih zadovoljilo da Srbija ne postoji. Srbija ni ekonomski, ni vojno, ni politički neće slabjeti, i bit će sve snažnija. To je nešto što će nam donositi probleme i odnos u kojem će neki stalno tražiti da se stidimo sebe”, uvjeren je Vučić.

Potom se opet okrenuo povijesti. “Nemojte da gotovo sve u okruženju podsjećamo na nacističku prošlost i Sila osovine u Prvom svjetskom ratu, i svim drugim stvarima poslije toga. Mi samo hoćemo mir i stabilnost, nikoga ne diramo”, kazao je dodajući kako ponašanje Hrvatske govori samo kolika nervoza postoji kad se vidi da Srbija nije dovoljno slaba, mala i ponižena.

“Taj film nećete gledati”, podvukao je Vučić, dodajući da ga zanima što će strani prijatelji reći na ponašanje Hrvatske.

“Čekat ću cijelu noć naše prijatelje da vidim ima li još neki koji ima nešto Srbiji za reći, a ponosi se nekom svojom ustaškom prošlošću”, naglasio je on.

‘Čekam da me zbog izjava o navijanju pozovu u Haag’

Kazao je i da je bio meta napada Hrvatske samo zato što je djeci rekao da navijaju za veće klubove, kao što su Crvena zvezda ili Partizan.

“Zar Zvezda ili Partizan nisu veliki klubovi, veći od Dinama ili drugih hrvatskih klubova? Jel treba biti zabranjeno djeci da navijaju za veće ili srpske klubove. Od toga su napravili temu, ali nisu od ustaških znakova u Jasenovcu”, rekao je Vučić dodajući kako je time napravio strašan zločin i da sad čeka da ga zbog toga pozovu u Haag.